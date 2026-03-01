12 самых необычных методик уборки

Bот это да! Самые странные методики уборки или как заставить себя «убраться в квартире» и получить удовольствие!





Один из самых популярных запросов в поиске: «как убираться дома с удовольствием». Никто не хочет убирать — все мечтают, чтобы посуда мылась, белье гладилось, а убираться в квартире приходила домработница.

МЕТОД ЛЕО БАБАУТЫ: УБИРАЙ ТО, ЧТО МОЖЕШЬ ОБНЯТЬ

FLYLADY: УБИРАЙТЕ СЛОНА ПО ЧАСТЯМ

МЕТОД ГОРЯЩЕГО ДОМА: ЧТО ТЫ ВЫНЕСЕШЬ?

СИСТЕМА КОНМАРИ: ОСТАВЛЯЙ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ

ЯПОНСКИЙ СПОСОБ: ОДИН ЧЕЛОВЕК — ОДИН ЧЕХОЛ

МЕТОД ТРЕХ КРУГОВ…

«АНОНИМНЫЕ ЛЕНТЯЙКИ»: ВЕРНИТЕ ВЕЩЬ НА МЕСТО

ПИВНАЯ УБОРКА

Но есть на свете люди, которые утверждают: делать уборку можно с улыбкой. Кто же они, эти супергерои?Создатель блога о минимализме и продуктивности zenhabits.net. Лео Бабаута живет в Сан-Франциско, увлекается самопознанием и бегом, пишет книги и растит шестерых детей. Большая часть размышлений блогера касается наведения порядка. В частности Лео рекомендует прибираться на ходу: поел — помыл тарелку, увидел грязь — подмел и т.д. В такой системе уборка становится делом, которое не замечаешь. Кроме того, Бабаута считает, что нужно делать меньше, чтобы не делать ненужной работы. Например, навести порядок не во всей комнате, а на территории, которую можно обнять, обхватить руками. И так двигаться — от точки к точке, тратя на каждую по 10 минут.При разборе хлама Лео предлагает все вещи сортировать в три кучи: «оставить», «выкинуть» и «может быть». Думать долго запрещено. Вещи в стопке «может быть» убираются в закрытый ящик на полгода. Если вы ими не воспользовались, ящик выбрасывается. На разбор каждого шкафа блогер выделяет один вечер.Желательно, чтобы половина шкафа осталась незанятой, тогда его легче содержать в чистоте. Блогер советует также оставлять между вещами промежутки и группировать их по цвету — так пространство кажется менее захламленным.Лео рекомендует относиться к уборке как к освобождению, улыбаться и ровно дышать — тогда процесс будет в радость. Главное, не заснуть.Одними из первых, кто попытался получить от уборки удовольствие, были «Реактивные хозяйки». Систему Flylady придумала американская домохозяйка Марла Силли в 1999 году. Сегодня в реактивном сообществе состоит около миллиона человек. Главное предложение Марлы заключалось в том, чтобы забыть про кошмар, пожирающий субботу — еженедельную уборку. Вместо этого американка предложила уделять чистоте дома всего 15 минут в каждый будний день, а выходные оставить для себя. Чтобы все успевать, действовать нужно как можно быстрее. Для этого заводится таймер: зазвенел — останавливаем работу.В течение недели уборка делается только в одной из пяти зон в четкой последовательности: прихожая и столовая, кухня / прачечная / кладовка, ванная / детская / мастерская, спальня / ванная / туалет, гостиная. Кроме того, есть обязательные «рутины» и пятиминутки на разбор «хот-спотов» — горячих точек, где заводится бардак в конкретном помещении (полки, ящики и пр). В один из дней намечается час еженедельной уборки — Час благословения дома. В это время, например, пылесосят все полы. Есть и другие приемы — ознакомиться с ними можно на сайте движения.Особо трепетное чувство Flylady испытывают к мойке — она должна быть всегда идеально чистая. Среди прочих принципов есть и такие, которые неплохо взять на заметку любому человеку. Например, не давать себе засиживаться у компьютера, не делать два дела одновременно и не забывать смеяться.Совет: Механический таймер благодаря ритмичному тиканью стимулирует работать лучше электронного.Минималистских принципов придерживается и Элисон Ходжсон, автор серии материалов о расслаблении сознания, вышедшей на американском Houzz. В 2010 году у ее семьи сгорел дом. Супруги успели вытолкать детей на улицу, а из вещей спасли только фотоаппарат и ноутбук. Сгорели одежда, дневники, книги, детские рисунки, памятные безделушки и многочисленные ящики игрушек — в общем, все то, что занимало углы, но считалось бесценным. Эта история подвигла Элисон пересмотреть свои взгляды на организацию пространства. «Спроси себя, что ты схватишь в огне», — так звучит одно из упражнений, которое Элисон предлагает проделывать всем, кто занят разбором хлама. Оставляйте то, что вы любите, но что не мешает вам поддерживать чистоту и порядок. Эта практика особенно хорошо работает сразу после отпуска. Во-первых, меняется картинка перед глазами, и сразу видно горячие точки. Во-вторых, отрываясь от привычного быта, мы теряем привязанность ко многим вещам. Есть пара дней, пока она не вернулась.