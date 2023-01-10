Такие Мальдивы вы ещё не видели

Что делает остров, где нет ни единого кусочка свободной суши, с тоннами мусора, ежедневно производимого миллионом туристов, которые приезжают сюда каждый год? Выбрасывает их на другой остров, конечно.



Восхитительные Мальдивские острова, расположенные в Индийском океане к юго-западу от южной оконечности Индостана, знамениты на весь мир замечательными песчаными пляжами и бирюзово-голубой водой. Мало кто знает о грязной стороне этой красоты. Всего в нескольких милях к западу от столицы Мальдив и одного из самых населенных островов на планете Мале находится остров Тилафуши, на котором устроена муниципальная свалка.













Jamie Cowan



Тилафуши не всегда был островом-свалкой. По сути, Тилафуши — это даже не остров. Двадцать пять лет назад это была девственно чистая лагуна. Но в декабре 1991 года власти приняли решение устроить в лагуне свалку, чтобы справиться с нарастающей проблемой переработки мусора, производимого туристической индустрией.







Fizan/Wikimedia



Через месяц сюда начали привозить мусор. В песке выкапывали огромные ямы, и мусор, прибывавший из Мале и с других обитаемых островов, складывали в ямы, которые затем присыпали слоем строительного мусора и ровняли с белым песком.







Hani Amir/Flickr



Площадь Тилафуши росла, и власти стали сдавать в аренду землю под различные производства, в том числе производство лодок, упаковку цемента, упаковку метана и под крупные склады.







Hani Amir/Flickr



Сейчас на Тилафуши работает более тридцати фабрик, действует мечеть и проживает около 150 мигрантов из Бангладеш, которые копаются в 330 тоннах мусора, разбросанного по острову и прибывающего каждый день. Сюда привозят так много отходов, что остров растет на квадратный метр в день.







Dying Regime/Flickr



Некоторый мусор теперь плавает в океане, и его прибивает к берегам Мале. Он загрязняет многие места для подводного плавания в этом районе. Экологи также критикуют нетерпеливых лодочников, которые бросают мусор прямо в лагуну, потому что процедура разгрузки может занимать до семи часов.







Dying Regime/Flickr



Мусор стал такой серьезной проблемой, что в 2011 году власти даже вводили запрет на выброс мусора на Тилафуши. Сейчас часть отходов экспортируется в Индию для переработки с целью повторного использования материалов.



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