9 фактов об утюге, за который раньше давали отару овец

Электроутюг был запатентован в Америке Генри Сили в июне 1882 года. Казалось бы, обычный бытовой прибор, но с ним связано несколько занимательных фактов. В XXI веке утюг есть в каждом доме. Но были времена, которые нашим современникам крайне сложно представить. Именно тогда, этот прибор являлся не обязательным атрибутом, а скорее, экзотикой, шиком.
Немного истории...
История создания утюга / Фото: tj.sputniknews.ru
В древности с одежды складки убирались при помощи булыжников, предварительно нагретых до определенной температуры. Похожую на современную форму имели утюги, которые использовались в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях. Это были чугунные приспособления, которые перед применением нагревались в обычной печи. Так как они быстро теряли тепло, их приходилось постоянно подогревать.
Это интересно! Со второй половины девятнадцатого века в европейских странах появились достаточно дорогие модели, работающие на нефти, керосине и, как бы ни странно это звучало, на алкоголе.
Любопытные факты об утюге
Чугунные утюги / Фото: divochudnoe.ru
Предлагаем подборку забавных моментов, о которых большинство людей никогда и не слышали:
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- Само название пришло к нам с Востока. К слову «утю» у нас в стране была присоединена только последняя буква – «г».
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- Утюги, которые нагревались в печи, очень быстро остывали. Чтобы наладить нормальный гладильный процесс, люди применяли одновременно несколько приборов, у которых размер мог отличаться. Приспособления были тяжелыми и требовали от пользователя достаточно большой силы (физической), а также сосредоточенности и памяти. Нужно было постоянно помнить, какой из утюгов и когда именно был помещен в печь для нагревания.
Дорогие утюги / Фото: chippfest.blogspot.com
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- В 19 столетии утюг, работающий на спирту, стоил настолько дорого, что за него могли дать отару овец.
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- Тяжелые утюги из чугуна и сегодня производятся в Польше. И у них есть очень много поклонников.
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- В Древнем Риме использовали свои приемы для устранения складок с одежды. Люди просто брали молотки из металла и колотили ими по ткани.
Тяжелые утюги / Фото: photokonkursy.ru
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- Масса древнего утюга могла быть очень внушительной. Нередко конструкция доходила до десяти килограммов. Естественно, выполнять простую процедуру было крайне нелегко.
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- В некоторых регионах нашей страны в семнадцатом веке утюг считался предметом, свидетельствующим о зажиточности и богатстве. Он занимал почетное место рядом с самоваром.
Разнообразие утюгов / Фото: dnmm.lv
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- Гладить можно не только вещи и ткани. В Лондоне постояльцы престижных отелей просят прогладить газеты. Это нужно было им, чтобы пресса не пачкала руки. Не так давно Майкл Рафаэл за нестандартное использование утюга получил премию. На одном из конкурсов кулинарного искусства он умудрился на подошве прибора поджарить филейную часть морского языка в сливочном соусе.
- В Ярославской области, в Переславле-Залесском, был открыт необычный музей утюгов. В нем собраны и представлены экспозиции конструкций, которые использовались на протяжении трех веков.
Маленькие хитрости для хозяюшек
Уход за утюгом / Фото: pinterest.dk
Генри Сили при создании утюга нового поколения применил спираль. Он поместил ее внутрь конструкции, и это позволило достичь эффекта нагревания. Со временем прибор получил и другие очень полезные и актуальные функции – термостатическое управление, отпаривание. Но в самом начале развития утюгов регулировать температуру возможности не было. В связи с этим подошва устройств нередко перегревалась. Как следствие, вещи портились, часто прожигались. Конечно, современные модели практически не доставляют таких неприятностей. Тем не менее, ухаживать за прибором нужно правильно, и тогда утюг не только долго прослужит, но и не испортит ни одну вещь.
Эволюция утюгов / Фото: poshivchik.ru
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- Для удаления с подошвы утюга нагара текстильных волокон, образовавшегося налета или пятен накипи существуют специально разработанные карандаши. В инструкции сказано, до какой температуры следует нагреть утюг, после чего и наносится на разогретую поверхность карандаш. После этого подошва протирается мягкой ветошью.
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- Если синтетические частички прилипли к алюминиевой или хромированной антипригарной поверхности, то и их можно легко убрать. Для этого берется деревянная лопатка и все посторонние частицы убираются. В заключении необходимо пройтись прибором по махре.
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- Бывает, что на подошве образуются пятна. В этом случае идеальным средством является обычная перекись водорода. Достаточно смочить в ней ватный тампон и обработать рабочую поверхность.
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- Многие пользователи сталкивались с прилипанием к утюгу полиэтилена – обычной пленки. Эта неприятность прекрасно устраняется при помощи средства для снятия лака.
- В случае появления ржавчины тоже не стоит впадать в панику. С ней хорошо справляется чистящий порошок для кухонных предметов (посуды). После окончания процесса чистки подошву необходимо протереть чистой и сухой тканью.
Утюги от мала до велика / Фото: air-tours.ru
У каждого предмета есть своя интересная история, и утюг не является исключением. Современные модели утюгов позволили существенно облегчить процесс глажки. Но для того, чтобы он был комфортным и продуктивным, важно обращать внимание на мелочи и вовремя их устранять. Тем более, что сделать это не сложно.
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