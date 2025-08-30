6 древних артефактов, которые чудом сохранились до наших дней

Человечество на протяжении всей своей истории стремилось не только сохранить и приумножить важные для себя вещи, но и передать их будущим поколениям. Именно поэтому все без исключения древние находки археологов - это всегда волнительное открытием не только для самих исследователей, но и для обывателей.
1. Серебряный свиток Джераша
Уникальный свиток с текстами древнего колдуна. /Фото: diletant.media
История находки этой реликвии интересна сама по себе, ведь её обнаружили после разрушения в результате древнего землетрясения дома, внутри древнего амулета, возраст которого примерно оценивается в 1 300 лет. Свиток содержит текст некоего магического заклинания, который, предположительно, принадлежал одному из еврейских колдуна, проживавших в городке Джераш, на территории современной Иордании. Артефакт действительно уникальный: мало того, что свиток серебряный, так ещё и толщина его, по данным редакции Novate.ru, составляет не более 0,1 миллиметра.
2. Коптский справочник
Древнее пособие по магии. /Фото: elementy.ru
Коптский справочник представляет собой фолиант, датируемый примерно VII-VIII веками нашей эры, а найден был в Верхнем Египте, где и проживала эта народность. В пергаменте 20 страниц, которые содержат в себе тексты заклинаний для самых разных жизненных ситуаций, а потому исследователи прозвали его «Справочник ритуальной силы».
3. Шигирский идол
Поразительная сохранность для деревянного идола. /Фото: megalithica.ru
Шигирский идол называют поистине уникальной археологической находкой, а всё потому, что по всем законам он не должен был сохраниться до наших дней. Это стало возможным благодаря двум моментам: во-первых, в качестве материала для него при изготовлении была выбрана довольно долговечная древесина - лиственница, а во-вторых, нашли его в торфянике, который издревле считался прекрасным консервантом. По мнению некоторых исследователей, на Шигирском идоле высечен лунный календарь, а другая версия гласит о том, что идол является скульптурой богини смерти и болезней Мары,
4. «Библия Дьявола» или Кодекс Гигас
Большая во всех смыслах находка. /Фото: pinterest.com
Великая в буквально смысла рукопись в виде книги содержит более трёх сотен страниц была создана приблизительно в начале XIII столетия. В неё записаны уникальные знания Бенедиктинового ордена: от священного писания до детальной энциклопедии знаний, которые по тем временам вообще были доступны человеческой цивилизации. А своё прозвище - «Библия Дьявола» - она получила из-за того, что на одной из страниц было помещено полноразмерное изображение Сатаны. Есть легенда о происхождении этого необычного артефакта весом в 74 килограмма: считается, что его автор, монах Гигас, перед смертной казнью за множественные грехи заключил сделку с Дьяволом, после чего сумел создать этот уникальный фолиант всего за ночь
5. Пояс Богородицы
Знаменитая христианская реликвия. /Фото: stolica-s.su
Пояс Пресвятой Девы Марии является одной старейших и почитаемых среди приверженцев христианства реликвий как единственное физическое напоминание о земной жизни Богородицы. Согласно сохранившимся древним преданиям, Дева Мария соткала его из верблюжьей шерсти, после чего не переставала носить вплоть до завершения своей смерти. После пояс хранили иерусалимские вдовы, которые передавали его из поколения в поколение, а в конце IV столетия его перевезли в Константинополь, где его вероятной владелицей стала супруга византийского императора Льва VI, которая после излечения от серьёзного недуга лично обшила пояс золотыми нитями. А примерно тысячу лет назад артефакт был разделён на три части
6. Туринская плащаница
Одно из самых спорных изображений в истории. /Фото: 7factov.ru
Туринская плащаница является источником огромного количества дискуссий, и это при том, что большинство исследователей признало её подлинным полотном, которое использовалось во время ритуала погребения Иисуса Христа. Более того, этот бесценный артефакт сохранил отпечаток силуэта тела сына Господня, а также следы его крови. Льняное полотно для всех христиан стало истинным свидетельством страданий Христа. Впрочем, это не отменяет некоторое количество скептиков, которые требуют предоставить неопровержимые доказательства подлинности плащаницы, но таких людей меньшинство.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии