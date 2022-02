10 «звездных детей», жизнь которых пошла под откос

1. Линдси Лохан

Линдси Лохан в юные годы.

Линдси Лохан.

2. Аманда Байнс

Аманда Байнс в детские годы.

Аманда Байнс.

3. Бритни Спирс

Бритни Спирс.

4. Брайан Бонсалл

Брайан Бонсалл в юные годы.

Брайан Бонсалл.

5. Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор в детстве.

Дрю Бэрримор сегодня.

6. Шайа Лабаф

Шайа Лабаф.

Шайа Лабаф.

7. Деми Ловато

Деми Ловато - девочка-звезда.

Деми Ловато - первое фото после возвращения из клиники.

8. Джастин Бибер

Джастин Бибер в юности.

Джастин Бибер сегодня.

9. Аарон Картер

Аарон Картер в детстве.

Недавно Аарон Картер признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

10. Маколей Калкин

Маколей Калкин в детстве.

Этот несносный Калкин.

О карьере в шоу-бизнесе и о славе мечтают многие юные особы . Но суровая реальность такова, что свалившаяся популярность совсем не похожа на радужный сон. Богатство и миллионы поклонников по всему миру – с этим получается справиться далеко не всем. Алкогольная и наркозависимость, распутный образ жизни, попрание общественной морали – это далеко не полный перечень того, что случалось с детьми, которые стали звёздами в весьма нежном возрасте.Линдси Лохан, родившаяся в Нью-Йорке в 1986 году, впервые была признана публикой за ее роль близнецов в «Ловушке для родителей». Затем она стала очень популярной благодаря фильмам «Чумовая пятница» (2003) и «Дрянные девчонки» (2004). Тем не менее, слава явно дурно повлияла на Линдси. Когда девочка подросла, то стала завсегдатаем ночных клубов Нью-Йорка, и ее жизнь быстро превратилась в поток негативной рекламы в таблоидах.В 2007 году Лохан была арестована после того, как она врезалась на своем Mercedes-Benz в дерево. Через два месяца ее снова арестовали за то, что она не остановилась по требованию полиции (выяснилось, что при ней был кокаин). Актриса отсидела только четыре дня в тюрьме и вышла под залог.Позже в 2007 году Лохан прошла реабилитацию, и когда вышла из реабилитационного центра, то заявила, что теперь хочет всегда оставаться «в ясном уме».Но прошло всего несколько лет, как Лохан снова попалась на вождении в пьяном виде, после чего не явилась на слушание и была приговорена к 90 дням тюремного заключения (отсидела она 14 дней). В 2011 году ей было предъявлено обвинение в краже ожерелья из ювелирного магазина. Относительно недавно Линдси открыла клуб Lohan Beach House на греческом острове Миконос и второй клуб на острове Родос.Аманда Байнс появилась в своем первом рекламном ролике в возрасте семи лет, после чего начала выступать с местным комедийным театром в таких спектаклях как «Энни», «Таинственный сад» и «Звуки музыки». После этого она сыграла роль в сериале от Nickelodeon «Всякая всячина», одновременно открыв свою собственную программу «Шоу Аманды». С тех пор ее успех постоянно продолжал расти. Девочка снялась в нескольких ролях, включая ее роль в роли Холли в сериале WB «За что тебя люблю». К сожалению , слава «ударила» ей в голову, и вскоре Аманда обнаружила, что ее лицо печатают во всех таблоидах вовсе не по причине ее таланта.Вскоре после ее «выхода на пенсию» в 2012 году, Аманда Байнс врезалась на своем автомобиле в полицейскую машину. Ее арестовали и обвинили в вождении под воздействием наркотиков. После еще двух аварий у нее отобрали права и конфисковали автомобиль. В 2013 году Байнс была арестована за употребление наркотиков в своем лобби в Нью-Йорке после сообщений о том, что она выбросила бонг в окно. Позже в том же году она развела костер возле подъездного пути к дому в Калифорнии и была принудительно помещена в психиатрическую клинику, откуда ее перевели в реабилитационный центр.