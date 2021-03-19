15 хитростей, которые сделают вас гуру быстрой уборки

Согласно данным проведенных опросов, взрослый человек тратит от 7 до 19 часов в неделю на уборку своей квартиры. Данные варьируются в зависимости от различных факторов: возраста и социального статуса человека, типа жилья, количества комнат, методов и инструментов, используемых при уборке. Однако есть много полезных советов, которые могут значительно сократить это время.

Мы собрали для вас несколько простых и эффективных приемов для уборки и поддержания порядка в доме.

Носки для чистки жалюзи

Чистить многочисленные пластины жалюзи неудобно, особенно когда ткань «старается» зацепиться или соскользнуть. Но старый носок, надетый на руку, сделает такую трудную задачу легко выполнимой.

Алюминиевая фольга для очистки форм для запекания

Чтобы легко очистить стеклянные формы для духовки, можно использовать шарик из фольги с небольшим количеством средства для мытья посуды.

Кетчуп для блеска медной посуды

Чтобы медные сосуды блестели, вы можете нанести немного кетчупа на его поверхность и с помощью губки размазать круговыми движениями. Затем сотрите остатки сухой салфеткой и вымойте посуду. Для чистки чересчур грязных участков можно добавить немного соли.

Самодельное средство для мытья окон

Для очистки от грязи и пыли, скопившейся в углах окон из ПВХ, посыпьте поверхность пищевой содой и налейте немного уксуса, дайте ему отстояться от 5 до 10 минут, удалите его салфеткой.

Бумажные полотенца и уксус для чистки унитаза

Удаление грязи, собравшейся под ободком унитаза, будет намного легче, если поверхность предварительно обработана. Для этого используйте несколько слоев салфеток или бумажных полотенец и пропитайте их уксусом. Затем поместите их под ободок унитаза, оставив действовать на несколько часов. После просто удалите их.

Зубная паста для блеска кранов

Чтобы краны блестели, нанесите на них небольшое количество зубной пасты и протрите тканью.

Резиновые перчатки для чистки мягкой мебели

Быстро собрать шерсть животных с мягкой мебели или ковров можно, используя обычные (резиновые) перчатки, так как они притягивают такой мусор и грязь.

Крем для бритья для очистки стальных поверхностей

Очистить поверхности из нержавеющей стали, такие как смесители, легко, нанеся крем для бритья, а затем просто высушив их. Кроме того, его можно использовать как средство для удаления пятен на ковре.

Орехи против царапин на мебели

Чтобы скрыть небольшие царапины на деревянной мебели, вы должны натереть их орехом, так как он содержит натуральные масла. Затем отполируйте поверхность мягкой сухой тканью. Благодаря этому царапины станут менее заметными.

Алкоголь для полировки приборов

Отличным средством для полировки стальных поверхностей таких приборов, как микроволновые печи, водонагреватели или тостеры, является спирт. Достаточно всего нескольких капель при чистке устройства такого типа мягкой тканью.

Подносы и контейнеры для лучшего порядка в ящиках

Чтобы вещи в ящиках не смешивались друг с другом и их было легче найти, можно использовать небольшие контейнеры или лотки. Нужно просто разместить их в нижней части ящика и организовать соответствующие аксессуары.

Внутренняя сторона двери для хранения предметов

Внутренняя сторона дверей шкафа также может помочь вам сэкономить место и привести в порядок вещи. Просто закрепите несколько крючков или полок, чтобы разместить разные лотки, банки и щетки.

«Вертикальный» порядок

Складывание и размещение вертикальными рядами полотенец и одежды, хранящихся в ящиках, поможет вам легче найти то, что вы ищете.

Наволочки для хранения

Наборы выглаженных и сложенных комплектов можно удобно хранить каждый в соответствующей наволочке.

Офисная картотека в качестве кухонного шкафчика

Вертикальный шкаф для офисной бумаги можно использовать не только в ванной комнате в качестве держателя для туалетной бумаги, но и, например, на кухне: для хранения банок, подносов и противней.