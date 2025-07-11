Как очки-«авиаторы» пережили все кризисы, а появление в кино повысило их продажи в два раза

Дуглас Макартур /Фото:tunnel.ru
Очки Ray-Ban – это не только стильный аксессуар, но и надежная защита от яркого солнца. В истории компании есть много интересных фактов об этих известных очках, прославившихся на весь мир. Выводя на рынок уникальные и инновационные продукты, сохраняя свою аутентичность и устанавливая сотрудничество с известными персонами, Рей-Бан продолжает диктовать модные тенденции в мире солнцезащитных очков.
С 1930 и по сегодняшний день, очки Rау-Ваn стали неотъемлемой частью стиля Соединённых Штатов, и так же как и другие именитые бренды вроде Levi's и Mustang стоят в одном ряду. Имея огромную популярности среди знаменитостей, которые предпочитают солнцезащитные очки Рей-Бан, этот бренд смог пережить много модных нововведений, трендов и своих конкурентов на рынке, пройдя через эпоху диско и оставаясь актуальным и современным в наше время.
Уже в тридцатых они были стильными /Фото:dzen.ru
Сама история создания уже довольно интересна. Изначально эти очки были специально разработаны для пилотов. Во время полетов пилоты столкнулись с некоторыми проблемами, вызванными ярким светом солнца. Солнечные лучи также создавали блики и отражения на приборной панели, что усложняло навигацию и могло привести к опасным ситуациям. Кроме того, интенсивное солнечное воздействие при долгих перелетах вызывало сильнейшие головные боли у пилотов, что могло негативно сказываться на их работоспособности и безопасности полета.
Специалисты по оптике начали работать над созданием специальных очков, которые помогли бы пилотам сохранить хороший обзор, предотвратить головные боли и обеспечить защиту от яркого солнечного света.
Летчики /Фото:racked.com
Генерал-лейтенант авиационного корпуса армии Соединенных Штатов Джон Макреди обратился за помощью к фирме Bausch & Lomb, разработавшей солнцезащитные очки, оставившие свой след в истории. Это приводит ко второму факту: популяризации очков Aviator.
Позже генерал Дуглас Макapтyp стал первым известным человеком, который популяризировал очки авиаторы. Он носил их в период Второй Мировой войны и стал символом стиля и непоколебимости.
Дуглас Макартур /Фото:tunnel.ru
Приземлившись на одном из Филиппинских пляжах во время Второй Мировой войны, фотожурналисты сделали его снимки в очках Rау-Ban Aviator, что привело к глобальной популяризации этой модели. Вскоре французским военным очень понравилась эта модель, и таким образом они стали законодателями моды, что было далеко не предусмотрено их создателям.
Именно из-за Макартура очки этой модели приобрели огромную популярность и стали излюбленными аксессуарами мужчин того времени.
Первые очки Рей-Бан с линзами зелёного цвета начали выпускаться в оправе из пластика, с тонированными стеклами. Это было сделано, чтобы нейтрализовать яркость бело-голубого неба и солнца. Линзы зелёного цвета не только защищали глаза пилотов от вредного ультрафиолетового излучения, но и придавали им особый вид. Вскоре компания начала производить оправу из металла.
Хорошая защита от солнца /Фото:ochkov.net
Очки Рей-Бан – это история стиля и функциональности. Созданные для пилотов, они стали обожаемыми многими и сегодня остаются столь же популярными. Их история насчитывает уже более восьмидесяти лет, и они являются одними из самых стильных аксессуаров нашего времени. Этому бренду принадлежат некоторые уникальные особенности и достижения, которые делают его поистине неповторимым.
Джеймс Дин и его роль в истории бренда тоже важна. Легендарный актер Джеймс Дин, ставший иконой стиля и мужской красоты, был лицом бренда, и этот шаг положил начало тренду, который продержался до наших дней. Благодаря Джеймсу Дину Рей-Бан стали неотъемлемой частью гардероба знаменитостей, а их популярность стремительно росла.
