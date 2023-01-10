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Такие Мальдивы вы ещё не видели

Что делает остров, где нет ни единого кусочка свободной суши, с тоннами мусора, ежедневно производимого миллионом туристов, которые приезжают сюда каждый год? Выбрасывает их на другой остров, конечно.

Восхитительные Мальдивские острова, расположенные в Индийском океане к юго-западу от южной оконечности Индостана, знамениты на весь мир замечательными песчаными пляжами и бирюзово-голубой водой. Мало кто знает о грязной стороне этой красоты. Всего в нескольких милях к западу от столицы Мальдив и одного из самых населенных островов на планете Мале находится остров Тилафуши, на котором устроена муниципальная свалка.

Такие Мальдивы вы ещё не видели


Такие Мальдивы вы ещё не видели

Jamie Cowan

Тилафуши не всегда был островом-свалкой. По сути, Тилафуши — это даже не остров. Двадцать пять лет назад это была девственно чистая лагуна. Но в декабре 1991 года власти приняли решение устроить в лагуне свалку, чтобы справиться с нарастающей проблемой переработки мусора, производимого туристической индустрией.

Такие Мальдивы вы ещё не видели

Fizan/Wikimedia

Через месяц сюда начали привозить мусор. В песке выкапывали огромные ямы, и мусор, прибывавший из Мале и с других обитаемых островов, складывали в ямы, которые затем присыпали слоем строительного мусора и ровняли с белым песком.

Такие Мальдивы вы ещё не видели

Hani Amir/Flickr

Площадь Тилафуши росла, и власти стали сдавать в аренду землю под различные производства, в том числе производство лодок, упаковку цемента, упаковку метана и под крупные склады.

Такие Мальдивы вы ещё не видели

Hani Amir/Flickr

Сейчас на Тилафуши работает более тридцати фабрик, действует мечеть и проживает около 150 мигрантов из Бангладеш, которые копаются в 330 тоннах мусора, разбросанного по острову и прибывающего каждый день. Сюда привозят так много отходов, что остров растет на квадратный метр в день.

Такие Мальдивы вы ещё не видели

Dying Regime/Flickr

Некоторый мусор теперь плавает в океане, и его прибивает к берегам Мале. Он загрязняет многие места для подводного плавания в этом районе. Экологи также критикуют нетерпеливых лодочников, которые бросают мусор прямо в лагуну, потому что процедура разгрузки может занимать до семи часов.

Такие Мальдивы вы ещё не видели

Dying Regime/Flickr

Мусор стал такой серьезной проблемой, что в 2011 году власти даже вводили запрет на выброс мусора на Тилафуши. Сейчас часть отходов экспортируется в Индию для переработки с целью повторного использования материалов.

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