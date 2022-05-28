15 самых распространённых причин бытовой аллергии

Самые распространённые аллергены.
Аллергия - это то, что заставляет организм человека вырабатывать иммунную реакцию, которая на самом деле вредит ему. Когда организм контактирует с веществом, на которое у человека аллергия, он воспринимает это вещество, как непосредственную угрозу и начинает реагировать. Приведем примеры наиболее распространенных аллергий.
1. Арахис
Аллерген: арахис.
Аллергия на арахис отличается от аллергий на другие орехи, поскольку арахис на самом деле не является орехом, а представителем семейства бобовых. Сейчас эта разновидность аллергии бурно распространяется в США и Великобритании, но исследователи не имеют ни малейшего понятия, почему так происходит.
2. Соя
Аллерген: соя.
Аллергия на сою распространена меньше и ей обычно страдают дети. Однако, она довольно трудно поддается излечению, поскольку соя встречается почти во всех обработанных пищевых продуктах.
3. Яйца
Аллерген: яйца.
Аллергия на яйца в основном встречается у детей и, как правило, они ее «перерастают», но не всегда. Белки, которые вызывают аллергические реакции, на самом деле присутствуют только в яичном белке. Важно знать, что яичные белки используются во многих распространенных вакцинах.
4. Пенициллин
Аллерген: пенициллин.
Пенициллин - группа антибиотиков, которые первыми начали применяться повсеместно. Обнаруженный Александром Флеммингом в 1928 году пенициллин был введен в широкое использование в 1942 году. Реакции на него варьируются от легкой сыпи до анафилаксии.
5. Яблоки
Аллерген: яблоки.
Аллергическая реакция на яблоки фактически является одной из наиболее распространенных виновников орального аллергического синдрома (ОАС). Если после употребления яблок наблюдаются покалывание, зуд или припухлость губ, языка или горла, то это именно данная разновидность ОАС.
6. Специи
Аллерген: специи.
Наиболее распространенными специями, вызывающими аллергию, являются корица и чеснок. Но и другие специи, включая лук, горчицу и даже ваниль, могут вызвать реакцию от головной боли до анафилаксии. Специи не переносят около 2% всех известных аллергиков.
7. Мясо
Аллерген: мясо.
Аллергия на мясо может появиться на говядину, свинину, оленину или птицу, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Важно знать, что симптомы могут появиться не сразу, а через несколько часов. В последние годы, аллергия на мясо находится на подъеме в южной части США, возникая в качестве побочного эффекта на укусы клеща «одинокая звезда».
8. Пыльца трав
Аллерген: пыльца трав.
Травинки на самом деле имеют микроскопические заусеницы, которые вызывают аллергическую реакцию, когда они вступают в непосредственный контакт с кожей человека. Это, в сочетании с пыльцой трав при ее скашивании, делает лето жуткой порой года для аллергиков.
9. Цитрусовые
Аллерген: цитрусовые.
Цитрусовые аллергии вызываются профилином - белком, содержащимся в цитрусовых. У некоторых людей организм распознает профилин не в качестве пищи, а в качестве вредного вещества, вызывая иммунную реакцию.
10. Салицилаты
Аллерген: салицилаты.
Салицилаты - химические вещества растительного происхождения, которые являются основой для многих лекарственных препаратов, таких как аспирин и другие противовоспалительные препараты. Кроме этого, они встречаются в некоторых фруктах и овощах, а также используются в качестве добавок в обработанных пищевых продуктах и некоторых косметических изделиях. Реакции на салицилаты варьируются от легкой заложенности носа и сыпи до астмы или анафилаксии.
11. Моллюски
Аллерген: моллюски.
Аллергия на моллюсков - одна из наиболее распространенных у детей и взрослых, и она отличается от аллергии на рыбу. Возникает она при употреблении омаров, крабов, креветок, гребешков, устриц и моллюсков.
12. Укусы насекомых
Аллерген: насекомые.
Укусы насекомых малоприятно, независимо от того, если ли у человека на них аллергия, поскольку при них в организм поступает небольшое количество яда, который в любом случае вызывает негативную реакцию. Тем не менее, аллергия может вызвать прыщи или язвы, жар и припухлость на месте укуса насекомого, а более тяжелые случаи приведут к крапивнице, проблемам с дыханием, учащенному пульсу, а иногда и анафилаксии.
13. Молоко
Аллерген: молоко.
По некоторым оценкам, около 3% маленьких детей страдают аллергией на молоко. Реакции варьируются от расстройства желудка и кровавого стула до полной анафилаксии.
14. Животные
Аллерген: животные.
Аллергия на животных - на самом деле аллергическая реакция на белки в слюне и сальных железах животных, причем иногда эти аллергии могут развиваться в течение нескольких лет. В зависимости от тяжести аллергии, некоторые люди могут спокойно держать у себя дома кошек или собак, если регулярно убирать помещение и чистить животных. Другие, к сожалению, попросту не могут даже находиться в комнате с животным, на которое у них аллергия.
15. Пылевые клещи
Аллерген: пылевые клещи.
Пылевые клещи - микроскопические клещи, которые являются основной причиной аллергии на «пыль». Они питаются такими вещами, как омертвевшими частичками кожи, которые человек теряет ежедневно в количестве 1,5 г (именно эти частички могут составить до 80% пыли в некоторых домах). Поскольку эти клещи очень маленькие (0,1 – 0,5 мм), человек может вдохнуть их или они могут попасть в глаза. Реакция на них будет такая же, как на пыльцу.
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