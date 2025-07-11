Как очки-«авиаторы» пережили все кризисы, а появление в кино повысило их продажи в два раза

Дуглас Макартур /Фото:tunnel.ru

Уже в тридцатых они были стильными /Фото:dzen.ru

Летчики /Фото:racked.com

Дуглас Макартур /Фото:tunnel.ru

Хорошая защита от солнца /Фото:ochkov.net

Джеймс Дин /Фото:new.belgorodtorgsnab.ru

В восьмидесятых они начали появляться в кино - фильм Таксист /Фото:vc.ru

Рей Бан в фильме Страх и ненависть в Лас Вегасе /Фото:ru.wallpaper.mob.org

Отверстие для мундштука /Фото:russgps.ru

Камера в оправе /Фото:promovo.ru

Том Круз в очках Рей Бан /Фото:moscowmodelschool.ru