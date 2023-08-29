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Как избавиться от трудновыводимых пятен на кухонных полотенцах

Повторите этот несложный трюк, и тогда даже трудновыводимые пятна, которые остались на кухонных полотенцах даже после стирки в машинке, исчезнут без следа! Это очень полезная и рабочая подсказка для хозяюшек.

Как избавиться от трудновыводимых пятен на кухонных полотенцах

В таз налейте чайник кипятка (при необходимости можно налить больше воды, если у вас много полотенец). Сюда же отправьте 2 ст. л. растительного масла.

Как избавиться от трудновыводимых пятен на кухонных полотенцах

1 ст. л. соли, 2 ст. л. соды и 2 ст. л. любого отбеливателя (кислородный, Персоль и т. п). Порцию порошка, как вы используете для машинки (можно взять и гель — жидкий порошок).

Как избавиться от трудновыводимых пятен на кухонных полотенцах

И в конце — 1 ст. л. любого жидкого моющего средства для посуды. В этой смеси замочите грязные кухонные полотенца на ночь. В растворе можно замачивать как белые, так и цветные ткани. Посмотрите, какой грязной стала вода!

Как избавиться от трудновыводимых пятен на кухонных полотенцах

Теперь нужно постирать полотенца в машинке, как обычно, высушить и пользоваться. Они снова чистенькие, будто только что из магазина!

Как избавиться от трудновыводимых пятен на кухонных полотенцах
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