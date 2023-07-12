С нами не соскучишься!

8 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Самые опасные нап...
  • sylpfide sylpfide
    Разделочные доски в корзине на полу - это красиво? А гигиена?7 вещей, которые ...
  • Алиса Майская
    Самолеты сейчас самых разнообразных цветов.Почему все самоле...

Идеальные полотенца без застарелых пятен

Отстирайте даже застарелые пятна на полотенцах: для этого понадобится всего лишь два активных компонента. Эта хитрость идеально подойдёт занятым хозяйкам, ведь всё, что нужно сделать — это замочить полотенца в чистящем растворе.

Идеальные полотенца без застарелых пятен

В таз насыпьте 2 ст. л. обыкновенной поваренной соли и 3 ст. л. кислородного отбеливателя/пятновыводителя (без хлора). Положите полотенца и залейте крутым кипятком.

Идеальные полотенца без застарелых пятен

Оставьте до полного остывания. Затем прополоскайте под проточной водой и оцените результат. Если некоторые пятна ещё остались, повторите процедуру, а затем отправьте полотенца в стиральную машинку, чтобы освежить.

Идеальные полотенца без застарелых пятен

После первого замачивания посмотрите, насколько мутной стала вода — а значит, и большая часть пятен ушла с полотенец!

Идеальные полотенца без застарелых пятен
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
полотенцеПятна

Картина дня

наверх