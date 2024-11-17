Как Диана из милой тихони превратилась в одержимую стерву и чуть не убила сына

Дьявол в юбке?

Диана очень страдала от безразличия супруга. / Фото: marieclaire.ru

Тигги, принц Чарльз, Гарри и Уильям. / Фото: focus.ua

Дети Дианы продолжили общение с няней и во взрослом возрасте. / Фото: focus.ua

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. / Фото: rossaprimavera.ru

Диана в платье мести. / Фото: thesymbol.ru

Разлучница и изменщик

Камилла Паркер-Боуллз. / Фото: newsroyals.ru

Диане и Чарльзу было скучно вдвоём. / Фото: marieclaire.ru

Самое грандиозное медиасобытие 20 века

Свадьба Дианы и Чарльза. / Фото: lifestyle.segodnya.ua

Свою свадьбу Диана назвала самым худшим днём в своей жизни. / Фото: mainstyles.ru

Принц Эндрю. / Фото: kommersant.ru

Овечка превращается в бестию

Диане был ненавистен королевский протокол, она хотела просто жить. / Фото: regiusfan.ru

Принцесса Диана и принц Чарльз с сыновьями. / Фото: grazia.ru

Правила, которые нельзя нарушать

Джеймс Хьюитт. / Фото: theuk.one

Пристанище порока и разврата?

Принцесса Маргарет. / Фото: marieclaire.ru

По слухам, у Маргарет был роман с мужем сестры. / Фото: mainstyles.ru

Диана и Доди. / Фото: 7ya.ru

После этих снимков, заснятых папарацци, стали ходить слухи о беременности Дианы. / Фото: starslife.ru

В причинах аварии так и не разобрались. / Фото: 7ya.ru