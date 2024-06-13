Как отмыть противень от жира и пригоревшей еды

Узнайте, как легко очистить даже самый безнадежный противень.







Противень — один из самых часто используемых кухонных предметов, поэтому неудивительно, насколько быстро хозяйки устают колдовать с помощью подручных или химических средств над налипшим на противень жиром. Никакие чистки и замачивания, будем откровенны, не удаляют пригоревшие остатки до конца.

Пищевая сода и уксус

Перекись и пищевая сода

Как поддерживать противень в чистоте

Иногда пора отложить мыло и воду в сторону и поискать новые методы удаления пригоревшего масляного жира, поэтому, прежде чем выбрасывать грязные противни, попробуйте эти способы очистки.Наполните раковину горячей водой и смешайте равные части пищевой соды и белого уксуса (примерно по полстакана каждого ингредиента), после чего вылейте смесь в воду.Погрузите противень в смесь и дайте ему пропитаться от 30 минут до часа.Смажьте противень жидкостью для мытья посуды и тщательно разотрите ее по всей поверхности шершавой стороной губки. Скребите круговыми движениями, чтобы избежать заметных царапин (хотя небольшие царапины, должны предупредить, все же могут появиться).После того, как вы отскребли противень как следует, вымойте его вручную с мылом и водой, чтобы удалить запах уксуса, и немедленно высушите, дабы избежать образования ржавчины.Позаимствуйте перекись водорода из своей домашней аптечки ради самого эффективного метода очистки грязных противней Следует отметить, что этот способ, вероятно, не подойдет для противня с антипригарным покрытием.Для начала смешайте пищевую соду и перекись водорода в стакане до пастообразного состояния.Распределите смесь по поверхности противня и оставьте на 2-3 часа.Используйте самую мягкую губку, чтобы стереть пасту, и не прибегайте ни к какой жесткой чистке.Теперь, когда на вашем противне больше нет грязи и жира, необходимо серьезно постараться, чтобы оставить его таким. Самый простой способ постоянно содержать противни в кристальной чистоте — использовать пергаментную бумагу или алюминиевую фольгу, которыми нужно застелить поверхность посуды для приготовления блюда в духовке.