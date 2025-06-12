Корабли, которые вошли в историю

С древних времен флотилия была неотъемлемой частью вооруженных сил всех стран. А работа на корабле считалась особенно почетной, во многом из-за своей сложности. Ведь служба на море во все времена оставалсь опаснее, чем в сухопутных войсках. В течение всей истории кораблестроения было сконструировано не мало судов, которые впоследствии стали знаменитыми и даже легендарными.

1. Линейный корабль «Бисмарк»

2. Галеон «Ваза»

3. Крейсер «Варяг»

4. Линейный корабль «Виктори»

5. Шлюп «Восток»

6. Линейный крейсер «Гебен»

7. «Санта-Мария»

8. Броненосец «Монитор»

9. Линейный корабль «Миссури»

10. Броненосец «Микаса»