По популярности Flylady стремительно догоняет система КонМари. Ее придумала японка Мари Кондо, автор книги «Магическая уборка» и еще трех бестселлеров про организацию домашнего быта. Мари уверена, что правильная уборка оказывает грандиозный терапевтический эффект: с ее помощью можно привести в порядок не только вещи, но и мысли.Каждый предмет в квартире влияет на настроение жильцов. Задача хозяев — оставить только вещи, которые несут позитивную энергию. Одно из правил КонМари: при разборе завалов взять вещь в руки и спросить у себя, вызывает ли она радость («люблю ли я ее?»). Если нет — поблагодарив, выбросить. Диалог с вещами — японская традиция — это основа уборки по технике Мари Кондо.Кроме того, Мари предлагает убирать не по зонам, а по категориям: одежда, книги, документы и т.д. Сначала все вещи в каждой категории собирают из всех комнат в одну кучу. Это дает представление о масштабах бедствия. Затем отсеивают ненужное. Отбор человек ведет в одиночестве, ни с кем не советуясь.Все вещи одной функции должны храниться в одном месте. Метод КонМари пропагандирует вертикальное хранение, причем не только для документов и книг, но и для одежды. Ее складывают в аккуратные прямоугольники или скручивают, как суши. Развешивать вещи предлагается от темного и теплого к светлому и легкому. Разонравившуюся одежду запрещено переводить в домашнюю.Японский блогер Фумио Сасаки — ярый адепт минимализма и автор популярной книги «Нам больше не нужны вещи». Он уверен, что привычка тащить все в дом — это привычка предыдущих поколений, ошалевших от материального изобилия. Современному человеку она только мешает раскрепоститься. Фумио предлагает радикальный способ наведения порядка в квартире: просто не покупать вещи, которые можно не покупать.Быт самого блогера предельно аскетичен. По его словам, если случится землетрясение, он может легко покинуть дом со всеми вещами, поскольку они помещаются в небольшой чехол. Эта теория — «имей столько, сколько унесешь» — популярна и на Западе. Знаковой почему-то является цифра 15 — столько должно быть у человека крупных вещей, и не больше.Интересный способ организации уборки «для ленивых» можно встретить в интернете. О его авторе известно лишь, что это «женщина, у которой ограничены силы по состоянию здоровья». Сначала все дела вносятся в три списка или круга дел. В малом круге обязательные ежедневные дела (до 10), в среднем — обязательные еженедельные (до 21), в большом — все остальные (до 60). После того, как выполнены дела из малого круга, назначенные на сегодня, можно переходить к среднему, а потом — к большому. Не успели со вторым и третьим кругами — ничего страшного. Следующий день снова начинаете с «малых» дел, а потом двигаетесь по списку «средних». То есть, если вы не успели вчера вымыть ванну, сделаете это сегодня. При таком подходе вы всегда делаете необходимый минимум, а остальные дела — по обстоятельствам.У этой системы есть и другое название: «Анонимные неряхи». Ее автор, американка Сандра Фелтон, долго мирилась со своей неорганизованностью в быту, пока не потеряла в завалах диссертацию. Аналитический ум помог придумать систему, при которой можно поддерживать чистоту без особых усилий. Основной принципы — найти каждой вещи правильное место и всегда ее туда возвращать. Причем не когда-нибудь, а сразу же. Да и вообще, любое дело, на которое требуется менее 30 секунд, должно быть сделано без промедления. Казалось бы — простой принцип, но чтобы выработать привычку, требуется ни один месяц. Зато потом время генеральной уборки сокращается в разы.В системе есть три метода расхламления: «Маунт Вермонт», «Везувий» и «Рашмор». Первый напоминает методику Лео Бабауты — нужно взять три коробки («оставить», «выбросить» и «подумаю») и рассортировать по ним все вещи в квартире. С этими коробками «анонимные лентяйки» обходят всю квартиру. «Везувий» — все то же самое, но за ограниченное время. «Рашмор» предполагает разделение обязанностей на нескольких членов семьи. Система не ограничивается расхламлением, здесь есть свой календарь уборки. И главное — активная группа поддержки, к которой можно обратиться в любой момент за советом и сочувствием. Поэтому лентяйки и анонимные, как известное сообщество алкоголиков.Метод уборки, описанный Нэнси Митчел, относится к самым спорным с точки зрения заботы о здоровье. На этом с морализаторством покончим. Ненси всегда ненавидела гладить. К алкоголю она тоже относилась прохладно. Поэтому, когда коллега сказал, что к глажке всегда покупает пару банок пива, она очень удивилась. А вечером опробовала этот метод на мытье посуды. По словам девушки, она почувствовала себя словно в баре — это было весело. Расслабление запускает процесс сродни медитации, в то время как руки выполняют механические действия. Тут главное — не переборщить, поэтому Ненси всегда ограничивается одним-двумя напитками. А то можно убраться в стельку.