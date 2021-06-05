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СМИ назвали самые красивые церкви мира

Британские СМИ представили подборку самых красивых церквей по всему миру. И хотя этот рейтинг можно считать субъективным, так как многие церкви в этот список не вошли, подборка выглядит впечатляющей и мы предлагаем Вам насладиться фотографиями красивых церквей со всего мира.

СМИ назвали самые красивые церкви мира


Троицкая церковь, Грузия.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Церковь Лас-Лахас, Колумбия.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Ставкирка в Боргунне, Норвегия.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Нотр-Дам-дю-О или капелла Роншан, Франция.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Церковь Хадльгримскиркья, Исландия.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Церковь Святой Марии Магдалины в Восточном Иерусалиме.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Церковь Святого Георгия, Эфиопия.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Вифлеемская церковь в Исфахане, Иран.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Церковь Святого Варфоломея, Германия.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Палатинская капелла, Италия.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Церковь Преображения Господня, Россия.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Храм Святого Семейства, Испания.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Сент-Шапель, Франция.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Церковь Св. Варфоломея Великого, Лондон.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Церковь Святого Стефана, Иран.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Церковь Димитрия на крови, Россия.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Базилика Рождества Христова, Вифлеем.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Церковь Матьяша, Венгрия.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

Спас-на-крови в Санкт-Петербурге.

СМИ назвали самые красивые церкви мира

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