В 2014 году казалось, что все наладилось. Но вскоре после того, как она получила права, Аманду вновь арестовали за вождение под воздействием наркотиков и поместили в психиатрическую клинику. К счастью для Байнс, ей наконец удалось справиться со своей зависимостью и проявить интерес к другим увлечениям — она записалась в школу дизайна одежды.Бритни Спирс родилась в декабре 1981 года в Миссисипи, а в 11 лет появилась на экранах, сыграв главную роль в шоу «Клуб Микки Мауса». В 1995 году она сосредоточилась на своей музыкальной карьере и выпустила свой первый сингл «Baby One More Time».В 1999 году сингл достиг вершин хит-парадов после выхода скандального клипа с Бритни в откровенном наряде. На протяжении многих лет Бритни Спирс пыталась отказаться от сложившегося образа невинной девушки и построить «зрелую» карьеру. В 2004 году Спирс вышла замуж за друга детства, а затем аннулировала брак через несколько дней. Несколько месяцев спустя она вышла замуж за своего бэк-танцора Кевина Федерлайна, который бросил беременную подругу ради Бритни. В 2005 году они объявили, что их первый ребенок родится в апреле того же года. С тех пор жизнь певицы быстро покатилась вниз.В 2006 году ее поймали во время вождения авто с сыном на коленях. Это привело к тому, что в прессе поставили под сомнение, может ли она воспитывать детей. Также Бритни обвинили в отправке сообщений с угрозами своим поклонникам, несмотря на то, что она пыталась оправдаться и заявляла, что просто пыталась избавиться от папарацци. Бритни родила своего второго сына всего за два месяца до подачи на развод с мужем. Затем она начала все чаще появляться на клубной сцене и, как сообщается, подсела на наркотики. В 2007 году Спирс побрила голову и отправилась в реабилитационный центр. После лечения она выпустила еще несколько синглов, еще раз побывала в больнице, и сумела все-таки вернуться на большую сцену музыки.Брайан Бонсалл родился в 1981 году в Калифорнии и рос среди голливудских актеров с самого раннего детства. С 3 до 14 лет он играл роли в различных шоу и фильмах, в том числе «Семейные узы», «Звездный путь: следующее поколение» и «Открытый чек».В 1995 году Бонсалл взял перерыв от съемок для учебы в средней школе в Колорадо. Там у мальчика появилась настоящая страсть к панк-музыке. Он начал выступать в панк-группах, таких как Late Bloomers и Thruster. К сожалению, примерно с тех пор его жизнь изменилась к худшему, и Брайана арестовали за вождение в нетрезвом состоянии. В 2007 году он был арестован за нападение на свою девушку и признал себя виновным. Это привело к двухлетнему условному сроку.Однако проблемы Бонсалла на этом не закончились. В период с 2007 по 2010 годы он был несколько раз арестован за употребление запрещенных веществ и нападения. В 2009 году он избил друга сломанным деревянным стулом, будучи в наркотическом опьянении, и его осудили на 2 года. Сеголня Брайан живет в Боулдере и продолжает карьеру в музыке, играя на гитаре в местной панк-рок-группе Lowjob, а также выступая в дуэте Bootjack & Bonz.Дрю Бэрримор родилась в 1975 году и уже в шестилетнем возрасте сыграла роль в блокбастере Стивена Спилберга « Инопланетянин ». Ее карьера расцвела в 1990-е годы, когда она снялась в «Ядовитом плюще», «Без ума от оружия», «Плохие девчонки» и «Парни побоку». В это время портфолио персонажей Дрю росло с каждым годом, и ее каждый год приглашали в несколько фильмов. Она стала одной из самых талантливых актрис своего поколения.Однако жизнь Дрю Бэрримор не всегда была безоблачной. В девять лет ее мать начала брать Дрю с собой в ночные клубы, на что вообще не обращал внимание алкоголик-отец. Именно тогда молодая Бэрримор познакомилась с наркотиками и алкоголем. Когда ей было всего 13 лет, девочка жестоко напала на мать , пытаясь выгнать ее из дома. В результате Дрю была помещена в реабилитационный центр. После последующей попытки самоубийства она прошла еще один курс реабилитации и вернулась домой в 14 лет. Чтобы попытаться начать жить заново, она успешно подала заявку на эмансипацию в 15 лет и переехала в свою собственную квартиру с работой в местном кофе-магазине.