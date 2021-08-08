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Самая отвратительная пещера мира

Пещеры Гоматонг представляют собой сложную, уходящую вглубь земли систему каверн, оказаться в которой нельзя пожелать и врагу. Дело в том, что Черную и Белую части пещеры облюбовали своим местом жительства огромные полчища гигантских тараканов, летучих мышей и змей. Существует легенда, согласно которой некий христианский проповедник решил уничтожить Гоматонг, сочтя, что именно отсюда Враг рода человеческого отправляет свои нечестивые полчища. Но что же ждет бесстрашного путешественника в этих мрачных глубинах?

Самая отвратительная пещера мира

Глубоко в жарких, влажных джунглях Борнео путешественник, при должном уровне везения, может наткнуться на массивную каверну. Будто разверстый рот мертвого великана, уводит она в вековечную тьму, превращаясь в целую систему мрачных пещер.

Самая отвратительная пещера мира

Здесь не место слабонервным. Недосягаемый взгляду потолок укрывают миллионы летучих мышей, а стены и пол покрыты огромными тараканами, жуками, крысами и прочим созданиям, которые способны вызвать припадок паники у самого стойкого путешественника.

Самая отвратительная пещера мира

Кроме того, пещеру облюбовали змеи. Этим тварям пришелся по душе микроклимат земного провала, ну а пищи — вспоминаем обилие крыс и тараканов — здесь достаточно.

Самая отвратительная пещера мира

Воздух отвратительно плотен: он слишком насыщен аммиаком птичьего помета, чтобы можно было его не замечать.



Самая отвратительная пещера мира

Гуано покрывает полы пещеры. В некоторых местах толщина его достигает нескольких метров. Здесь, конечно, проложены специальные деревянные дорожки для посетителей, которым вообще хватает стойкости сунуться вглубь пещеры.

Самая отвратительная пещера мира

Расположенные на холме Гомантонг, что в центре национального парка Департамента лесного хозяйства Сабах, пещеры прославились еще в средние века. В мрачных глубинах поселились саланганы, чьи гнезда употребляли в пищу китайские вельможи.

Самая отвратительная пещера мира

Суп из гнезд саланганов сих пор является редким деликатесом. Стоимость килограмма качественных гнезд доходит до 2500$.

Самая отвратительная пещера мира

Поэтому в пещеры, которые по праву считаются чуть ли не самым неприятным на Земле местом, постоянно приезжают сезонные рабочие. Они вынуждены, за весьма небольшую плату, трудиться в совершенно кошмарных условиях, срезая птичьи гнезда в антураже, напоминающем полотна Борхеса.

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