Баскетбольный щит с регулировкой по высоте своими руками (20 фото)

О, спорт, ты — мир!







Нечего на даче только металл гнуть, шашлык шарить, пиво пить.



Надо и спортом заняться как самим, так и детям.



Правда, для этого придется сперва "металл погнуть" ну и отметить это дело пивом и шашлыком.



В очередной серии проекта "Made of Metal" — баскетбольный щит.



Совместная работа меня и отца.



Батько изучил стандарты на высоту и размеры баскетбольного щита, сделал сам деревянный щит, покрасил, сделал винты-барашки, установил столб. Ну и дополнительено вносил критические замечания к металлической части.



Я — придумывал всю металлическую часть и варил металл.



Погнали!



01. Сперва сажусь за комп и прикидываю чертеж крепления щита и самого столба.







Первоначально планировалось ставить кольцо в другом месте и притянуть твердой сцепкой к ближайшему дереву. Но там оказалось много корней и решили ставить в свободном полете и без стяжки, оттого колечко в верхней части столба рудиментарно осталось только на чертеже. Диагонали, которые есть не чертеже (зеленые) тоже были отменены. Решили, что жесткости деревянного щита и металлического крепления хватит, чтобы не "гулять".



Так же на ходе поменял способ усиления выносного колена. Не уголком как на чертеже, а двумя полосами по бокам, см на фото далее.



Для столба использован профиль 5 см, для кронштейна, нанизываемого на столб — 6 см. внутрь вварена полоса, чтобы не люфтило.

Все, что примыкает к деревянному щиту — уголок 25 мм.



Важно: кольцо должно быть универсальным и для взрослых и для детей разного роста. Поэтому сделана система смещения по высоте.



02. Основные крупные элемента сварены: столб, колено, два твердотопливных бустера пасынка. У столба и пасынков скошена верхняя грань: для стока осадков и для красоты.







03. Еще разные виды





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05. Вон она полоса, вваренная внутрь трубы колена. В Верхней части дыры.







06. Доварена система фиксации щита. Нет, это не бутылка пива "Жатецкий Гус", это — бензин.







07. Приварены пасынки. Тут вышла ошибка в рассчетах. Предполагалось, что пасынки усилят столб от качания, но приделали их ниже, чем необходимо. Далее на фото увидете, что они совсем немного выступают из земли. Можно было б см на 30-40 поднять выше. А сейчас все же столб при игре покачивается.







08. Наварены пятки в ту часть, что уходит под землю.







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10. Все красится







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12. Ямка







13. Постоит так пару дней и можно продолжать Часть столба недокрашена, т.к. не оказалось шпатлевки по металлу, зашпаклевать швы. Шпаклевка была докуплена, зашпаклевано и докрашено чуть позже.







14. Ввысь!







15. Щит в сборе.







16. Готово!







17. Сейчас кольцо на самой низкой высоте. Даже ниже рассчитанного, потому как одна дырка не задействована (см на вакантный винт-барашку). Смена высоты происходит при помощи одной человеко-силы на стремянке.







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19. Открытый чемпионат деревни по баскетболу начался!



