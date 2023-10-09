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Универсальное средство и для кухни, и для ванной комнаты

Приготовьте универсальное средство и для кухни, и для ванной комнаты на основе уксуса и зубной пасты! Оно получается экономичным, при этом работает не хуже разрекламированных магазинных средств!

Универсальное средство и для кухни, и для ванной комнаты

Что понадобится:

150 мл столового уксуса;

0,5 ст. л. дешёвой зубной пасты;

2 ст. л. соли;

пульверизатор.

Отмерьте 150 мл столового уксуса. Сюда же отправьте совсем немного самой дешёвой зубной пасты (или то, что осталось на дне тюбика) — 0,5 ст. л.

Универсальное средство и для кухни, и для ванной комнаты

Для усилить чистящие свойства домашнего средства, добавьте в него 2 ст. л. соли. Взбейте всё венчиком до однородности.

Универсальное средство и для кухни, и для ванной комнаты

Перелейте в бутылку с пульверизатором.

Универсальное средство и для кухни, и для ванной комнаты

Таким средством можно мыть раковину, смеситель, ванну, зеркало, душевую кабину и даже унитаз! Оно устраняет (не маскирует) неприятные запахи, очищает известковый налёт, возвращает блеск и сияние сантехнике! Попробуйте приготовить его, и оно заменит вам многие магазинные средства!

Универсальное средство и для кухни, и для ванной комнаты
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с. УборкаСредство

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