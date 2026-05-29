С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Их закупали централизованно в 70-80е гг., через МВЭС СССР, Джинсы Montana — это немецкий бренд, созданный в Гамбурге ...Почему самые попу...
  • Сергей
    Москвич с двигателем 1.4 - это откуда?7 машин из 1980-х...
  • Evgeni Velesik
    Сейчас надо с Германией решать вопросы по недопущению возраждения производства ядерного оружия!Почему нацисты не...

Идеи красивых дорожек, которые восхитят гостей на участке



 

Дорожки в саду играют не только не функциональную, но и эстетическую роль, как элемент ландшафтного дизайна. Novate.ru предлагает подборку интересных идей для создания оригинальных тропинок, которые придадут участку особый шарм.

1. Из гравия или щебня


Чтобы гравий не расползся, по краям дорожки делают какой-то ограничитель. /Фото: i1.wp.com

Чтобы гравий не расползся, по краям дорожки делают какой-то ограничитель.
/Фото: i1.wp.com

 

Дорожки из гравия или щебня – самой простой и бюджетный способ обустройства тропинок на участке. Работы по укладыванию также не требуют особых усилий. Еще одно достоинство гравия и щебня – разнообразие оттенка и фракций. Можно выложить стильную однотонную дорожку или оживить дизайн, чередуя участки разных цветов.
С участками разных цветов дорожка выглядит интереснее. /Фото: img.aviarydecor.com

С участками разных цветов дорожка выглядит интереснее. /Фото: img.aviarydecor.com

 

2. Из гальки


Дорожка из гальки вызывает в памяти морской пляж. /Фото: homeklondike.site

Дорожка из гальки вызывает в памяти морской пляж. /Фото: homeklondike.site

 

Еще один популярный материал для выкладывания дорожек – это галька. За счет гладких, отшлифованных форм камешки смотрятся очень эффектно. Они красивы и сами по себе, и в сочетании с другими материалами. Галька хорошо смотрится и в траве, и в комбинации с плитами и другими видами камней.http://funhere.ru/?p=16138
Галька – правоходный материал для декоративных вставок. /Фото: i1.wp.com

Галька – правоходный материал для декоративных вставок. /Фото: i1.wp.com

 

3. Из камня


Дорожка из каменных плит выглядит основательно. /Фото: i2.wp.com

Дорожка из каменных плит выглядит основательно. /Фото: i2.wp.com

 

Природный камень ассоциируется с надежностью, и дорожка из массивного плитняка буквально дышит фундаментальностью. Каменные плиты можно разбросать по газону, скомбинировать с гравием или сделать частью какой-то декоративной композиции на дорожке.
Не менее эффектно смотрится плитняк небольших размеров. Благодаря разнообразив форм дорожки из него всегда получаются красивыми и оригинальными.
Тропинки из камня всегда органично вписываются в ландшафт.

Тропинки из камня всегда органично вписываются в ландшафт.

 

4. Из плит и гравия


Оригинальная дорожка, ведущая к дому, придает двору особый шарм. /Фото: lydiainterior.co

Оригинальная дорожка, ведущая к дому, придает двору особый шарм. /Фото: lydiainterior.co

 

Более интересно смотрится дорожка, сочетающая разные материалы. Например, по всей длине тропинки можно выложить крупные плиты, а пространство между ними засыпать гравием или щебенкой. Такой вариант удобен еще и тем, что по плитам комфортнее ходить, чем по сыпучим материалам. Выкладывать крупные элементы можно по-разному: на равном расстоянии друг от друга, подчеркивая геометричность форм или разбросать в хаотичном порядке, придавая дорожке оригинальный вид.
Камень и гравий составляют гармоничную композицию. /Фото: lydiainterior.co

Камень и гравий составляют гармоничную композицию. /Фото: lydiainterior.co

 

5. Из плит на газоне


Просто и стильно. /Фото: i0.wp.com

Просто и стильно. /Фото: i0.wp.com

 

Красиво и абсолютно в гармонии с природой смотрится сочетание камня и зеленой травы. Выложенные плиты станут «ступеньками», а трава вокруг создаст впечатление, что камни дорожки вросли в газон. Ходить по дорожкам в виде «островков» также удобно, как и по полностью вымощенным тропинкам, а выглядят они очень красиво. Для большей оригинальности можно поиграть с размерами и формой плит, а также их месторасположением.
Создается ощущение, что плиты вросли в траву. /Фото: lydiainterior.co

Создается ощущение, что плиты вросли в траву. /Фото: lydiainterior.co

 

Полезный совет от Novate.ru: Чтобы дорожки вписались в ландшафтный дизайн, при подборе материала следует учитывать общую концепцию дома и прилегающей территории. Например, если фасад отделан камнем, то и для тропинок лучше подобрать что-то аналогичное. И, прежде чем приступать к прокладыванию какой-то дорожки, желательно продумать и нарисовать на бумаге общий план: где именно должны проходить тропинки и какие объекты они будут соединять.

6. Из деревянных досок


Деревянная дорожка вносит пасторальную нотку в ландшафтный дизайн. /Фото: i2.wp.com

Деревянная дорожка вносит пасторальную нотку в ландшафтный дизайн. /Фото: i2.wp.com

 

Дорожки из деревянных досок или бруса всегда смотрятся стильно и очаровывают естественной природной красотой. Плашки могут быть частично вкопанными в землю или располагаться на поверхности. Монтируются такие дорожки несложно, но недостаток в том, что дерево недолговечно. Чтобы такая тропинка прослужила как можно дольше, подбирают плашки без каких-либо следов вредителей и обрабатывают специальными составами, защищающими от гниения и разрушения.

