10 самых надежных автомобилей, появившихся в последнее время

Годы идут, техника развивается, меняются и автомобили. Неизменным остается только одно – понятие о качестве и надежности транспортного средства. Впрочем, все это не означает, что год от года создатели транспортных средств не пытаются задать новую планку качества, надежности и безопасности. Вот десятка автомобилей, которые отличились в этом плане в последнее время.
1. Lexus ES
Lexus ES – один из самых ожидаемых авто 2016 года.
Нет ничего по настоящему удивительного в том, что одним из самых надежных автомобилей прошлого года стал Lexus ES, а точнее сразу две его обновленные модели ES 350 и ES 300h. Одна из них разрабатывалась специально для рынка США. Производителям удалось незначительно улучшить ездовые характеристики, а также исправить несколько недочетов в салоне и приспособлениях обеспечивающих безопасность водителя.
2. Honda Fit
Honda Fit – впечатляющий малыш.
Со стороны может показаться, что Honda Fit более, чем миниатюрный автомобиль, однако это совсем не так. Счастливые обладатели этой машины с гордостью похвастаются тем, что для своего класса у Honda Fit неплохая грузоподъемность, просторный и что еще важнее – удобный салон, а также отличная мощность. По итогам 2016 года автомобили Honda не сдали своих высоких позиций на тестах по безопасности.
3. Audi A4
Автомобиль, на который не жалуются водители.
Многие скажут, что линейка Audi A4 уже давно устарела. Однако, если подумать, что может быть лучше и надежнее отличного автомобиля сделанного немецкими мастерами? В 2016 году было проведено исследование, согласно которому тестеры хотели выявить на какую модель и марку автомобилей чаще всего жалуются водители. Так уж оказалось, что по результатам теста Audi А4 вошла в топ 25 машин, на которые жалуются реже всего.
4. Porsche Boxster
Porsche Boxster – самый стрессоустойчивый спорткар.
Каким надежным не делай автомобиль, безопасность водителя в нем будет все равно зависеть только от него самого. Для спорткаров, таких как Porsche Boxster это справедливо даже больше, чем для любых других авто. Однако это вовсе не означает, что не нужно стараться! Самым «стрессоустойчивым» спорткаром 2016 года стал именно этот автомобиль, а точнее его обновленная модель, которая появилась на рынке в начале года.
5. Toyota Prius
Toyota Prius – надёжно и экономично.
Этот гибридный автомобиль традиционно попадает во всевозможные рейтинги касающиеся надежности и экономичности. Свои регалии Toyota Prius носит совершенно заслужено. В 2016 году ситуация не чуть, не изменилась. Машина все также готова похвастаться веской надежность, как на дороге в частности, а и при эксплуатации авто в целом.
6. Subaru Impreza
Subaru Impreza – невероятно надёжное авто.
Компания Subaru всегда славилась тем, что делает невероятно прочные автомобили. Ярчайшим представителем таких авто можно считать Subaru Impreza, машину, которая пожалуй настолько известна, что не нуждается в лишних представлениях. На сегодняшний день этот автомобиль построен на базе самых передовых технологий, в том числе и в области безопасности, что позволяет ему качественно обыгрывать многих конкурентов в этом и не только вопросе.
7. Hyundai Sonata
Hyundai Sonata – автомобиль на все случаи жизни.
Гордый красавец Hyundai Sonata отличный универсальный автомобиль, который по достоинству оценят автомобилисты. Он подойдет для людей активных, людей деловых и даже для семей. История линейки началась еще в 2014 году и с тех самых пор машины еще ни разу не разочаровала своих потребителей. Во всех отношениях достойный вариант!
8. Buick Verano
Buick Verano – надёжная классика.
Не самый широко известный автомобиль среди потребителей, однако, от этого ни разу не плохой. Более того, в 2016 году этот автомобиль одержал победу сразу на трех конкурсах-тестах, посвященных вопросам безопасности водителя и пассажиров. Важно и то, что высоких оценок от экспертов машина была удостоена уже не первый раз. Модель от 2013 года была также хороша в этом отношении.
9. Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro – «лошадка с большим двигателем»
Известный спортивный автомобиль, который в первую очередь знают, как «лошадку с большим двигателем». Новенький Chevrolet Camaro действительно очень мощный и быстрый, однако обновленная модель выделилась в 2016 году вовсе не этим, а тем, что стала намного более безопасной, относительно предыдущих машин серии, которые к слову также не были в этом отношении последними.
10. Mazda MX-5
Напоследок хотелось бы вспомнить еще один автомобиль, который на сегодняшний день можно смело вставлять в любой рейтинг на звание «лучший». Это чудо – Mazda MX-5. Среди спортивных автомобилей в 2016 году он был назван абсолютным лидером по безопасности. Он также стал одним из самых продаваемых спорткаров ушедшего года, а это кое-что да значит!
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