Приготовьте универсальное средство и для кухни, и для ванной комнаты на основе уксуса и зубной пасты! Оно получается экономичным, при этом работает не хуже разрекламированных магазинных средств!







Что понадобится:



150 мл столового уксуса;



0,5 ст. л. дешёвой зубной пасты;



2 ст. л. соли;



пульверизатор.



Отмерьте 150 мл столового уксуса. Сюда же отправьте совсем немного самой дешёвой зубной пасты (или то, что осталось на дне тюбика) — 0,5 ст. л.







Для усилить чистящие свойства домашнего средства, добавьте в него 2 ст. л. соли. Взбейте всё венчиком до однородности.







Перелейте в бутылку с пульверизатором.







Таким средством можно мыть раковину, смеситель, ванну, зеркало, душевую кабину и даже унитаз! Оно устраняет (не маскирует) неприятные запахи, очищает известковый налёт, возвращает блеск и сияние сантехнике! Попробуйте приготовить его, и оно заменит вам многие магазинные средства!





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