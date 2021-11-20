Идеи оформления открытых полок к Новому году

Оформление дома к Новому году — очень творческий процесс. Помимо украшения новогодней елки и окон уделите внимание и оформлению открытых полок, на которых можно создать уникальные праздничные композиции.

Используйте для декора полок свечи, фонарики, новогодние игрушки, кашпо с еловыми веточками, сушеные фрукты и сладости. Сочетание этих простых вещей позволит превратить обычную полку в сказочный уголок, наполненный духом всеми любимого праздника.



















































