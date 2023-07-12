Идеальные полотенца без застарелых пятен

Отстирайте даже застарелые пятна на полотенцах: для этого понадобится всего лишь два активных компонента. Эта хитрость идеально подойдёт занятым хозяйкам, ведь всё, что нужно сделать — это замочить полотенца в чистящем растворе.







В таз насыпьте 2 ст. л. обыкновенной поваренной соли и 3 ст. л. кислородного отбеливателя/пятновыводителя (без хлора). Положите полотенца и залейте крутым кипятком.







Оставьте до полного остывания. Затем прополоскайте под проточной водой и оцените результат. Если некоторые пятна ещё остались, повторите процедуру, а затем отправьте полотенца в стиральную машинку, чтобы освежить.







После первого замачивания посмотрите, насколько мутной стала вода — а значит, и большая часть пятен ушла с полотенец!





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