Странные способы стать здоровым с помощью животных

На протяжении долгих тысячелетий жрецы, эскулапы, врачи и биохимики пытаются использовать животных в лечебных целях. Древняя китайская медицина (активно практикуемая до сих пор) приписывала чудодейственные свойства сотням бессловесных созданий, от дождевого червя до мифического единорога. Современная медицинская отрасль также не чурается работать с животным материалом: змеиный яд, медвежья желчь, орлиный клюв — мы летим осваивать космос, и в то же время используем совершенно дикарские методы лечения.









Пиявки

Китайский аллигатор

Саламандры

Клещи-краснотелки

Тигр

Дождевые черви

Змеи

Скорпионы

Гималайский медведи