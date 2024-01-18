Самый простой способ размножения гортензии

Размножение гортензий — невероятно простой и быстрый процесс. Имея в наличии всего несколько листочков, за короткий срок можно вырастить молодые кустики, которые будут радовать своей красотой.

Подготовьте листочки гортензии для размножения.







Обрежьте нижнюю часть листика, сохраняя центральную прожилку. Аккуратно срежьте тонкий слой центральной прожилки.







Обработайте центральную прожилку зубчиком чеснока, это обеззаразит растение и защитит его от бактерий и грибка.







Получить все необходимое для активного корнеобразования листочки гортензии смогут из обычного банана. В мякоти банана содержится большое количество питательных веществ, в том числе и калий, который поможет листочкам быстро нарастить крепкую и здоровую корневую систему.







Положите банан в горшок с плодородным грунтом. Разместите подготовленные листочки на мякоти банана и присыпьте землей.







Регулярно увлажняйте посадки, и результат не заставит себя ждать. Уже через 30 дней листочки отрастят корневую систему, начнет нарастать зеленая масса. Продолжайте ухаживать за посадками, и уже в скором времени листочки превратятся в полноценные кустики прекрасных гортензий.





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