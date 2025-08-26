Любопытные факты о Римской империи

Римлян в Новом Завете изображали кем-то вроде «вселенского зла» по отношению к христианам. Но при этом нельзя забывать, что они также являются людьми, которые «подарили» современной цивилизации некоторые из ее самых практических инноваций. К примеру, каждый, кто пользуется общественной канализационной системой, должен поблагодарить за это именно римлян. Приведем 10 причин, по которым Римская империя заслуживает тщательного изучения.
1. У римлян было многобожие
Римляне были многобожниками, то есть они поклонялись более чем одному богу. К примеру, одним из второстепенных богов была Немезида, богиня мести. От ее имени происходит английское слово «nemesis», означающее «неприятель, по отношению к которому человек жаждет мести». Первичные 12 богов и богинь, называемые di consentes, были взяты из греческого пантеона богов и богинь.защитник государства (греческий Зевс), Юнона, защитница женщин (греческая Гера), и Минерва, богиня ремесла и мудрости (греческая Афина). Римляне иногда изменяли греческие мифы так, чтобы они более способствовали распространению ценностей римской цивилизации. В то время как греческие боги и богини были антропоморфизированы, в римских мифах боги и богини редко «посещали землю». Их власть символизировала иерархическую власть государства.
2. Культурный обмен
В начале своего расширения Римская империя находилась под влиянием культур греков и этрусков. Упадок Греции начался, когда римский император Максимин I Фракиец захватил греческий город Коринф в 146 г. до н.э., хотя греки сохранили земли в современной Италии. Этруски правили Римом около 100 лет, прежде чем римляне свергли их. Многие из архитектурных новшеств Рима были построены мастерами-этрусками, в том числе канализационная система, называемая Клоака Максима; Храм Юпитера на Капитолийском холме; римский ипподром; Большой Цирк и Сервиева стена (крепостная стена, окружающая Рим). Римляне переняли греческие религиозную структуру и театральные жанры. Принятие римлянами некоторых практик культур, которые они завоевали, производилось скорее из практичных целей, чем из-за культурной терпимости..
3. Римская империя была фактически двумя империями
К 286 году Римская империя простиралась от современной Британии до современного Персидского залива. Оккупанты регулярно угрожали империи, поэтому император Диоклетиан (284-305 г.г. н.э.) разделил ее, чтобы ее было легче защитить. Он назначил своего друга Максимиана управлять Западной Римской империей из Милана (и вести сражения против захватчиков), в то время как Диоклетиан управлял Восточной Римской империей из западной Анатолии. Когда Диоклетиан реорганизовал территорию, он также упорядочил власть. Под его правлением обе части Римской империи были теократическими абсолютными монархиями. Диоклетиан консолидировал прежнюю практику отделения военной карьеры от гражданской карьеры, а также способствовал снижению авторитета Сената. Западная Римская империя в конечном итоге стала меньшей из двух империй. Во время правления Императора Феодосия I (379-395 г.г. н. э.), продвижение христианства Феодосием, вторжения германских племен и нехватка ресурсов ослабили Западную Римскую империю.
4. Римские императоры чаще распространяли христианство
Хотя христиане публично приносились в жертву в определенные периоды истории Римской империи, их никогда не убивали специально из-за их религиозных убеждений. Нерон использовал христиан в качестве козлов отпущения в попытке дискредитировать слух о том, что он сам начал Великий пожар Рима (64 г. н. э.). В 250 г. и 303 г. н.э. Деций Траян и Диоклетиан, соответственно, приняли указы, требующие от римских граждан приносить публичные жертвы перед римскими чиновниками. Хотя христиан иногда предлагали в качестве жертвоприношений, они не фигурировали ни в одном из этих указов. В обоих случаях императоры хотели подавить гражданские волнения, усилив свои авторитарные правительства. В 313 году император Константин сам принял христианство. В том же году он издал Миланский эдикт, обещая христианам терпимость. Возможно, Константин и не имел (как он утверждал) видение пылающего креста в небе накануне битвы. Многие историки считают, что обращение Константина в христианскую веру было еще одним примером того, как римлянин перенял полезную практику из другой культуры. Христианство - это монотеистическая религия. Есть один бог, который, как утверждал Константин, выбрал императора своим божественным представителем на Земле. Божественное правление могло быть вполне весомым оправданием для консолидации политической власти у одного человека. Более того, преемник Константина, император Феодосий, преследовал нехристиан.
5. Римское общество было жестко основано на классах
Римское общество было основано на иерархической структуре. В нем было три класса: патриции, которые, по словам римского автора Тита Ливия, являлись потомками 100 человек, которых Ромул выбрал для формирования первого Сената; плебеи, которые были гражданами; и рабы. После Конфликта орденов (500-287 г.г. до н.э.) процесс перехода между патрицианским и плебейским классами стал гораздо более плавным. Во время Конфликта Орденов плебеи утвердили свою гражданскую власть, что в итоге дало им право вступать в брак с представителями класса патрициев, и занимать должности в правительственных организациях. В 287 г. до н.э. Закон Гортензия положил конец Конфликту орденов. Отныне решения, принятые консулом-плебеем, были обязательными для всех римских граждан. В отличие от плебеев, рабы не имели прав. Римляне ценили достоинство и сдержанность, но, конечно, это все определялось, исходя из их собственных социокультурных норм. К примеру, изнасилование рабов было общепринятой практикой. Для римлян приемлемость полового контакта определялась статусом и положением партнеров, а не их полом.
