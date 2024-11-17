Как Диана из милой тихони превратилась в одержимую стерву и чуть не убила сына

Диану считали невероятно милой, бесконечно чистой и наивной девушкой, волей судьбы попавшей в ужасный королевский гадюшник. Но на самом деле, тихоня Ди настолько лихо вписалась в этот террариум, что, наверное, превзошла всех. Она воевала со своими врагами, не взирая ни на какие моральные рамки, меняла любовников, издевалась над мужем, доводила королеву до сердечных приступов и даже пыталась убить собственного сына.
Дьявол в юбке?
За воротами замка Диана всегда была лучезарной и открытой. Простота и отсутствие снобизма сделали её королевой людских сердец. Только вот при дворе леди Ди считали просто дьяволом в юбке. Почему так вышло?
В 1982 году в британской королевской семье чуть не случилась страшная трагедия. Беременная Диана упала с лестницы. Существуют аудиозаписи принцессы, на которых она заявляет, что сделала это специально. Принцесса говорит, что была уверена в том, что не потеряет ребёнка, хоть живот и был весь в синяках. Королеву в этот момент просто трясло от страха, а вот Чарльз уехал кататься на лошади. Именно это и стало причиной такого поведения Дианы. Она говорила, что супруг к ней абсолютно безразличен.
Диана очень страдала от безразличия супруга. / Фото: marieclaire.ru
Только каким образом такой поступок мог что-то кому-то доказать? Некоторые считают, что так принцесса пыталась сказать всем, от кого она зависела, что она делает то, что хочет и они ей не указ. Иногда протесты леди Ди принимали довольно странные черты. Когда к Диане в 1986 году приехала в гости её сестра Джейн, то увидела на её груди порезы. Та нанесла их себе перочинным ножом. Только это не было самоистязанием. Таким образом принцесса шантажировала окружающих, чтобы добиться своего.
В 1995 году Диана дала откровенное и развёрнутое интервью, в котором рассказала, что часто наносила себе травмы на глазах у мужа. И не только это. После выхода этой записи в эфир многие стали думать, что Букингемский дворец — это просто гадюшник и творятся там очень страшные вещи. Там было всё: измены, травля, интриги, заговоры. Репортёр Мартин Башир приоткрыл завесу тайны над тем, что творилось не только в кулуарах королевской семьи, но и в душе Дианы. Он мастерски манипулировал информацией и Диана ему поверила. Именно Башир рассказал Диане о том, что Чарльз изменяет ей с няней их детей. После этого принцесса решила, что супруг хочет её убить (бракоразводный процесс к этому времени ещё не был завершён).
Тигги, принц Чарльз, Гарри и Уильям. / Фото: focus.ua
Что на самом деле было между Тигги и Чарльзом никто не знает. Известно, что он на людях с ней прекрасно общался. Сыновья Уэльской просто обожали няню. Они общались с ней даже когда уже выросли. Кроме того, принц Гарри и принц Уильям являются крёстными её детей.
Дети Дианы продолжили общение с няней и во взрослом возрасте. / Фото: focus.ua
Зачем Башир говорил Диане все эти ужасные вещи? Да просто хотел разговорить, вызвать на откровенность, чтобы она, не стесняясь, выдала всю подноготную королевской жизни.
Позже по стопам своей матери пошёл её младший сын Гарри. Он, со своей супругой Меган Маркл, не раз становился причиной скандалов при дворе. С самого начала они обвиняли корону в расизме и не только. Правда, при дворе всё отрицали, списывали на то, что после выхода пары из числа британской королевской семьи, их лишили привилегий. Вот они и мстят.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. / Фото: rossaprimavera.ru
Так неоднократно поступала и Диана. Всем известен тот случай, когда она, после скандального интервью Чарльза, где он признавался в изменах, надела на официальный приём своё знаменитое «платье мести», пойдя против всех условностей королевского протокола.
