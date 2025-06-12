Корабли, которые вошли в историю

С древних времен флотилия была неотъемлемой частью вооруженных сил всех стран. А работа на корабле считалась особенно почетной, во многом из-за своей сложности. Ведь служба на море во все времена оставалсь опаснее, чем в сухопутных войсках. В течение всей истории кораблестроения было сконструировано не мало судов, которые впоследствии стали знаменитыми и даже легендарными.
1. Линейный корабль «Бисмарк»
Линкор «Бисмарк» был не просто гордостью флотилии Третьего рейха - он считался самым крупным линейным кораблем в мире. И хотя военный поход у него был первый и последний, он вошел в историю Второй мировой войны одним из ее самых драматичных эпизодов - охоте за «Бисмарком». 18 мая 1941 года линкор в сопровождении крейсера «Принц Ойген» должен был выполнить боевую задачу по уничтожению морских конвоев союзников. Но британская армия засекла оба судна и отправилась на перехват. Две стороны столкнулись в Датском проливе ранним утром 24 мая. В результате боя английский крейсер «Худ» затонул, а поврежденный «Бисмарк» попытался дойти до французского порта Брест. Однако британцы устроили за линкором настоящую охоту. И хотя долгое время им не удавалось зацепить «Бисмарк», одна торпеда все же повредила руль. Английская эскадра довершила дело, и 27 мая 1941 года гордость лично Гитлера ушла на дно.
2. Галеон «Ваза»
Король Швеции Густав II Адольф в 1626 году решил реализовать свою давнюю мечту – построить самый величественный и мощный корабль среди всех прибалтийских стран. Будущий «монстр» войны создавался силами более 400 человек около двух лет.Однако оно же стало и последним. Стоило ему выйти в открытое море, ветер сразу же создал сильный крен судна на бок. Поначалу с проблемой удалось справиться, однако стихия оказалась сильнее. Корабль вновь начал заваливаться на борт и стал тонуть. Не спасло даже нахождение недалеко от берега – более 50 членов экипажа спасти не удалось. Причиной катастрофы оказались конструктивные недоработки. Так «монстр морей» оказался кораблем-неудачником.
3. Крейсер «Варяг»
История этого корабля интересна тем, что, затонув после первого же боя, он обеспечил бессмертную славу и себе, и экипажу. 9 февраля 1904 года крейсер и судно «Кореец» вступили в бой с японской эскадрой. Сражение длилось ровно час, но русские судна, хоть и поврежденные, так и не были захвачены. Капитан принял решение затопить «Варяг». Моральная победа русских над японцами вписала их в историю. Но японцы решили не отказываться от «трофея», даже если он и затоплен. «Варяг» подняли, отремонтировали и переименовали в «Сойю», но из уважения к подвигу русских моряков, на корме оставили первое название. Россия смогла выкупить крейсер, но на Родину он так и не вернулся: во время ремонта в Британии, корабль был конфискован за долги большевиков и продан на слом. При транспортировке в пункт разделки на металл судно затонуло в Ирландском море.
4. Линейный корабль «Виктори»
Этот линкор оставил свое имя в истории благодаря двум событиям: он, будучи флагманом британского флота, участвовал в знаменитом Трафальгарском сражении, и на нем получил смертельное ранение и погиб прославленный адмирал Нельсон. «Виктори» построили в 1765 году, но свой первый бой линкор принял лишь спустя 13 лет. Это произошло во время англо-французских морских столкновений в период споров за независимость Североамериканских штатов. 27 июля 1778 года «Виктори» впервые вступил в бой. Несмотря на возрастающую военно-морскую мощь французов, британцы сумели сохранить за собой преимущество. 21 октября 1815 года во время Трафальгарского сражения Англия не потеряла ни одного корабля, что сделало это битву легендарной. Но «Виктори» получил многочисленные повреждения, после чего в боевых действиях участия больше не принимал.
5. Шлюп «Восток»
В поздний период Великих географических открытий Российская империя все же успела вписать себя в их историю. Фаддей Беллинсгаузен открыл материк Антарктиду. А совершил он свое путешествие на шлюпе «Восток», который, благодаря этой экспедиции стал одним из самых известных кораблей своего времени. В 1818 году шлюп в сопровождении меньшего судна «Мирный» отправился из Санкт-Петербурга в прямом смысле на край земли. Все плавание длилось 751 день. За это время русские исследователи, помимо открытия Антарктиды, пополнили географические карты еще 29 новыми островами. Но для самого «Востока» эта экспедиция обошлась слишком дорого: в 1828 году судно стало слишком ветхим, было выведено из состава флота и разобрано.
