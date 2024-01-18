С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амрит Тойя
    Он не позиционировал себя как экстрасенса, он говорил, что он психотрапевт, все смеялись над новым словом, даже скетч...Кашпировский: поч...
  • Аркадий Шацкий
    На доработанной карте Птоломея центр перемещён в Иерусалим, евреи и арабы были мореплавателями и путешественниками?Какой видели Земл...
  • Владимир Акулов
    У любого крикливого деревенского петушка тоже много жен - много симпатичных курочек... Интересно , что...Царицы половины А...

Самый простой способ размножения гортензии

Размножение гортензий — невероятно простой и быстрый процесс. Имея в наличии всего несколько листочков, за короткий срок можно вырастить  молодые кустики, которые будут радовать своей красотой.
Подготовьте листочки гортензии для размножения.



Обрежьте нижнюю часть листика, сохраняя центральную прожилку. Аккуратно срежьте тонкий слой центральной прожилки.



Обработайте центральную прожилку зубчиком чеснока, это обеззаразит растение и защитит его от бактерий и грибка.



Получить все необходимое для активного корнеобразования листочки гортензии смогут из обычного банана. В мякоти банана содержится большое количество питательных веществ, в том числе и калий, который поможет листочкам быстро нарастить крепкую и здоровую корневую систему.



Положите банан в горшок с плодородным грунтом. Разместите подготовленные листочки на мякоти банана и присыпьте землей.



Регулярно увлажняйте посадки, и результат не заставит себя ждать. Уже через 30 дней листочки отрастят корневую систему, начнет нарастать зеленая масса. Продолжайте ухаживать за посадками, и уже в скором времени листочки превратятся в полноценные кустики прекрасных гортензий.


Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Гортензияразмножение

Картина дня

наверх