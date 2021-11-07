Как вырастить батат в средней полосе

Среди садоводов можно встретить множество увлеченных экспериментаторов, которые стремятся адаптировать южные культуры к выращиванию в неподходящих на первый взгляд условиях.

Эта статья пригодится таким первопроходцам: посвящена она выращиванию батата, который иначе называют сладким картофелем.









Почему стоит выращивать батат?

Проращивание батата в воде

Проращивание батата в почвенной смеси

Выращивание рассады батата (видео)

К сожалению, батат не пользуется популярностью у российских любителей садоводства. Почему к сожалению? Очень просто: у батата практически отсутствуют вредители, он обладает превосходными вкусовыми качествами и крайне полезен. К тому же, он вполне может выращиваться в условиях российского климата. Но главным плюсом является то, что хранится батат при достаточно высоких температурах: он не потеряет своих качеств даже если будет находиться в теплой городской квартире. Однако в выращивании сладкого картофеля есть свои тонкости и секреты.Начать стоит с методов проращивания этой уникальной культуры. Несмотря на то, что называется это растение «сладкий картофель», картофелем в привычном смысле оно не является. Высаживается батат черенками, а вовсе не клубнями. Ну а стать обладателем черенков можно двумя способами: купив их в магазине или прорастив самостоятельно.Росток может появиться на любом месте клубня, поэтому если на посадочном материале отсутствуют глазки, не нужно переживать.В отличие от картофеля, батат в глазках не нуждается. Сперва на клубнях становятся заметны небольшие почки фиолетового цвета, из которых через некоторое время прорастают небольшие листы. Форма листьев сладкого картофеля зависит от сорта растения: они могут напоминать сердце или же иметь резные края.Проращивать батат нужно начинать в начале весны. Однако если вы купили клубень в магазине, выгонять черенки следует начинать немного раньше: клубням из магазина требуется больше времени для проращивания. К тому же, из-за обработки они могут и вовсе не давать ростков.Для того чтобы клубни не начали гнить, а процесс образования черенков ускорился, прежде, чем приступить к проращиванию, необходимо провести профилактику заболеваний. Для этого клубень помещается в раствор фунгицида приблизительно на полчаса. Если вы предпочитаете не использовать химикаты, вам стоит воспользоваться биологическими фунгицидами.Если вы когда-нибудь проращивали луковицы на зелень, то вам знаком процесс проращивания батата данным методом. В небольшую емкость наливается вода. Клубни (целые либо разрезанные на две половины) погружаются в воду срезом вниз. Необходимо, чтобы клубень был покрыт водой на пару сантиметров. Для того, чтобы обеспечить необходимую глубину погружения, клубень можно проткнуть зубочистками, которые будут удерживать их и не давать полностью уйти в воду.Через некоторое время в нижней части клубня появятся корни, а верхняя даст ростки.Для чего необходимо разрезать клубни? Все очень просто: это дает возможность получить больше материала для посадки, если количество клубней ограничено. К тому же, клубень имеет неоднородную структуру: один его конец дает корни, а второй — росток. Если клубень не выдает почку, определить, где «вершки», а где — «корешки», не представляется возможным. Велик риск опустить клубень батата в воду «вниз головой». При разрезании наземная часть становится верхушкой автоматически. Наконец, на клубнях, которые предварительно были разрезаны, ростки появляются гораздо быстрее, а количество их больше, нежели чем при проращивании не разрезанного клубня.Воду в емкости для проращивания необходимо менять, чтобы предотвратить загнивание посадочного материала. А спустя месяц клубни можно пересадить в почку для дальнейшего проращивания.Грунт для батата следует тщательно подготовить. Емкость, в которой имеются отверстия для дренажа, заполняется прокаленной почвой. В почву можно добавить универсальное удобрение, в котором содержатся микроэлементы. Сладкий картофель очень чувствителен к дефициту микроэлементов, поэтому без удобрений обойтись не удастся. Сверху на почву требуется насыпать пару сантиметров песка либо опилок, смешанных с песком.Клубень укладывается на грунт горизонтально и слегка вдавливается. После этого емкость помещается в тепло. Требуется регулярно увлажнять почву.После того, как клубень даст корни и побеги, емкость следует выставить в светлое место. «Световой день» для батата можно продлить до 16 часов в сутки.Когда длина ростков достигнет 10-20 сантиметров, клубни можно высаживать в открытый грунт. Если время для высадки еще не пришло, можно оставить клубни для дальнейшего роста.За несколько дней до посадки побеги с батата срезаются и делятся на части по 15 сантиметров. Нижний конец побегов погружается в воду. После того, как вы заметите появление зачаточных корней, побеги можно сажать на грядку. При этом корни будут наращиваться уже в открытом грунте, а плоды будут более привлекательными на вид. Если в грунт высадить побеги, корни которых сплелись между собой, плоды батата будут иметь неправильную форму.Батат при желании можно проращивать не только в воде или грунте, но и на увлажненных салфетках и опилках, а также в промытом песке, который иногда потребуется слегка увлажнять водой. Правда, когда клубнях появятся первые корни и ростки, рекомендуется перенести их в почву: это значительно ускорить развитие побега.Если вы выращиваете сладкий картофель в течение нескольких лет, то осенью после того, как соберете урожай, вы можете отрезать несколько черенков и высадить их в специальные емкости. Зимой побеги сладкого картофеля вполне могут выполнять функцию декоративных растений. Весной же побеги разрезаются на отдельные фрагменты длиной 15-20 сантиметров. Полученные черенки необходимо поставить в воду и дождаться появления корешков. После этого можно смело сажать их на грядку и дожидаться следующего урожая!