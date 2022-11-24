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Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере
Алексей Николашин и Екатерина Емельянова из архитектурного бюро SL project оформили интерьер квартиры для молодой пары в Доме на Мосфильмовской. Хозяин резиденции много путешествует и любит атмосферу роскоши в пятизвёздочных отелях Сингапура и Дубая. В своей квартире он хотел видеть сочетание дорогого камня и дерева, подчёркивающих в целом спокойные формы.

Общая площадь апартаментов, составляющая 220 квадратных метров, поделена на три блока: зона гостиной, столовой и кухни; будущая детская со своей ванной; и мастер-блок с основной спальней, кабинетом, ванной и гардеробной.

В данном интерьере много глянца и ценной отделки, тут нет ни единой стены, оставленной под покраску. Породы камня выбраны исключительно редкие, например, зелёный бразильский гранит в гостевом санузле и белый мрамор для кухонного острова. Они смягчаются древесиной анегри в золотистом оттенке, американским орехом и панелями из ткани. Не менее статусная в квартире мебель: Fendi Casa, Armani/Casa, Versace Home и Minotti.

Пространство украшают не только престижные предметы дизайна, но и произведения искусства, придающие интерьеру особый характер. Так, в гостиной зоне отлично смотрится работа Евгения Гороховского, размещённая на фоне деревянных панелей, а холл украшает крупноформатная чёрно-белая абстракция Тони Уайета.
В комнатах предусмотрены ниши со стеклянными полками и подсветкой для хранения коллекционных книг и сувениров.

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

Дворцовая роскошь в интерьере

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