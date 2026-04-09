Как уберечь лобовое стекло и кузов от загрязнения из-за столкновения с мошками

Летом автовладельцы сталкиваются с новыми трудностями. На смену гололеду и грязи приходят назойливые мошки, которые во время скоростного движения расшибаются о лобовое стекло и кузов машины, оставляя характерные следы. Загрязнения мешают нормальному передвижению на транспортном средстве, поэтому время от времени водителям приходится останавливаться и протирать стекло.
1. Как защитить автомобиль?
Во время поездки на кузов и стекло налипают не просто десятки, а сотни мошек. С этой проблемой сталкиваются многие водители. Они из собственного опыта знают, что если не стереть следы насекомых как можно быстрее, то позже удалить их будет довольно проблематично. К тому же, не всегда возможно притормозить у обочины, чтобы очистить автомобиль и продолжить путь.
Протирать стекло обычной водой - бессмысленная затея, поскольку жидкость не создает защитное покрытие да и может добавить неудобства за счет разводов. Также не стоит использовать неочищенную воду из открытых водоемов или колодцев, так как вы рискуете размножить водоросли на стенках трубок бачка стеклоомывателя.
Если нет других вариантов, можно развести любое моющее средство с водопроводной водой и специальной салфеткой натереть лобовое стекло. Так вы сможете удалить большую часть загрязнений, но придется приложить немало усилий.
2. Практичные рекомендации от опытных автомобилистов
1. Для очищения стекла и кузова используйте бытовую химию, предназначенную для этих целей. Обычные средства для мытья стекол не дадут желаемого результата, поскольку не рассчитаны на подобные загрязнения.
2. Приобретите качественное защитное средство и протирайте им стекло каждый раз перед выездом. На поверхности образуется тончайшее покрытие, с которого будет гораздо проще смыть налипших мошек. Купить такое вещество можно в любом автомагазине.
3. Подбирая средство для очищения лобового стекла, принимайте во внимание текущий климат и сезон. Летом актуальны вещества, которые защищают лобовое стекло от жировых отложений. Зимой используйте средства, препятствующие замерзанию.
4. Установите мухобойку. Это специальное изделие, которое монтируют на капоте. Принцип работы устройства: мухобойка меняет направление встречного воздушного потока, тем самым уберегая лобовое стекло и кузов от столкновения с насекомыми. Помимо мошек, мухобойка также отталкивает мелкие камушки и другие предметы, встречающиеся на трассе.
Рецепт самодельного моющего средства для лобового стекла
Лайфхак поможет при длительных поездках. В бачок 2,5 л с очищенной водой добавьте колпачок посудного моющего средства (например, «Фейри») и 15 мл спирта. Однако «Мистер Мускул» применять не стоит, поскольку в составе имеет нашатырный спирт. Данный компонент способен испортить резиновые уплотнители. Полученное вещество эффективно удалит следы насекомых и грязь. А главное - оно не пенится и не оставляет мыльных разводов.
3. Как подобрать качественный стеклоомыватель?
Вы можете приобрести как готовое средство, так и концентрат, который нужно разводить с водой. Стоимость летней автохимии колеблется в пределах 50-800 рублей. Важно тщательно придерживаться рекомендаций производителя и не превышать указанные нормы. В противном случае стеклоомыватель будет излишне пениться и оставлять мыльные разводы, что только усугубит дорожную видимость.
При выборе средства для стекол учитывайте следующие моменты:
1. Запах. Обращайте внимания на ароматизированные средства. Дело в том, что во многих автомобилях форсунка опрыскивателя находится перед вентиляционным воздухозаборником. Если средство спиртовое, то характерный запах проникнет в салон, что может вызвать вопросы.
2. Состав. Если загрязнения умеренные, подбирайте вещество на водной основе. Оно воздействует более мягко, однако может не справиться с налипшими на лобовое стекло мошками. Выбор агрессивного средства чреват порчей щеток и покрытия автомобиля, поэтому использовать его следует с осторожностью.
В состав эффективного вещества для мытья стекол должны входить поверхностно-активные компоненты. Они хорошо расщепляют жиры, из которых состоят тельца мошек и дорожный мазут. Благодаря этому удалить загрязнения с поверхности стекол и капота будет намного проще.
4. Обзор популярных средств для мытья автостекол
Приведенные вещества считаются наиболее действенными по мнению опытных автомобилистов, а цены соответствуют качеству.
1. «BBF
Шампунь для бачка стеклоомывателя, который хорош для летнего сезона. Надежно защищает от загрязнений и насекомых. Средства объемом 250 мл хватит на создание 50 л готового раствора.
2. «Next Lavr Insect Cleaner»
Концентрированное вещество объемом 0,33 л. Из него можно произвести 13 л готового моющего раствора.
3. «Liqui Moly»
Летний шампунь, который необходимо заливать в бачок стеклоомывателя. Отличается приятным ароматом лимона и подходит для различных видов стекол. 50-миллилитрового флакона хватает на 5 л разведенного средства.
4. «NanoPro»
Инновационное покрытие для стекол, которое предотвращает скопление грязи, остатков насекомых и пыли, способствует легкому скатыванию воды с поверхности авто. Продлевает срок службы дворников и стекол, обладает антибликовыми свойствами. Самоочищающийся эффект становится заметным уже на скорости от 20 км/ч.
5. «Sonax
Стеклоомывающий концентрат для летнего сезона объемом 0,25 л. Хорошо удаляет жировые и грязевые отложения. Защищает стекла от механических повреждений. В состав не входит метанол, поэтому лакокрасочному покрытию ничто не угрожает. Приятно пахнет лимоном и позволяет развести жидкость до 25 л.
6. «Mosquitos Cleaner»
Вещество с легкостью удаляет следы мошек со стекол и кузова. Произведено на водной основе, содержит натуральные растворители и ПАВы, не имеет запаха. Объем - 250 мл. Средство абсолютно безопасно для автопокрытия.
7. «LAVR Insect Cleaner Crystal»
Стеклоомыватель-концентрат на лето объемом 0,12 л. Быстро и эффективно справляется с различными загрязнениями. Улучшает прозрачность лобового стекла и содержит антикоррозийные компоненты. Средства хватит на 13 л готового вещества.
Во время поездки контролируйте ситуацию на лобовом стекле. При необходимости сразу же пускайте в ход стеклоочиститель и распыляйте очищающий состав, чтобы не допустить засыхания мошек. Если есть возможность, время от времени останавливайтесь и самостоятельно смывайте грязь с кузова и стекол.
