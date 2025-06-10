Эффективное средство поможет избавиться от надоедливых муравьев

Дачники и жители частного сектора хорошо знакомы с проблемой нашествия муравьев. Те не только разводят тлю, грызут молодые побеги растений, но и нередко проникают в жилище, чтобы подкрепиться. Избавиться от этой проблемы можно раз и надолго самодельным средством.







Что потребуется:





теплая вода;



сахар или сахарная пудра;

борная кислота в порошке;



крышечки от банок.

Процесс приготовления средства и его применение

Необходимо смешать в одной емкости по чайной ложке сахара или пудры с аптечной борной кислотой. Затем к ним добавляется немного горячей воды. После этого смесь размешивается, пока все не растворится и не превратится в кисель.Полученное средство разливается в неглубокие мисочки или крышечки, и расставляется в местах скопления муравьев. Те привлеченные сладким сиропом будут собирать отраву. Так как она не действует мгновенно, то отведать яд успеет весь муравейник, прежде чем насекомые погибнут. Средство стоит очень дешево, и всегда работает на 100%, поэтому должно быть на вооружении каждого дачника и садовода.