Джеймс Дин /Фото:new.belgorodtorgsnab.ru
Однако, это вызывает некоторые споры. Хамфри Богарт стал лицом очков еще до Джеймса Дина и Марлона Брандо. Хотя его выбор очков не привлекал такого внимания, как выбор очков Wayfarer у Дина, он тоже мог стать началом прекрасной дружбы между Рей-Бан и знаменитостями.
Эпоха восьмидесятых и диско сказалась на многих компаниях, в том числе и Рей-Бан. Мода сильно менялась, но бренд выжил.
Во времена бурного расцвета диско в семидесятых и восьмидесятых годах прошлого века многие думали, что Ray-Ban уйдет в прошлое, так как мода менялась с невероятной скоростью. Очки с крупными оправами и зеркальными линзами стали экстравагантным трендом, и бренд уже казался неактуальным. Однако, в отличие от многих других компаний, Рей-Бан остался на плаву благодаря своей аутентичности и качеству. Устоял перед модными пристрастиями и сохранял ценности, на которых был создан.
В восьмидесятых они начали появляться в кино - фильм Таксист /Фото:vc.ru
Фирма решила смело двигаться вперед, разрабатывая первые фотохромные линзы. Еще одним важным моментом в истории бренда стало представление первых очков с фотохромными линзами. В 1974 году была выпущена модель Rау-Ваn Ambermatic с меняющими силу затемнения линзами, это зависело от уровня и силы освещенности в помещении или на улице. За это достижение бренд получил высокую оценку со стороны потребителей. Фотохромные линзы способны автоматически подстраиваться к изменению освещения, тем самым обеспечивая глазам комфорт и защиту даже при ярком солнце.
В романе «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» главный персонаж, Рауль Дюк, известный журналист и писатель, изображен как носитель очков авиаторов с необычной деталью - отверстием в оправе, которое может использоваться в качестве сигаретного мундштука. Автором романа является Хантер Томпсон, который, сам являясь почитателем классического мундштука, привнес эту интересную фишку в повествование.
Рей Бан в фильме Страх и ненависть в Лас Вегасе /Фото:ru.wallpaper.mob.org
Такое сочетание стиля и практичности придало очкам особое очарование и вызвало значительный интерес у поклонников как самой книги, так и ее киноадаптации. Эти очки стали неотъемлемой частью образа Рауля Дюка и символизируют его эксцентричность и непредсказуемость.
Читателей и зрителей привлекала эта деталь не только визуально, но и символически. Очки с отверстием в оправе выражают индивидуальность героя, его нестандартный подход к жизни и безбашенный стиль. Кроме того, подобное сочетание модного аксессуара с функциональностью подчеркивает принадлежность Дюка к той части общества, которая склонна к эксцессам и непредсказуемым поступкам.
Отверстие для мундштука /Фото:russgps.ru
Очки Рей-Бан впечатляют не только своим стильным дизайном, но и историческими достижениями. Они полностью заслужили свою репутацию в качественных и модных аксессуаров, удовлетворяющих требованиям самых взыскательных потребителей. Это не просто аксессуар, это история, стиль и качество, благодаря которым эта марка занимает лидирующие позиции в мире солнцезащитных очков.
При помощи фирменных линз Rау-Ban Ambermatic появилась возможность фотографировать, настоящий кибер-панк уже в 21 веке. Такая необычная инновационная технология в мире солнцезащитных очков. Но мало кто знает, что с помощью этих линз можно также создавать уникальные кадры, записывая минутные видео. Стоит просто надеть очки и поймать момент, кнопка находится на душке.
Камера в оправе /Фото:promovo.ru
Кинокартины в которых участвовал Том Круз также увеличили продажи очков Рей-Бан более чем на 40 процентов. Одной из важнейших вех в истории компании стало сотрудничество с известным актером Томом Крузом. В фильмах «Топ Ган» и «Миссия невыполнима» актер носил иконическую модель очков - авиаторы, что существенно повлияло на восприятие бренда всеми поклонниками кино. Доход компании вырос на 40 процентов и даже больше, после премьеры кинокартин с Toмом Крузом. В кинофильме «Oпacный бизнec» Круз надел модель Wayfarer, что привело к росту продаж на уже на 50 процентов.
Том Круз в очках Рей Бан /Фото:moscowmodelschool.ru
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