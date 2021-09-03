Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    особенно правда про станки хвалёные Жиллет. Дерьмо полное, стоимость одного лезвия зпаоблачная, а хватает побр...Покупки, которые ...
  • Анна Эржибова
    Для лентяевПокупки, которые ...
  • сергей иванов
    Выходит Маяковский из трактира с девушками и видят пьяный в канаве валяется. Одна из девушек говорит- Володя вот вы п...Тюбик водки, вызо...

Как всегда находить второй носок и еще несколько полезных «гардеробных» советов для мужчин


Как всегда находить второй носок и еще несколько полезных «гардеробных» советов для мужчин

Надоело терять носки? Лень погладить рубашку? Обувь снова воняет так, что ее можно запрещать носить Женевской конвенцией? Решение у всех этих и многих других мужских проблем намного проще, чем кажется на первый взгляд. Ведь, как известно, выход есть из любой ситуации. А эти советы помогут сделать его еще и вполне изящным.

1. Размер галстука имеет значение


Руководствуемся этим правилом.

Руководствуемся этим правилом.

 

Мода всегда диктовала цвет и размер галстуков. Несмотря на это, есть универсальное правило выбора галстука исходя из индивидуальных особенностей фигуры мужчины. Так, ширина галстука должна соответствовать лацканам пиджака. Чем шире плечи – тем шире должен быть галстук.

2. Погладить рубашку без утюга


Действительно поможет.

Действительно поможет.

 

Берем мятую рубашку, кидаем ее в сушилку вместе с кубиком льда. Сразу стоит подчеркнуть, что данный способ является чрезвычайным и радикальным. Поэтому лучше все-таки приучить себя пользоваться утюгом.

3. Удаление запаха с обуви


Запах долой.

Запах долой.

 

Обувь стала слишком сильно вонять? Запах можно «заморозить». Для этого берем «обувку», кладем в целлофановый пакет, хорошо заворачиваем и оставляем в морозильной камере на ночь. К утру пахнуть ботинки будут как те, что вчера сошли с конвейера обувной фабрики (почти).

4. Чиним ширинку


Просто и действенно.

Просто и действенно.

 

Если вам все улыбаются – это еще не значит, что вы всем нравитесь. Возможно, у вас просто расстёгнута ширинка. Если непослушная молния действительно стала проблемой, то ее конструкцию можно дополнить колечком, которое стоит подцепить за пуговицу.

5. Новый-старый ремень


 

 
Отличный способ продлить ремню жизнь.

Отличный способ продлить ремню жизнь.

 

Рано или поздно старый ремень больше не подходит. Как правило, в нем перестает хватать подходящих дырок. Для того, чтобы не покупать новый ремень, можно просто проделать пару отверстий в правильных местах в старом, рекомендует Novate.ru.

6. Бритье свитера


Удаляем катышки бритвой.

Удаляем катышки бритвой.

 

Не стоит забывать о том, что катышки на одежде, особенно на любимом свитере – это совсем не красиво. Справиться с такой проблемой поможет обычная бритва, которая есть у каждого (ну, или почти у каждого) мужчины.

7. Всегда в пару


Просто покупайте одинаковые.

Просто покупайте одинаковые.

 

Каждый мужик знает о том, как тяжело найти второй носок, а также о том, что если второй носок все-таки каким-то немыслимым образом будет найдет, то он почти гарантировано будет не в пару первому. Но «сломать» злую систему все-таки можно. Достаточно начать покупать одинаковые носки, одного и того же бренда.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как всегда находить второй носок и еще несколько полезных «гардеробных» советов для мужчин

И не забудьте:
Как всегда находить второй носок и еще несколько полезных «гардеробных» советов для мужчинПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх