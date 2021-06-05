Британские СМИ представили подборку самых красивых церквей по всему миру. И хотя этот рейтинг можно считать субъективным, так как многие церкви в этот список не вошли, подборка выглядит впечатляющей и мы предлагаем Вам насладиться фотографиями красивых церквей со всего мира.
Троицкая церковь, Грузия.
Церковь Лас-Лахас, Колумбия.
Ставкирка в Боргунне, Норвегия.
Нотр-Дам-дю-О или капелла Роншан, Франция.
Церковь Хадльгримскиркья, Исландия.
Церковь Святой Марии Магдалины в Восточном Иерусалиме.
Церковь Святого Георгия, Эфиопия.
Вифлеемская церковь в Исфахане, Иран.
Церковь Святого Варфоломея, Германия.
Палатинская капелла, Италия.
Церковь Преображения Господня, Россия.
Храм Святого Семейства, Испания.
Сент-Шапель, Франция.
Церковь Св. Варфоломея Великого, Лондон.
Церковь Святого Стефана, Иран.
Церковь Димитрия на крови, Россия.
Базилика Рождества Христова, Вифлеем.
Церковь Матьяша, Венгрия.
Спас-на-крови в Санкт-Петербурге.
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СМИ назвали самые красивые церкви мира
Британские СМИ представили подборку самых красивых церквей по всему миру. И хотя этот рейтинг можно считать субъективным, так как многие церкви в этот список не вошли, подборка выглядит впечатляющей и мы предлагаем Вам насладиться фотографиями красивых церквей со всего мира.
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