7. Из досок и гравия


Дерево и гравий – отличный тандем. /Фото: cdn.onekindesign.com

Дерево и гравий – отличный тандем. /Фото: cdn.onekindesign.com

 

Как же, как и в случае с плитами, доски совсем не обязательно укладывать сплошным настилом. Дерево гармонично сочетается с камнем, что открывает простор для творчества. Доски можно расположить на расстоянии друг от друга и засыпать свободные места гравием, щебнем или галькой. Оригинально будет смотреться дорожка из деревянных плашек, выложенных квадратами со свободным центром внутри, заполненным гравием.
Геометрические формы в окружении гравия выглядят интересно. /Фото: i1.wp.com

Геометрические формы в окружении гравия выглядят интересно. /Фото: i1.wp.com

 

Так же удачно, как и с камнем, дерево гармонирует зеленью. Очень естественно будет смотреться дорожка из досок, между которыми проросла трава. Конечно, этот вариант менее практичен, чем в случае с гравием, но смотрится это очень естественно, усилия природное очарование ландшафта. Кроме, такую дорожку можно легко отремонтировать, заменив только пришедшие в негодность доски, а не все плашки целиком.

8. Из деревянных спилов


Чарующая красота деревянных спилов создает уютную атмосферу. /Фото: myamazingthings.com

Чарующая красота деревянных спилов создает уютную атмосферу. /Фото: myamazingthings.com

 

Если ровные дощечки кажутся слишком банальными, можно выложить дорожку из деревянных спилов. Такая тропинка выглядит очень декоративно – природная красота дерева подчеркивается естественными округлыми формами. Спилы эффектно смотрятся в ландшафте в любом виде: и как крупные кругляши на зеленом газоне, и как кружки разных диаметров, сгруппированные в извилистую дорожку.
Природные фрагменты всегда смотрятся эффектно. /Фото: i2.wp.com

Природные фрагменты всегда смотрятся эффектно. /Фото: i2.wp.com

 

9. Из террасной доски


Простая, но элегантная дорожка. /Фото: i2.wp.com

Простая, но элегантная дорожка. /Фото: i2.wp.com

 

Террасные доски нельзя назвать недорогим материалом, но, если сравнивать с деревянными плашками это более практичный вариант. Внешне декинг очень схож с деревом, но в отличие от него долговечен: устойчив к воздействию как климатических, так и механических факторов. Кроме того, террасная доска не выгорает на солнце и не подвержена порче насекомыми. Декинг предлагается разных оттенков и плашки можно выкладывать как ровно, так и придавая дорожке плавные изгибы.

10. Из бетонных форм


С помощью форм можно самостоятельно отлить элементы разной конфигурации. /Фото: d-gr.ppstatic.pl

С помощью форм можно самостоятельно отлить элементы разной конфигурации. /Фото: d-gr.ppstatic.pl

 

Последние годы популярно использование бетона для прокладывания садовых дорожек. И это не тривиальная заливка тропинки, а изготовление элементов оригинальной конфигурации в виде листьев, овалов, брусков разнообразных геометрических очертаний. Специальные формы для литья можно приобрести в строительных магазинах или сделать самим из подручных средств. А если в бетонный раствор добавить красители, тропинка заиграет яркими красками.
Растительная тематика остается в тренде. /Фото: cdn.onekindesign.com

Растительная тематика остается в тренде. /Фото: cdn.onekindesign.com

 

11. Из тротуарной плитки


Красная плитка в сочетании с красным гравием смотрится просто и стильно. /Фото: s3-production.bobvila.com

Красная плитка в сочетании с красным гравием смотрится просто и стильно. /Фото: s3-production.bobvila.com

 

В тротуарной плитке на первый взгляд ничего интересного нет. На самом деле они бывают многообразных форм и расцветок, и проявив фантазию, можно придумать очень красивые варианты дорожек. Например, сделать многоцветную тропинку или выложить оригинальные узоры.

12. С мозаичными узорами


Мозаичные дорожки необычайно эффектны.

Мозаичные дорожки необычайно эффектны.

 

Дорожки с каменной или галечной мозаикой – это очень трудоемкий, но невероятно эффектный вариант оформления. И к тому же, долговечный – «панно» под ногами будет радовать долгие годы. Тропинку можно полностью сделать узорчатой или украсить отделанными декоративными вставками. Работа по укладке долгая и кропотливая, но результат потрясает своей яркой оригинальностью и не оставит никого равнодушным.
Галечная мозаика прекрасно вписывается в обрамление из камня. /Фото: i1.wp.com

Галечная мозаика прекрасно вписывается в обрамление из камня. /Фото: i1.wp.com

 

13. Из кирпича


Дорожка из красного кирпича – яркость и простота в одном флаконе. /Фото: i0.wp.com

Дорожка из красного кирпича – яркость и простота в одном флаконе. /Фото: i0.wp.com

 

Одно из простых решений для обустройства дорожек – это использование кирпича. Укладывая его разными способами, можно получить тропинки с красивыми рисунками. Только следует помнить, что для таких дорожек подойдет клинкерный кирпич, обычный строительный не выдержит длительной эксплуатации на земле.
Обрамление из кирпича подчеркивает красоту мозаики. /Фото: i2.wp.com

Обрамление из кирпича подчеркивает красоту мозаики. /Фото: i2.wp.com

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх