Экзотическое и странное оружие, которым воевали наши предки

Экзотическое оружие с клинком в форме пениса.
В мире существует огромное количество весьма интересного по своей форме и исполнению оружия. Некоторые образцы подобных инструментов умерщвления себе подобных выглядят настолько невероятно, что поверить в их существование и практичность может быть сложно. Тем не менее, каждый из этих образцов широко использовался людьми в свое время.
1. Одати
Очень большой меч.
Японский меч катану сегодня знает каждый ребенок. Но в мире не так много людей, которым доводилось видеть «Одати» (в переводе означает «Большой меч»). Еще меньшему числу людей посчастливилось держать такой в руках. Чтобы японский меч считался «Одати», его лезвие должно быть не меньше 3-х яку – 90.9 см. Одной из причин редкости этого меча стал запрет, введенный владыками Японии после одной из воин.
2. Катар
Таким было очень удобно драться.
Весьма специфическое оружие родом из Индии. Выглядит, как одиночный клинок, однако после нажатия кнопки или рычага, у катара появляется еще два лезвия. Сложная форма рукояти была сделана такой специально для того, чтобы можно было блокировать удары. На момент создания, катар легко справлялся с любой местной броней.
3. Уруми
Можно обернуть вокруг себя.
Наверняка, уруми можно считать самым необычным клинком, который когда-либо создавался человеком. Главная особенность меча в невероятно гибком лезвии. И это при том, что большинство уруми имеют внушительную длину в 1.5 метра! Вся суть была в том, чтобы носить этот клинок скрытно. Его оборачивали вокруг тела под одеждой.
4. Тэккокаги
Для боя и акробатических приемов.
Как и многое другое азиатское оружие, тэккокаги когда-то был обычным инструментом. Впоследствии, данное приспособление стали использовать в качестве боевых когтей бойцы ниндзя. Они также использовались для более быстрого и простого карабканья по стенам и деревьям.
5. Чакра
Кольцо смерти.
Вид метательного оружия из Индии. Один из тех случаев, когда понимаешь, что все гениальное в нашем мире действительно очень просто. Диаметр такого боевого кольца составляет 120-300 мм. Ширина лезвия – 10-40 мм. Толщина в пределах 1-3.5 мм.
6. Кпинга
Иногда лезвия делали в форме пениса.
Может быть сложно поверить, но это метательный нож родом из Нубии, африканского региона в которых входит север Судана и юг Египта. Оружие с тремя клинками, длина самого большого при этом могла достигать 55 см. Суть необычной формы сводилась к тому, чтобы максимально повысить шансы бойца на попадание по противнику. Иногда одно из лезвий выполнялось в форме мужских гениталий.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии