10 самых надежных автомобилей, появившихся в последнее время

Годы идут, техника развивается, меняются и автомобили. Неизменным остается только одно – понятие о качестве и надежности транспортного средства. Впрочем, все это не означает, что год от года создатели транспортных средств не пытаются задать новую планку качества, надежности и безопасности. Вот десятка автомобилей, которые отличились в этом плане в последнее время.









1. Lexus ES

2. Honda Fit

3. Audi A4

4. Porsche Boxster

5. Toyota Prius

6. Subaru Impreza

7. Hyundai Sonata

8. Buick Verano

9. Chevrolet Camaro

10. Mazda MX-5