Оформление дома к Новому году — очень творческий процесс. Помимо украшения новогодней елки и окон уделите внимание и оформлению открытых полок, на которых можно создать уникальные праздничные композиции.
Используйте для декора полок свечи, фонарики, новогодние игрушки, кашпо с еловыми веточками, сушеные фрукты и сладости. Сочетание этих простых вещей позволит превратить обычную полку в сказочный уголок, наполненный духом всеми любимого праздника.
Идеи оформления открытых полок к Новому году
Оформление дома к Новому году — очень творческий процесс. Помимо украшения новогодней елки и окон уделите внимание и оформлению открытых полок, на которых можно создать уникальные праздничные композиции.
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