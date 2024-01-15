«Почемучки»: 7 любопытных фактов, о которых просто не у кого было спросить

Почему все почему?
В нашем мире существует огромное количество вещей, про которые знает каждый человек и принимает их как должное. Тем не менее, мало кто сможет сразу дать ответ на вопрос «почему» о каждой из этих «разумеющихся» вещей. Исправим же это вместе.
1. Почему на свадьбах кричат «Горько!»?
Совет, да любовь.
Почти на всех свадьбах славянских народов есть обычай кричать «Горько!», когда целуются молодожёны. Единого объяснения этой традиции нет, однако большинство исследователей полагает, что причиной тому старинные традиции и убеждение о том, что искренний поцелуй делает даже послевкусие от вина сладким. Дело в том, что в старину, перед поцелуем молодожены должны были обязательно выпить.
2. Почему овсянку называют «геркулесовой»?
Дело в бренде.
Общепринятое название овсяной каши на отечественных просторах объясняется очень просто. Виной тому название «бренда» каши, существовавшего после революции в России в 1920 году. Каша «Геркулес» широко рекламировалась, вот и прижилось название. Кроме того, овсянка действительно дает прилив сил и благотворно влияет на организм.
3. Почему в бане вода не кипит?
А ведь и правда - не кипит.
На самом деле все очень просто. Дело, конечно же, в физике (которую так мало детей любит в школе!). Воздух обладает небольшой плотностью, а потому даже в парилке не способен нагреть воду настолько, чтобы она закипела. Данный трюк работает только с плотными веществами, например металлами и камнем. Нагретый до 100 градусов тазик гарантированно вскипятит воду, а вот нагретый до 100 градусов воздух – нет.
4. Почему вода в океане соленая?
Да там почти вся таблица периодическая.
Морская вода содержит в себе едва ли не всю таблицу Менделеева. У нее очень разнообразная минеральная основа. Ученые полагают, что засоление морей произошло еще несколько миллиардов лет тому назад, когда на Земле бурлила вулканическая активность, а мировой океан только формировался. При этом соль всегда остается в океане, так как не может испаряться и попадать в облака.
5. Почему чешутся шрамы?
Шрамы просто так не чешутся.
Происходить это может по двум причинам и обе связаны с процессом заживления раны. Некоторые шрамы могут чесаться из-за хирургических ниток, которые были использованы для закрытия кожи. Впоследствии шрамы чешутся из-за восстановления иннервация и сети кровоснабжения на поврежденном участке тела.
6. Почему облазит кожа на пальцах?
Все из-за витаминов.
Если на пальцах начала облазить кожа, то это прямой признак наличия проблем в организме. Чаще всего это банальная нехватка витамина А и Е. Для этого достаточно поесть фруктов (главное не переусердствовать). Впрочем, бывают и куда более серьезные причины, например заболевания кишечника.
7. Почему бриллианты меряют в каратах?
Вот эти семена.
«Виновниками» этого являются древние римляне. Единица измерения происходит от древнего римского карата, который составлял величину в 0.19 грамм. Именно столько весило семечко рожкового дерева. Все дело в том, что семена этого растения имеют необычайно стабильный вес, а потому использовалось в качестве эталона при взвешивании небольших вещей.
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