Дрю сделала еще один неоднозначный поступок в 19 лет, снявшись обнаженной для журнала Playboy. После этого Стивен Спилберг прислал Дрю на двадцатилетие одеяло и отфотошопленные снимки из журнала, на которых Дрю была в одежде. После этого Дрю уже вела «правильную» жизнь и стала чрезвычайно успешна в киноиндустрии.Родившийся в 1986 году в Калифорнии, Шайа Лабаф известен своей главной ролью Сэма Уитвики в «Трансформерах». Начал свою карьеру актер, занимаясь комедийным стенд-ап шоу в своем родном городе, но затем друг убедил его попробовать свои силы в киноиндустрии. В итоге у Лабафа все получилось, и помимо успеха в «Трансформерах», он получил премию Daytime Emmy Award за роль в «Зажигай со Стивенсами».Мало кто знает, что у актера были весьма неспокойное детство и молодость. Он родился в бедной семье и часто подвергался психическому и словесному насилию со стороны своего отца, злоупотреблявшего психоактивными веществами. Это не могло не сказаться на дальнейшей жизни. В 2005 году, в возрасте 19 лет, Лабафа арестовали и обвинили в нападении после того, как он угрожал своему соседу кухонным ножом. Затем актер угнал и спрятал машину соседа, заявив, что она перегородила ему дорогу к гаражу. В 2007 году он снова был арестован после того, как актер отказался выйти из чикагской аптеки Walgreens. После этого инцидента Шайа не явился на суд и получил штраф в размере 500 долларов.Вскоре после этого он попал в автокатастрофу, и потребовалось три операции, чтобы восстановить руку. Оказалось, что Шайа водил нетрезвый, и у него отобрали права. С тех пор его еще несколько раз арестовывали за нарушения общественного порядка и нападения. К сожалению, в последний раз, когда Лабаф появился в СМИ, это было связано с обвинениями в плагиате трех романов, которые он написал.Первую роль в качестве ребенка-звезды Деми Ловато, которая родилась в 1992 году в Альбукерке, получила в 10 лет в сериале «Барни и друзья». После того, как она 6 лет снималась в различных сериалах, ей предложили главную роль в фильме «Camp Rock: музыкальные каникулы». Именно во время этих съемок Деми увлеклась музыкой и решила попробовать себя в роли певицы.С тех пор она совмещала карьеры актрисы кино и певицы, снимаясь в фильмах и выпуская альбомы, причем ее популярность постоянно росла. Но что скрывалось за всем этим. Во время тура с Jonas Brothers в 2008 году, Ловато пристрастилась к кокаину. Впоследствии она призналась, что не может провести больше часа без кокса. Из-за этой зависимости она начала перевозить с собой наркотики даже в самолетах, делая себе дорожки прямо на подлокотнике сиденья, в то время, как соседи спали, или же употребляла кокаин в туалете. Несмотря на растущую проблему злоупотребления психоактивными веществами, Деми все еще была сострадательна. В 2009 году она объединилась с Селеной Гомес, Майли Сайрус и братьями Джонас, чтобы записать сингл, а всю выручку от него отдать на благотворительность.В 2011 году Деми Ловато призналась с тем, что у нее возникла проблема, и обратилась в реабилитацию, где ее лечили от булимии, саморазрушения и «самолечения» наркотиками и алкоголем. Во время реабилитации актрисе поставили диагноз «биполярное расстройство». После окончания лечения, она подробно рассказала о своем опыте в книге «Будь сильным: 365 дней в году», в попытке помочь другим молодым людям бороться с наркоманией.Джастин Бибер родился в 1994 году и вырос в Онтарио, Канада. Будучи подростком, он всегда интересовался музыкой и научился играть на нескольких инструментах, в том числе на гитаре , барабанах, фортепиано и трубе. Карьера будущей звезды по сути началась, когда его мать начала размещать видеоролики Джастина на YouTube.