Как всегда находить второй носок и еще несколько полезных «гардеробных» советов для мужчин

Надоело терять носки? Лень погладить рубашку? Обувь снова воняет так, что ее можно запрещать носить Женевской конвенцией? Решение у всех этих и многих других мужских проблем намного проще, чем кажется на первый взгляд. Ведь, как известно, выход есть из любой ситуации. А эти советы помогут сделать его еще и вполне изящным.
1. Размер галстука имеет значение
Руководствуемся этим правилом.
Мода всегда диктовала цвет и размер галстуков. Несмотря на это, есть универсальное правило выбора галстука исходя из индивидуальных особенностей фигуры мужчины. Так, ширина галстука должна соответствовать лацканам пиджака. Чем шире плечи – тем шире должен быть галстук.
2. Погладить рубашку без утюга
Действительно поможет.
Берем мятую рубашку, кидаем ее в сушилку вместе с кубиком льда. Сразу стоит подчеркнуть, что данный способ является чрезвычайным и радикальным. Поэтому лучше все-таки приучить себя пользоваться утюгом.
3. Удаление запаха с обуви
Запах долой.
Обувь стала слишком сильно вонять? Запах можно «заморозить». Для этого берем «обувку», кладем в целлофановый пакет, хорошо заворачиваем и оставляем в морозильной камере на ночь. К утру пахнуть ботинки будут как те, что вчера сошли с конвейера обувной фабрики (почти).
4. Чиним ширинку
Просто и действенно.
Если вам все улыбаются – это еще не значит, что вы всем нравитесь. Возможно, у вас просто расстёгнута ширинка. Если непослушная молния действительно стала проблемой, то ее конструкцию можно дополнить колечком, которое стоит подцепить за пуговицу.
5. Новый-старый ремень
Отличный способ продлить ремню жизнь.
Рано или поздно старый ремень больше не подходит. Как правило, в нем перестает хватать подходящих дырок. Для того, чтобы не покупать новый ремень, можно просто проделать пару отверстий в правильных местах в старом, рекомендует Novate.ru.
6. Бритье свитера
Удаляем катышки бритвой.
Не стоит забывать о том, что катышки на одежде, особенно на любимом свитере – это совсем не красиво. Справиться с такой проблемой поможет обычная бритва, которая есть у каждого (ну, или почти у каждого) мужчины.
7. Всегда в пару
Просто покупайте одинаковые.
Каждый мужик знает о том, как тяжело найти второй носок, а также о том, что если второй носок все-таки каким-то немыслимым образом будет найдет, то он почти гарантировано будет не в пару первому. Но «сломать» злую систему все-таки можно. Достаточно начать покупать одинаковые носки, одного и того же бренда.
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