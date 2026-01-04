С нами не соску...
10 интересных фактов об использовании чайных пакетиков

О пользе чая для здоровья человека известно всем давным давно, но на этом его достоинства не заканчиваются. Чайные пакетики, к которым зачастую относятся пренебрежительно, помогут справиться с массой бытовых проблем.

10 интересных фактов об использовании чайных пакетиков

1. Освежитель для обуви

10 интересных фактов об использовании чайных пакетиков

Запах чая при открытии коробки на удивление поражает своей интенсивностью, этим свойством нужно непременно воспользоваться.
Если в обувь положить по два-три неиспользованных пакетика, то произойдёт чудо – неприятный запах исчезнет.

2. Средство для деревянного пола

10 интересных фактов об использовании чайных пакетиков

Не стоит выбрасывать чёрный чай, он поможет восстановить цвет пола и замаскировать небольшие царапины и потёртости.

3. Маринад для мяса

10 интересных фактов об использовании чайных пакетиков

Танины в чае чудесно смягчают мясо, к тому же оно приобретает приятный аромат. Мясо нужно мариновать в крепком настое чёрного чая на протяжении нескольких часов или ночи.

4. Удобрение

10 интересных фактов об использовании чайных пакетиков

Остатки заварки станут прекрасным удобрением для тех растений, которые предпочитают кислую почву.

5. Тоник

10 интересных фактов об использовании чайных пакетиков

О том, что выдавливать прыщи нельзя, знают все, но мало кто следует этому правилу. Если к пострадавшему от непослушных рук прижать запаренный пакетик чая, то он поможет убрать покраснение и раздражение.

6. Уловитель пепла

10 интересных фактов об использовании чайных пакетиков

Чистку камина можно облегчить, если на пепел рассыпать содержимое нескольких влажных пакетиков чая. Они не позволят ему разлететься по всему дому.

7. Дезодорант для рук

10 интересных фактов об использовании чайных пакетиков

После работы с продуктами, имеющими сильный запах, например, луком или чесноком, нужно потереть руки заваренными пакетиками чая. Запах исчезнет.

8. Средство для ванны

10 интересных фактов об использовании чайных пакетиков

Ванна из зелёного чая поможет снять напряжение после тяжёлого трудового дня.
На ванну понадобится как минимум пять пакетиков. К тому настой чая отлично влияет на состояние кожи.

9. Средство для мебели

10 интересных фактов об использовании чайных пакетиков

Чёрный чай – отличное средство для ухода за деревянной мебелью. Для придания ей рустикального вида нужно будет приготовить специальную смесь из стальной стружки и уксуса, а покрыть крепким настоем чая.

10. Чистящее средство для стекла

10 интересных фактов об использовании чайных пакетиков

Танины в чае позволят вымыть стеклянные изделия до блеска, нужно на ночь замочить посуду в горячей воде с несколькими пакетиками чая.
