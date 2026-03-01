12 самых необычных методик уборки

Bот это да! Самые странные методики уборки или как заставить себя «убраться в квартире» и получить удовольствие!
Один из самых популярных запросов в поиске: «как убираться дома с удовольствием». Никто не хочет убирать — все мечтают, чтобы посуда мылась, белье гладилось, а убираться в квартире приходила домработница.
Но есть на свете люди, которые утверждают: делать уборку можно с улыбкой. Кто же они, эти супергерои?
МЕТОД ЛЕО БАБАУТЫ: УБИРАЙ ТО, ЧТО МОЖЕШЬ ОБНЯТЬ
Создатель блога о минимализме и продуктивности zenhabits.net. Лео Бабаута живет в Сан-Франциско, увлекается самопознанием и бегом, пишет книги и растит шестерых детей. Большая часть размышлений блогера касается наведения порядка. В частности Лео рекомендует прибираться на ходу: поел — помыл тарелку, увидел грязь — подмел и т.д. В такой системе уборка становится делом, которое не замечаешь. Кроме того, Бабаута считает, что нужно делать меньше, чтобы не делать ненужной работы. Например, навести порядок не во всей комнате, а на территории, которую можно обнять, обхватить руками. И так двигаться — от точки к точке, тратя на каждую по 10 минут.
При разборе хлама Лео предлагает все вещи сортировать в три кучи: «оставить», «выкинуть» и «может быть». Думать долго запрещено. Вещи в стопке «может быть» убираются в закрытый ящик на полгода. Если вы ими не воспользовались, ящик выбрасывается. На разбор каждого шкафа блогер выделяет один вечер.
Желательно, чтобы половина шкафа осталась незанятой, тогда его легче содержать в чистоте. Блогер советует также оставлять между вещами промежутки и группировать их по цвету — так пространство кажется менее захламленным.
FLYLADY: УБИРАЙТЕ СЛОНА ПО ЧАСТЯМ
Одними из первых, кто попытался получить от уборки удовольствие, были «Реактивные хозяйки». Систему Flylady придумала американская домохозяйка Марла Силли в 1999 году. Сегодня в реактивном сообществе состоит около миллиона человек. Главное предложение Марлы заключалось в том, чтобы забыть про кошмар, пожирающий субботу — еженедельную уборку. Вместо этого американка предложила уделять чистоте дома всего 15 минут в каждый будний день, а выходные оставить для себя. Чтобы все успевать, действовать нужно как можно быстрее. Для этого заводится таймер: зазвенел — останавливаем работу.
В течение недели уборка делается только в одной из пяти зон в четкой последовательности: прихожая и столовая, кухня / прачечная / кладовка, ванная / детская / мастерская, спальня / ванная / туалет, гостиная. Кроме того, есть обязательные «рутины» и пятиминутки на разбор «хот-спотов» — горячих точек, где заводится бардак в конкретном помещении (полки, ящики и пр). В один из дней намечается час еженедельной уборки — Час благословения дома. В это время, например, пылесосят все полы. Есть и другие приемы — ознакомиться с ними можно на сайте движения.
Особо трепетное чувство Flylady испытывают к мойке — она должна быть всегда идеально чистая. Среди прочих принципов есть и такие, которые неплохо взять на заметку любому человеку. Например, не давать себе засиживаться у компьютера, не делать два дела одновременно и не забывать смеяться.
Совет: Механический таймер благодаря ритмичному тиканью стимулирует работать лучше электронного.
МЕТОД ГОРЯЩЕГО ДОМА: ЧТО ТЫ ВЫНЕСЕШЬ?
Минималистских принципов придерживается и Элисон Ходжсон, автор серии материалов о расслаблении сознания, вышедшей на американском Houzz. В 2010 году у ее семьи сгорел дом. Супруги успели вытолкать детей на улицу, а из вещей спасли только фотоаппарат и ноутбук. Сгорели одежда, дневники, книги, детские рисунки, памятные безделушки и многочисленные ящики игрушек — в общем, все то, что занимало углы, но считалось бесценным. Эта история подвигла Элисон пересмотреть свои взгляды на организацию пространства. «Спроси себя, что ты схватишь в огне», — так звучит одно из упражнений, которое Элисон предлагает проделывать всем, кто занят разбором хлама. Оставляйте то, что вы любите, но что не мешает вам поддерживать чистоту и порядок. Эта практика особенно хорошо работает сразу после отпуска. Во-первых, меняется картинка перед глазами, и сразу видно горячие точки. Во-вторых, отрываясь от привычного быта, мы теряем привязанность ко многим вещам. Есть пара дней, пока она не вернулась.
СИСТЕМА КОНМАРИ: ОСТАВЛЯЙ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ
По популярности Flylady стремительно догоняет система КонМари. Ее придумала японка Мари Кондо, автор книги «Магическая уборка» и еще трех бестселлеров про организацию домашнего быта. Мари уверена, что правильная уборка оказывает грандиозный терапевтический эффект: с ее помощью можно привести в порядок не только вещи, но и мысли.
