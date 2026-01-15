Простой способ наточить терку

Печально, но иногда складывается впечатление, что действительно хорошие терки закончились вместе со страной, которая «закончилась» в 1991 году. Найти действительно качественный кухонный инструмент сегодня – настоящий вызов. А потому может так статься, что намного проще и лучше взять и заточить старую терку.
Самое главное, что нужно знать о заточке терки – это угол ее выступающей части. У новых терок он, как правило, составляет 30 градусов. После длительной работы с данным инструментом угол имеет обычай меняться. Перед тем как начинать точить терку, необходимо восстановить этот самый угол. Поможет нам в этом деле любой круглый предмет, например отвертка или даже обычный гвоздь. Для этого нужно вставить отвертку до половины в каждое отверстие (поочередно) и резко вытянуть, как бы поддевая выступающую часть. Сделать так необходимо несколько раз. Дергаем без особого фанатизма! Когда это будет сделано, можно начинать непосредственную заточку терки. Здесь понадобится надфиль. Полный набор иметь не нужно, достаточно иметь всего один пригодный к работе. Впрочем, если обработать каждый зуб разными надфилями, заточка будет лучше. Само собой, надфиль должен быть круглый. Стоит такой примерно 40 рублей (продаются в том числе поштучно). Далее все элементарно – последовательно вставляем надфиль в каждое отверстие терки и начинаем точить зубчики движениями вверх-вниз, одновременно с этим стараясь вращать инструмент для заточки вокруг своей оси.каждый зуб тратим по 10-20 секунд. Обработав таким образом каждый слот, останется только хорошенько промыть терку. После такого она будет как новая.