Диана в платье мести. / Фото: thesymbol.ru
Разлучница и изменщик
Чарльз изменял Диане с Камиллой Паркер-Боуллз. Наверное, все знают уже эту историю в мельчайших подробностях. Интересно, что пара познакомилась ещё до брака принца с Дианой. У них была масса общих интересов, им было хорошо вместе. Неудивительно, что они продолжили отношения и тогда, когда оба были несвободны. Тогда никто и представить не мог, что несмотря на все усилия королевского двора этого избежать, Камилла всё же станет королевой.
Камилла Паркер-Боуллз. / Фото: newsroyals.ru
Тогда же позорная связь стала достоянием всех СМИ. Репортёрам удалось раздобыть запись очень интимного телефонного разговора Чарльза и Камиллы, где они вели себя совершенно неприлично. От этой грязи чопорные англичане пришли в дикий ужас. Одно дело, когда британская королевская семья творит нечто за закрытыми дверями и совсем иное, когда это становится достоянием общественности. Главное правило: делать гнусности можно, но, чтобы об этом никто ничего не узнал. Потому при дворе так не любили принца Гарри. Он слишком выделялся всегда. Был не таким, как все и не стремился делать вид, что он кто-то другой.
Искушённому Чарльзу было совершенно не интересно с наивной Дианой. Особенно в спальне, где, по слухам, Камилле не было равных. Жаль, что королеву совершенно не интересовали чувства её сына, когда выбирала ему жену. Для Елизаветы родословная решала всё. Род Спенсеров очень древний, даже древнее Виндзоров. Именно это и стало решающим фактором.
Диане и Чарльзу было скучно вдвоём. / Фото: marieclaire.ru
Диана же стала заложницей обстоятельств. Она была товаром, но сама об этом не подозревала. Она была молода, наивна и верила в сказки. Вместо этого попала в кошмар. Муж был ужасным занудой, цитировавшим великих философов, а она теперь была обязана вести бесконечные, нудные светские беседы и ни на шаг не отступать от пресловутого протокола.
Самое грандиозное медиасобытие 20 века
Свадьба Чарльза и Дианы стала самым заметным событием не только в Великобритании, но и во всём мире. На сувенирах, связанных с этим торжеством, производители заработали более 300 миллионов долларов. Трансляцию события посмотрели почти 1 миллиард человек.
Свадьба Дианы и Чарльза. / Фото: lifestyle.segodnya.ua
Сама Диана в своих аудиозаписях назвала этот день худшим в своей жизни. После свадьбы оказалось, что они с супругом абсолютно несовместимы. Недостаток любви спровоцировал принцессу творить ужасные поступки. Она постоянно искала настоящую, взаимную любовь. Ради своих любовных романов ей приходилось иногда проворачивать настоящие шпионские операции. Сначала всё было забавно и романтично, но со временем Диана стала перегибать палку. Она буквально душила мужчин своей любовью. Она была навязчива и даже слегка неадекватна. Поэтому любовники довольно быстро оставляли её. И она становилась ещё несчастнее.
Свою свадьбу Диана назвала самым худшим днём в своей жизни. / Фото: mainstyles.ru
Принцесса очень любила шумное общество и часто проводила время в компании звёзд. Широко известен случай, когда леди Ди была на вечеринке у Фредди Меркьюри. Рокер с друзьями решили поехать в гей-клуб, а Диана попросилась с ними, но не хотела огласки и её переодели в парня. Конечно, она имела полное право вести себя так безобразно. Так делали все, только тайно. Самый яркий и ближайший пример — сын королевы Елизаветы, принц Эндрю, который прекрасно проводил время на острове скандального бизнесмена Эпштейна. Его эротические вечеринки уже давно стали легендами. Там было много громких имён. Сам Эндрю говорил, что это были чисто деловые визиты, так он налаживал отношения между Британией и США.
Принц Эндрю. / Фото: kommersant.ru
Вскоре последовали обвинения в насилии над несовершеннолетней. Суд длился довольно долго и пресса вовсю смаковала подробности, а сам принц путался в показаниях. В 2022 году королевская семья и пострадавшая заключили мировое соглашение. Как они уладили этот конфликт, непонятно.
Овечка превращается в бестию
Глядя на всё это, стоит ли удивляться странностям поведения принцессы Дианы. На людях она была тихой, белой и пушистой овечкой, но за закрытыми дверями превращалась в настоящую бестию. Леди Ди не раз сбегала от охраны. Она очень любила провокации, но больше всего ей доставляло удовольствие в такие моменты ни с чем не сравнимое ощущение свободы. Она чувствовала себя ужасно в условиях королевского протокола, от всего этого веяло невыразимым холодом. Ей же хотелось обычной жизни.
Диане был ненавистен королевский протокол, она хотела просто жить. / Фото: regiusfan.ru
Иногда же поступки Дианы ничем, кроме как саморазрушением, назвать было нельзя. Очередная шумиха поднялась в прессе после того, как принцесса призналась, что страдает булимией. На светских раутах принцесса есть стеснялась, а вот потом ела просто всё подряд. Часто боялась при королеве попросить добавки, если ей понравилось какое-то блюдо, а потом наедалась им до отвала. Она даже договорилась с поваром, чтобы в любое время иметь доступ к холодильнику. Так Диана стала жертвой расстройства пищевого поведения.
Конечно, никак нельзя было допустить, чтобы эти набеги на холодильник как-то сказались на фигуре, а потому принцесса по несколько раз на день вынуждена была вызывать у себя рвоту. Также она постоянно проводила очищение кишечника. Верила, что это поможет ей стать стройнее. Нездоровая страсть возникла после того, как принц однажды назвал её пухленькой. После этого в её голове что-то щёлкнуло. На экстремальное похудение естественным образом наложилась депрессия из-за постоянного стресса.
Принцесса Диана и принц Чарльз с сыновьями. / Фото: grazia.ru
Правила, которые нельзя нарушать
Королевский этикет включает тысячи правил. С тех пор как Диана переступила порог Букингемского дворца, ей старательно все их вбивали в голову. Нельзя сидеть нога на ногу — это неприлично. Нельзя накалывать еду на вилку — только поддевать. Пить чай нужно только зажав ручку чашки большим и указательным пальцами, а средний поместить под неё. Спускаясь по лестнице, нужно смотреть вперёд, а не вниз. Это лишь малая часть того, что должна была беспрекословно исполнять Диана, а ей это претило.
После Дианы такое же поведение стал демонстрировать её сын Гарри. Сколько историй попадало в прессу! Королева с ума сходила от выходок своих домашних. Пик настал, когда Гарри решил жениться на Меган Маркл. Мало того, что она была актрисой, так ещё и темнокожей! Это был удар под дых. Кажется, что младший сын Чарльза и Дианы, словно магнит, притягивает к себе неприятности. Может, плохой характер — это наследство Дианы?
Основания у неё были. Например, по её воспоминаниям, которые опубликовали журналисты, она была заложницей не только королевского протокола, но и заложницей графика своего мужа. Например, для рождения ребёнка в календаре выбрали специальную дату, чтобы роды не пересеклись с турниром по поло. Роды вызывали искусственно. Саму Диану из-за постоянных истерик и депрессии, держали на успокоительных. Так она почти не плакала и могла спокойно переносить приёмы.
Гарри настолько чужд королевской семье, что долгое время судачили, что Диана родила его от своего любовника Джеймса Хьюитта. Чарльза же вполне устраивали интрижки Дианы на стороне. Он спокойно встречался с Камиллой, позволяя Диане делать то же с Хьиттом. Идиллия длилась около 5 лет. Потом Джеймса внезапно отправили на войну, а Диана писала ему страстные письма. Всё бы ничего, но Хьюитт решил на них заработать и стал шантажировать принцессу. Развернулась целая детективная история и в конце концов Хьюитта выслали из страны. Подсуетилась королева. Она постоянно пыталась сохранить лицо. Диана же постоянно что-то творила.
Джеймс Хьюитт. / Фото: theuk.one
При этом леди Ди прекрасно понимала происходящее. Она отслеживала все публикации о себе и даже частенько занималась вбросами информации. Образ Дианы часто использовали для того, чтобы поднять рейтинг британской королевской семьи в глазах граждан. Казалось, принцесса Уэльская была единственной, кто им нравится. Неудивительно, Диана часто посещала хосписы, ездила в отсталые страны с визитами и никогда не дистанцировалась от простых людей. Это подкупало их и превратило принцессу в королеву людских сердец, что ужасно бесило Чарльза. Да и остальные никогда не выказывали ей одобрения, лишь отпускали едкие комментарии.
Пристанище порока и разврата?
На протяжении десятилетий об обитателях Букингемского дворца ходила дурная слава. Младшая сестра королевы Елизаветы, Маргарет, вела беспутный образ жизни. По слухам, она даже была любовницей мужа королевы. Тот тоже не был поборником нравственности и частенько проводил время в компании женщин лёгкого поведения. И это далеко не всё.
Принцесса Маргарет. / Фото: marieclaire.ru
Диана попала в этот террариум невинной девушкой. Ей быстро пришлось понять, что просто так здесь не выжить. Кроме того, равнодушие супруга подлило масла в огонь. Принцесса стала искать на стороне то, чего ей так сильно не хватало в браке. Но не находила. Главным недостатком Дианы было то, что она не соблюдала негласные правила. Чудить можно, но тайно, а если узнали, то нужно всё отрицать, замять и забыть. Она так не могла. Это и погубило королеву людских сердец.
По слухам, у Маргарет был роман с мужем сестры. / Фото: mainstyles.ru
Некоторые журналисты говорят, что последний роман Дианы был подстроен. Отец Доди Аль-Файеда специально попросил нужных людей познакомить леди Ди с его сыном. Предприниматель грезил получением британского гражданства. Королева же не спешила одаривать им египтянина. Тогда он решил действовать по-другому. Что на самом деле происходило за всем этим, никто до сих пор разобраться не может. Как и в причинах жуткой аварии, которая забрала жизни Дианы и Доди.
Диана и Доди. / Фото: 7ya.ru
Много ходило слухов о том, что это была не случайность, а заказное убийство. Но кто же был заказчиком? Чарльз, уставший от долгих лет унижений, или Елизавета, которой надоела непокорная невестка? Такая гипотеза возможна, потому как принцесса собиралась замуж за египтянина, иноверца и планировала забрать своих сыновей. Кроме всего прочего ходили упорные слухи о беременности Дианы. Этого точно нельзя было допустить. Именно по этой причине, как считают журналисты, тело Дианы не разрешили подвергнуть вскрытию и забальзамировали. В такой процедуре не было нужды, но при ней вынимают внутренние органы. Из этого многие сделали вывод о том, что королевская семья пыталась это скрыть. Никаких сведений не сохранилось, а документы просто исчезли. Как это часто бывает со всеми свидетельствами, порочащими честь британской королевской семьи.
После этих снимков, заснятых папарацци, стали ходить слухи о беременности Дианы. / Фото: starslife.ru
В целом, жизнь принцессы Уэльской можно назвать самоубийством длиною в жизнь. Только через два десятка лет после смерти леди Ди, психиатры стали открыто говорить о том, что она страдала психическим расстройством. Когда на болезнь наложились равнодушие супруга, а также суровость и чёрствость королевы, интриги и нападки окружающих, Диана просто сломалась. Тёмная сторона её личности взяла верх. Неуверенная и застенчивая девушка превратилась в чудовище и встретила свой роковой, но неизбежный финал.
В причинах аварии так и не разобрались. / Фото: 7ya.ru
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