СМИ назвали самые красивые церкви мира

Британские СМИ представили подборку самых красивых церквей по всему миру. И хотя этот рейтинг можно считать субъективным, так как многие церкви в этот список не вошли, подборка выглядит впечатляющей и мы предлагаем Вам насладиться фотографиями красивых церквей со всего мира.









Троицкая церковь, Грузия.







Церковь Лас-Лахас, Колумбия.







Ставкирка в Боргунне, Норвегия.







Нотр-Дам-дю-О или капелла Роншан, Франция.







Церковь Хадльгримскиркья, Исландия.







Церковь Святой Марии Магдалины в Восточном Иерусалиме.







Церковь Святого Георгия, Эфиопия.







Вифлеемская церковь в Исфахане, Иран.







Церковь Святого Варфоломея, Германия.







Палатинская капелла, Италия.







Церковь Преображения Господня, Россия.







Храм Святого Семейства, Испания.







Сент-Шапель, Франция.







Церковь Св. Варфоломея Великого, Лондон.







Церковь Святого Стефана, Иран.







Церковь Димитрия на крови, Россия.







Базилика Рождества Христова, Вифлеем.







Церковь Матьяша, Венгрия.







Спас-на-крови в Санкт-Петербурге.







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