Странные способы стать здоровым с помощью животных

На протяжении долгих тысячелетий жрецы, эскулапы, врачи и биохимики пытаются использовать животных в лечебных целях. Древняя китайская медицина (активно практикуемая до сих пор) приписывала чудодейственные свойства сотням бессловесных созданий, от дождевого червя до мифического единорога. Современная медицинская отрасль также не чурается работать с животным материалом: змеиный яд, медвежья желчь, орлиный клюв — мы летим осваивать космос, и в то же время используем совершенно дикарские методы лечения.
Пиявки
Этих кровососущих тварей использовали еще эскулапы Древней Греции. Вплоть до конца XIX века пиявок назначали от ушибов, головных болей и даже депрессии. Антикоагулянт в слюне разжижает кровь, предотвращая ее свертывание. Как ни странно, но в современной медицине пиявкам тоже есть место: врачи ставят их вокруг кожных трансплантатов для улучшенного заживления.
Китайский аллигатор
Китайская медицина беспощадно эксплуатировала «магические» свойства мяса и других компонентов многих экзотических зверей. Местных аллигаторов, не вырастающих больше метра в длину, медики Поднебесной извели полностью. Считалось, будто верно приготовленное мясо аллигатора лечит все болезни, от простуды до рака.
Саламандры
В организме человека есть специальные клетки-макрофаги, которые собираются в поврежденных местах. Их основной целью является уничтожение болезнетворных организмов и ускорение естественных процессов заживления организма. Именно эти клетки являются ключом к решению загадки о том, как саламандры регенерируют целые потерянные конечности. Современные исследования проводятся для разработки аналогичных процессов у людей-ампутантов.
Клещи-краснотелки
Индийские шаманы смешивают пепел сожженных насекомых с грудным молоком и продают в качестве средства от эректильной дисфункции. Судя по популярности продукта, средство и в самом деле работает.
Тигр
Племена всей Азии почитали тигра за самое мудрое и могущественное животное. По тем же верованиям, величественную силу тигра можно было получить путем поедания его плоти. К тому же, каждая частица животного наделялась фантастическими свойствами: усы шли в отвар против эпилепсии, когти и кости толклись в прах и смешивались в придающий мужество напиток.
Дождевые черви
Дождевые черви были распространены в традиционной китайской медицине на протяжении 4000 лет. Ими пользовали от доброй сотни тяжелых заболеваний, включая лихорадку, астмы, спазмы и все виды аллергии.
Змеи
Практика использования змей в медицинских целях также имеет очень долгую историю. Еще в 1 веке до нашей эры из этих пресмыкающихся экстрадировали масло, применяемую от боли в суставах.
Скорпионы
В то время как змеиный яд в основном используется для разработки противоядия, токсин скорпиона содержит вполне реальные целебные свойства. Химическое соединение margatoxin современные медики синтезируют в сильный иммунодепрессант, помогающий при трансплантации органов.
Гималайский медведи
За три с лишним тысячи лет желчь редких гималайских медведей получила статус лучшего обезболивающего в мире. В конце 80-х годов прошлого века многие азиатские страны ввели ужасную практику промышленной добычи желчи. Медведей запирают в маленьких клетках, прокалывают им желчный пузырь и вставляют катетер.
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