Каждый предмет в квартире влияет на настроение жильцов. Задача хозяев — оставить только вещи, которые несут позитивную энергию. Одно из правил КонМари: при разборе завалов взять вещь в руки и спросить у себя, вызывает ли она радость («люблю ли я ее?»). Если нет — поблагодарив, выбросить. Диалог с вещами — японская традиция — это основа уборки по технике Мари Кондо.
Кроме того, Мари предлагает убирать не по зонам, а по категориям: одежда, книги, документы и т.д. Сначала все вещи в каждой категории собирают из всех комнат в одну кучу. Это дает представление о масштабах бедствия. Затем отсеивают ненужное. Отбор человек ведет в одиночестве, ни с кем не советуясь.
Все вещи одной функции должны храниться в одном месте. Метод КонМари пропагандирует вертикальное хранение, причем не только для документов и книг, но и для одежды. Ее складывают в аккуратные прямоугольники или скручивают, как суши. Развешивать вещи предлагается от темного и теплого к светлому и легкому. Разонравившуюся одежду запрещено переводить в домашнюю.
ЯПОНСКИЙ СПОСОБ: ОДИН ЧЕЛОВЕК — ОДИН ЧЕХОЛ
Японский блогер Фумио Сасаки — ярый адепт минимализма и автор популярной книги «Нам больше не нужны вещи». Он уверен, что привычка тащить все в дом — это привычка предыдущих поколений, ошалевших от материального изобилия. Современному человеку она только мешает раскрепоститься. Фумио предлагает радикальный способ наведения порядка в квартире: просто не покупать вещи, которые можно не покупать.
Быт самого блогера предельно аскетичен. По его словам, если случится землетрясение, он может легко покинуть дом со всеми вещами, поскольку они помещаются в небольшой чехол. Эта теория — «имей столько, сколько унесешь» — популярна и на Западе. Знаковой почему-то является цифра 15 — столько должно быть у человека крупных вещей, и не больше.
МЕТОД ТРЕХ КРУГОВ…
Интересный способ организации уборки «для ленивых» можно встретить в интернете. О его авторе известно лишь, что это «женщина, у которой ограничены силы по состоянию здоровья». Сначала все дела вносятся в три списка или круга дел. В малом круге обязательные ежедневные дела (до 10), в среднем — обязательные еженедельные (до 21), в большом — все остальные (до 60). После того, как выполнены дела из малого круга, назначенные на сегодня, можно переходить к среднему, а потом — к большому. Не успели со вторым и третьим кругами — ничего страшного. Следующий день снова начинаете с «малых» дел, а потом двигаетесь по списку «средних». То есть, если вы не успели вчера вымыть ванну, сделаете это сегодня. При таком подходе вы всегда делаете необходимый минимум, а остальные дела — по обстоятельствам.
«АНОНИМНЫЕ ЛЕНТЯЙКИ»: ВЕРНИТЕ ВЕЩЬ НА МЕСТО
У этой системы есть и другое название: «Анонимные неряхи». Ее автор, американка Сандра Фелтон, долго мирилась со своей неорганизованностью в быту, пока не потеряла в завалах диссертацию. Аналитический ум помог придумать систему, при которой можно поддерживать чистоту без особых усилий. Основной принципы — найти каждой вещи правильное место и всегда ее туда возвращать. Причем не когда-нибудь, а сразу же. Да и вообще, любое дело, на которое требуется менее 30 секунд, должно быть сделано без промедления. Казалось бы — простой принцип, но чтобы выработать привычку, требуется ни один месяц. Зато потом время генеральной уборки сокращается в разы.
В системе есть три метода расхламления: «Маунт Вермонт», «Везувий» и «Рашмор». Первый напоминает методику Лео Бабауты — нужно взять три коробки («оставить», «выбросить» и «подумаю») и рассортировать по ним все вещи в квартире. С этими коробками «анонимные лентяйки» обходят всю квартиру. «Везувий» — все то же самое, но за ограниченное время. «Рашмор» предполагает разделение обязанностей на нескольких членов семьи. Система не ограничивается расхламлением, здесь есть свой календарь уборки. И главное — активная группа поддержки, к которой можно обратиться в любой момент за советом и сочувствием. Поэтому лентяйки и анонимные, как известное сообщество алкоголиков.
ПИВНАЯ УБОРКА
Метод уборки, описанный Нэнси Митчел, относится к самым спорным с точки зрения заботы о здоровье. На этом с морализаторством покончим. Ненси всегда ненавидела гладить. К алкоголю она тоже относилась прохладно. Поэтому, когда коллега сказал, что к глажке всегда покупает пару банок пива, она очень удивилась. А вечером опробовала этот метод на мытье посуды. По словам девушки, она почувствовала себя словно в баре — это было весело. Расслабление запускает процесс сродни медитации, в то время как руки выполняют механические действия. Тут главное — не переборщить, поэтому Ненси всегда ограничивается одним-двумя напитками. А то можно убраться в стельку.