6. Линейный крейсер «Гебен»
Этот линкор стал последним судном дредноутного типа, и самым «долгожителем» среди других кораблей-коллег. «Гебен» был спущен на воду в 1914 году в Германской империи и весь период Первой мировой войны служил на море, принимая участие в основном в кампаниях против России. Будучи поначалу «грозой» для врагов на Черном море, в конце войны ситуация кардинально изменилась, и судно оказалось у Турции. Отказавшись выплатить линкором часть репараций Британии, турки его ввели в состав флота под названием «Явуз Султан Селим». Вплоть до 1950 года бывший «Гебен» считался флагманом. А в 1973 году он был признан морально устаревшим и порезан на метал. Интересный факт: первоначально турецкие власти предлагали Германии выкупить корабль, чтобы превратить его в музей, но немцы отказались.
7. «Санта-Мария»
Этот корабль не принимал участия в боевых действиях, но прославился на весь мир вот уже более 500 лет назад. Ведь именно он стал во главе флотилии первой экспедиции Христофора Колумба по поиску западного пути в Индию. Вопреки распространенному мнению, «Санта-Мария» не была каравеллой, а являлась трехмачтовой караккой: такой тип судна был выбран как наиболее подходящий для дальних плаваний. Она была достаточно надежной во время шторма, и ее было сложно взять на абордаж. Но самому Колумбу корабль не нравился: он считал его маломаневренным и медленным. История каракки «Санта-Мария» была незавидной - на Рождество 1492 года корабль сел на рифы у Гаити.
8. Броненосец «Монитор»
Этот корабль не имел триумфальной истории и просуществовал не долго, но все же остался в памяти, причем несколькими фактами. Во-первых, он был первым из ряда броненосцев такого типа. Во-вторых, его построили всего за сто дней, и, несмотря на конструктивные недостатки, считался лучшим судном северян во время гражданской войны в Америке. И в третьих, одно его название символично: «Монитор» означало «наставник», который должен был преподать урок южанам. Броненосец имел ряд достоинств: мощная броня, низкая осадка, позволяющая ходить в мелководье, и малая высота бортов, делающая его малозаметным. Последнее и стало для броненосца фатальным, но победила его не армия, а природа. «Монитор» вступил в битву с судном южан «Вреджинией» и сумел нанести ей повреждения. Но и сам броненосец после этих событий просуществовал меньше года: те самые низкие борта увеличивали заливаемость корабля волнами, и в конце-концов он затонул во время шторма.
9. Линейный корабль «Миссури»
«Миссури» был последним в числе линкоров типа «Айова». Строительство началось ещё до того, как США стали участником Второй мировой войны, но спущен на воду лишь в 1944 году. Повоевать корабль успел: основными его задачами было сопровождение авианосных соединений и артиллерийская поддержка. Однако и сам линкор побывал мишенью, подвергнувшись однажды атаке камикадзе. Примечательно, но в историю «Миссури» вошел совсем не боевыми заслугами. Именно на борту этого судна 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии. Но с окончанием войны история линкора не закончилась. Более 30 лет он служил учебным кораблем, а в середине 1980-х его снова ввели в состав флота. Он даже вновь принял участие в боевых действиях 1991 года в Персидском заливе. Вскоре после этого корабль был выведен из состава флота и остался в Перл-Харборе на вечной стоянке в виде музея.
10. Броненосец «Микаса»
В годы Русско-японской войны этот корабль был флагманом флота адмирала Того Хэйхатиро: спущенный на воду в 1902 году, броненосец «Микаса» считался лучшим судном этого типа. И война только подтвердила это: он успел поучаствовать во всех морских сражениях тех лет, не получив при этом ни одного серьезного повреждения. Однако везение корабля на этом закончилось: меньше чем через неделю после окончания войны «Микаса» утонул из-за случайного подрыва порохового погреба. Довольно быстро броненосец достали со дна и отремонтировали, после чего он принял участие в японской интервенции в России периода Гражданской войны. В 1923 его списали с вооружения как морально устаревший и превратили в музей. В период Второй мировой войны броненосец подвергся бомбардировке и был сильно поврежден. Восстановить корабль-музей удалось только спустя двадцать лет.
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