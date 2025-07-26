Роскошь на рельсах: 4 респектабельных поезда, курсирующих по планете

Поезда, являясь одним из самых популярных видов транспорта, обычно предоставляют минимальный комфорт; всё-таки в них не живут, а передвигаются. Однако есть и исключения из этой тенденции. По всему миру найдутся такие составы, которые вполне можно назвать полноценными гостиницами на рельсах. Более того, некоторые отели могут даже позавидовать тому набору услуг, которые могут предложить транспортные компании.
1. Синий поезд
Транспортная жемчужина Южной Африки. /Фото: youtube.com
Яркий пример респектабельного транспорта, поражающего воображения - это состав под названием Синий поезд, курсирующий в Южной Африке. И это выглядит даже удивительным, ведь поездку он осуществляет вдоль саванн, что позволяет наблюдать за дикими животными. Впрочем, этот состав станет отличным выходом для тех, кто хочет новых впечатлений, но слишком любит комфорт. А предложить Синему поезду есть что: кроме роскошных купе, пассажиры могут перекусить в баре-ресторане, посидеть отдохнуть в лаунж и даже провести время в магазине.
2. Махараджа-экспресс
Отличный транспорт для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим индийским богачом. /Фото: followmeaway.com
Этот поезд считается одним из рекордсменов по дороговизне и в Азии, и на планете в общем. В его случае такой статус абсолютно оправдан: в нём можно отправиться в поездку от трёх дней до недели по нескольким программам. Но все они подчинены основной тематике, которая отражается на дизайне интерьера поезда - погружение в атмосферу жизни индийского махараджи. Кроме комфортабельных купе, пассажиры могут воспользоваться комнатами отдыха, ресторанами и другими предложениями.
3. Королевский шотландец
Купе шотландского поезда. /Фото: belmond.azureedge.net
Этот поезд отлично отражает атмосферу самой Шотландии: комфортабельный, но уютный и классически. Маршрут позволяет рассматривать красивейшие пейзажи с горными массивами и древними средневековыми замками. Пассажиры путешествуют в трёх видах купе, а досуг проводят в барах и ресторанах. Что интересно, в последних на ужине существует дресс-код: мужчины должны надевать смокинг либо килт, а женщины - платья. Впрочем, незнание этого правила до попадания в поезд не страшно, ведь в самом составе работает прокат одежды.
4. Золотая колесница
Один из самых красивых поездов в мире. /Фото: blog.goldenchariot.org
Ещё один индийский туристический поезд, который по праву входит в рейтинги красивейших на планете. Пассажиры этого состава имеют возможность во время путешествия рассматривать пейзажи Южной Индии. Выбрать можно один из двух недельных маршрутов, которые включают как поездку, так и несколько экскурсий по различным музеям и дворцам. Сам же поезд предлагает три типа комфортабельных купе, бары и рестораны и даже спа. Правда, есть и ложка дёгтя в бочке мёда - любителям горячительных напитков приходится доплачивать.
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