6. Развод не был порочен в Римской империи
Независимо от того, был он заключен «по любви» или «по расчету», современный брак считается личным событием. Для римлян, однако, брак был гражданской обязанностью. Брак мог создать взаимовыгодные социально-культурные и социально-политические связи между семьями. Как глава семьи, отец имел право содействовать браку, который принесет пользу его семье. Развод, однако, считался личным делом между членами пары, отчасти потому, что разрыв одного союза для создания другого, более желанного, был социально приемлемой практикой. Поскольку жены были собственностью их мужей, развод не требовал разделения имущества, хотя мужчина должен был вернуть приданое женщины ее семье, если разводился с ней. Мужчинам было разрешено разводиться со своими женами без указания причины, хотя самыми распространенными причинами были прелюбодеяние, бесплодие, чрезмерное потребление вина и изготовление копий ключей от дома. Юстиниановский кодекс, принятый в 449 г. н. э., разрешал женщинам разводиться с мужчинами при определенных обстоятельствах. Это был не первый подобный закон, но он был первым, который не налагал наказания на женщину, если ей отказывали в разводе.
7. Pax Romana просуществовал 200 лет
В 27 году до нашей эры Август Цезарь, племянник Юлия Цезаря, стал императором Римской империи. Его правление ознаменовало начало эпохи Pax Romana («римского мира»). Реформы Августа обеспечили стабильность Pax Romana. Он сократил имперскую экспансию (по общему признанию только после завоевания территорий нынешних Испании, Швейцарии, Болгарии, Турции и Египта, победив Марка Антония). Он заказал строительство дорог и акведуков из «бетона». Он уменьшил размер армии, начал защищать морскую торговлю, приказав флоту захватывать пиратов. Август также продвигал искусство. В качестве примера можно привести Горация, Вергилия, Овидия и Тита Ливий - писателей, чья карьера процветала во времена Pax Romana. Хотя правление Августа является примером лучших времен Pax Romana, эта эпоха пережила его правление. Некомпетентные императоры и вторжения германских племен в итоге привели к тому, что с Pax Romana было покончено в 180 году н.э.
8. Ученые не могут прийти к единому выводу, почему пала Римская империя
Если быть точнее, никто не может выделить единственный наиболее значимый фактор, который привел к краху Западной Римской империи в 476 году нашей эры. Восточная Римская империя, также называемая Византийской империей, просуществовала до 1400-х годов, когда она была завоевана Османской империей. Разделение Римской империи на две половины было одним из факторов ее упадка. Обе половины не процветали одинаково, и каждая половина развивала различные социокультурные ценности. К числу других факторов можно отнести следующее: империя была слишком большой, чтобы в ней можно было успешно внедрит единоличное правление, и она была уязвима для захватчиков, особенно гуннов и германских племен. После третьего столетия некоторые из императоров Западной Римской империи не были римского происхождения, и это угрожало гражданскому единству. Растущая зависимость от наемников привела к тому, что стали нередкими военные поражения, а отсутствие успешных завоеваний уменьшило доступность рабского труда, от которого зависели фермеры. Историк Гай Хэлселл пишет: «Римскую империю не повергли ... и она не умерла естественной смертью. Она случайно покончила жизнь самоубийством».
9. Много современных слов родом из Древнего Рима
Латинские слова до сих пор используются в медицинских и юридических профессиях. Однако некоторые английские слова также происходят из римской культуры. «Сенат» — это термин, которым римляне называли свой законодательный орган, а сенатор был человеком, который служил в Сенате. Аудитория на латыни означает «место для прослушивания». Для римлян цирк представлял собой любое место для развлечений, построенное вокруг центральной круглой площадки (зачастую с беговыми дорожками). «Цивилизованный» происходит от римского «civitas», означающего «гражданин». Римляне внесли слова «император» и «гладиатор» в английский язык. В военных академиях курсант первого года обучения назывался «плебе». Это сокращенная форма слова «плебей», которое у римлян обозначало гражданина низшего класса.
10. Римляне оказали влияние на современную политику
Любая демократия ведет свое происхождение от греков. Концепция демократии, политической системы, в которой каждый человек получает один голос при определении законодательных государственных вопросов, возникла в Афинах. Слово «демократия» происходит от двух греческих слов «демос» (люди) и «кратос» (власть). Однако за структуру современной демократии или любой формы правления, которая включает в себя выборный законотворческий орган, стоит благодарить римлян. Современные демократии являются представительными. Как и римляне, избиратели выбирают чиновников, которые затем голосуют за политику от имени своих избирателей. Патрицианские и плебейские консулы состояли из представителей обоих социальных слоев Римской империи. Сенат функционировал больше как парламент в конституционной монархии, поскольку степень его полномочий во многом определялась правящим императором. Правительство Римской империи было в первую очередь авторитарным, поскольку император сам выбирал политику и претворял ее в жизнь. Однако правительственные структуры, смоделированные римлянами, вдохновили другие типы правительств.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии