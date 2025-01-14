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Как в одиночку передвинуть тяжёлую мебель при помощи картошки

Во время генеральной уборки, косметического ремонта или просто перестановок в квартире часто сталкиваешься с необходимостью передвинуть корпусную тяжелую мебель: шкаф, сервант, диван…

Как в одиночку передвинуть тяжелую мебель

И не просто переместить ее, а еще и не поцарапать пол, который покрыт линолеумом, паркетом, ламинатом и т. д. Все, кому хотя бы раз приходилось сталкиваться с таким делом знают, какое это нелегкое и кропотливое занятие.



Как в одиночку передвинуть тяжелую мебель

Хорошо, когда достаточно крепких рабочих рук, а если только пара, да и те женские? С помощью проверенного временем простого народного способа справиться с диванами, шкафами и комодами получится практически в одиночку.

Понадобится


Для этого потребуется всего лишь несколько сырых картофелин среднего или крупного размера, кухонный нож, разделочная доска и два деревянных бруска: один длинный, сантиметров 60-70 (чем тяжелее мебель, тем длиннее должен быть рычаг), второй – короткий для опоры.
Конечно, предварительно из передвигаемой мебели необходимо удалить все снимаемые элементы: ящики, полки, посуду, если это шкаф. В результате, во-первых, мебель облегчится, во-вторых, содержимое (особенно хрупкое и бьющееся) гарантированно останется в целости и сохранности.
Хитрость: как передвинуть тяжелую мебель с помощью картофеля
Клубни следует тщательно отмыть от песка, иначе если он попадет на пол при передвижении, то на лакокрасочном покрытии могут остаться глубокие царапины. Затем картошку необходимо порезать на кружки толщиной примерно 15 мм с помощью кухонного ножа и разделочной доски. При этом важно, чтобы картофелины были свежеразрезанными и влажными, иначе они скользить по полу под мебелью не будут.

Как в одиночку передвинуть тяжелую мебель

Приподнимаем конструкцию с помощью ранее заготовленных деревянных брусков, используя правило рычага (закон Архимеда), или крепких рук помощников, и подкладываем круглые картофельные дольки под все ножки (опоры) по очереди.

Как в одиночку передвинуть тяжелую мебель

С одной стороны.

Как в одиночку передвинуть тяжелую мебельКак в одиночку передвинуть тяжелую мебель

Затем с другой.

Как в одиночку передвинуть тяжелую мебель

Причем, чем тяжелей мебель, тем больше должно быть точек опор с картофельными прослойками. В этом случае, помимо штатных опорных точек (обычно их четыре), необходимо создать дополнительные. Ими могут временно стать, например, подходящие по высоте и сечению деревянные бруски, подставляемые под силовые элементы шкафа или серванта. Естественно, под них также необходимо подкладывать картофельные кружки.
Как только все предварительные работы завершены, любой самый тяжелый предмет будет с легкостью, не повреждая гладкий пол, передвигаться от усилия даже одной руки. Это сказывается эффект крахмалистой поверхности картошки, значительно уменьшающей трение скольжения.

Как в одиночку передвинуть тяжелую мебельКак в одиночку передвинуть тяжелую мебель

Когда мебель приблизительно встала на отведенное ей новое место или возвращена на прежнее, следует тщательно проверить ее положение и при необходимости внести коррективы путем мелких перемещений, пока картофельные подкладки еще стоят под опорами на полу.
Как только мебель окончательно установлена, конструкция приподнимается с помощью рычага Архимеда или силы рук помощников, кружки картофеля убираются, и пол протирается от белесых следов крахмала влажной тряпкой.
Работа по передвижению тяжелой и громоздкой мебели успешно завершена! При этом нам не пришлось чрезмерно физически напрягаться и переживать о сохранности покрытия нашего пола.
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