Количество подписчиков постоянно росло, и, в конце концов, его видео привлекло внимание талантливого агента Скутера Брауна. Агентство помогло молодому Биберу подписать рекордный контракт. Его первый сингл «One Time» был выпущен в 2009 году и стал всемирным хитом. За этим последовал выпуск дебютного альбома «My World», который также был успешным во всем мире. Однако слава «ударила» подростку в голову, и его поведение стало сомнительным. Впервые проблемы с законом у него возникли у него в 2011 году. Женщина подала иск в суд, заявив, что 17-летняя звезда является отцом ее ребенка. К счастью, тесты ДНК доказали невиновность поп-звезды, и иск был быстро закрыт.Но это было только начало. Как из рога изобилия посыпались жалобы на опасное вождение Бибером машины. Позже в том же году Бибер снова попал в заголовки газет после того, как на телефон засняли, как он публично справлял малую нужду и выкрикивал оскорбления о бывшем президенте Билле Клинтоне. В 2014 году Бибера арестовали за вождение в состоянии наркотического опьянения, а также сопротивление аресту.Аарон Картер, брат участника Backstreet Boys Ника Картера, родился в 1987 году и последовал стопами своего старшего брата, сделав карьеру в музыкальной индустрии. В возрасте семи лет Аарон начал выступать в качестве солиста группы Dead End, а 2 года спустя выступил на разогреве у Backstreet Boys. Это выступление принесло ему рекордный контракт, который привел к выпуску первого сингла Аарона «Crush on You».В 1997 году его свет увидел первый альбом, который получил золото в Норвегии, Испании, Дании, Канаде и Германии. Его следующий альбом, «Aaron's Party», был выпущен в 2000 году, также снискавший огромный успех. После этого он также начал сниматься в фильмах, таких как «Лиззи Магуайер», «Сабрина — маленькая ведьма» и «Седьмое небо». Но за этим успехом начались скандалы. В 2008 году Картер был арестован за превышение скорости в Техасе, и полиция обнаружила марихуану в его машине. В 2009 году Картер получил место в «Танцах со звездами». Тем не менее, страх перед сценой заставил его стать зависимым от «Ксанакса», который он использовал, чтобы облегчить свое беспокойство.Три года спустя, уже будучи зависимым от лекарственного средства, отпускаемого по рецепту, он согласился отправиться на программу реабилитации. Причиной этого стала смерть его сестры от передозировки наркотиков. В 2013 году Аарон подал заявление о банкротстве, чтобы избавиться от долга в размере 3,5 млн. долларов. Теперь он начал новую жизнь.Маколей Калкин - одна из самых известных американских «звездных детей». Он родился в 1980 году в Нью -Йорке и впервые познакомился с шоу-бизнесом в возрасте четырех лет, сыграв на сцене Нью-Йоркской филармонии в спектакле «Bach Babies». В 5 лет он появился в эпизоде в фильме «В полночный час», а в 8 лет снялся в фильмах «Ракета на Гибралтар» и «Увидимся утром».А в 1990 году Маколей получил главную роль в фильме «Один дома», благодаря которому стал знаменит. В возрасте 14 лет Калкин снялся в нескольких фильмах с низким рейтингом, после чего в прессе появились скептические заголовки, что карьера ребенка, который был самой высокооплачиваемой звездой своего возраста, начала клониться к закату. Это привело к сомнительному поведению Калкина, которое сильно запятнал его некогда совершенную репутацию. После продолжений «Один дома» Маколей начал утверждать, что отец испортил ему карьеру. На самом деле, это было позже подтверждено, поскольку его родители явно были больше заинтересованы в карьере своего сына, а не в его жизни.В 2004 году Калкин был арестован за хранение 17,3 граммов марихуаны и других психотропных веществ. После этого Калкина в буквальном смысле «демонизировала» пресса за употребление наркотиков, несмотря на то, что многие другие «звездные дети» делали это постоянно. Некоторое время Калкин выступал с группой Pizza Underground, пародирующей группу Velvet Underground, и в это время предпринял попытку самоубийства из-за депрессии.