Чем рисковали англичанки прошлого, пользуясь румянами и помадой

Закон против декоративной косметики – был ли он?







Консервативная Англия действительно косо смотрела на тех, кто красится. Но не более того. Источник: pinterest.com





Как обстояло дело с декоративной косметикой в Англии XVIII века





Королева Елизавета и жившая двести лет спустя актриса Сара Сиддонс

Мария Ковентри, одна из жертв косметики; умерла в 27 лет от отравления составляющими белил и румян. Источник: thebowesmuseum.wordpress.com

Колдуньи в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии – и по всему свету

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