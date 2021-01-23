Почему любимую музу Эдуарда Мане сравнивали с «гориллой с зеленой плотью»: Викторина Мёрен

Викторина Мёран - муза Эдуарда Мане. Эта рыжеволосая женщина стала моделью самых знаковых картин импрессиониста. «Завтрак на траве», «Вокзал Сен-Лазар», «Олимпия», «Уличная певица» и даже мальчик во «Флейтисте» - все это она, Викторина Мёран. Необычайно прелестная девушка обладает уверенным взглядом, миниатюрным ростом и золотыми роскошными волосами - из-за этого Викторина получила прозвище «креветка». Интеллектуалы того времени предполагали, что она простая куртизанка, любовница художника или, может быть, просто уличная аферистка. Но кем она была на самом деле?
Биография
Художник и модель были из совершенно разных слоев общества. Эдуард Мане был сыном французского судьи, который хотел сделать из своего сына юриста. После того, как он убедил своего отца позволить ему присоединиться к флоту, молодой Мане нашел доброго капитана, который позволил ему рисовать в море (во флоте Мане занимался перекраской восковых шкур на сырах). В конце концов, отец уступил и разрешил своему сыну изучать искусство, отправив его в мастерскую Томаса Кутюра.
Инфографика: Викторина Мёран
О Викторине Мёран известно гораздо меньше. Героиня Монмартра родилась в Париже в 1844 году в семье трудолюбивых ремесленников. Работать с Мане Викторина начала в 1862 году в возрасте 16 лет. Возможно, первая встреча произошла в студии Томаса Кутюра, для которого она работала моделью. Кутюр также проводил уроки живописи и, возможно, именно там она смогла развить свой художественный талант. Другая версия гласит, что Викторина и Эдуард могли встретиться на улице возле Дворца правосудия. Мёран впервые позировала Мане в 18 лет. Это была «Уличная певица». Викторина также была музой для художников Эдгара Дега, Пюви де Шаванна и бельгийского мастера Альфреда Стивенса (по слухам, с последним ее связывали и романтические отношения).
Эдуард Мане «Уличная певица», 1862, Музей изящных искусств, Бостон
Викторина действительно обладала необычайной внешностью. Она не была статной или сладострастной, при этом не была и красавицей. Но Мане, должно быть, видел в ней что-то особенное, ведь Викторина была его любимой моделью более 10 лет.
Художественный талант
Да, наибольшую известность Викторина получила как любимая модель Эдуарда Мане. При этом она и сама была художником и даже выставлялась в престижном Парижском Салоне. Подобные случаи в истории – когда муза являлась и художницей – не редки. Достаточно вспомнить Дору Маар, Камиллу Клодель, Сюзанну Валадон и др. Помимо художественного таланта Викторина имела и музыкальный дар (играла на гитаре и скрипке, иногда проводила уроки игры на обоих инструментах).
Эдуард Мане «Железная дорога», 1872—1873, Национальная галерея искусства, Вашингтон
Викторина тяготела к академическому стилю живописи, чуждому самому Мане. В 1876 году произошла довольно ироничная ситуация: в Салоне был выставлен автопортрет Викторины Мёран. А вот Мане в тот год не смог добиться признания своей работы и не был выставлен. Полотна Викторины были вывешены в галерее в том же месте, где должны были быть картины Мане. Эта ирония вряд ли могла остаться незамеченной. В Салоне 1879 года висела «Нюрнбергская горожанка в XVI веке» Викторины в той же комнате, где висел «Автопортрет с палитрой» Мане. Однако, на отношения двух людей это никоим образом не повлияло. Парижский салон принимал и выставлял работы Мёран еще 6 раз на протяжении ее творческой карьеры.
Почему же ее судьбу называют печальной
Эдуард Мане «Олимпия», 1863, Музей Орсе, Париж
Виктория Мёран имела печально известную репутацию. Когда на выставке 1863 года впервые была представлена картина Мане «Завтрак на траве», реакция публики варьировалась от смеха до откровенного возмущения. Еще скандальнее оказалась «Олимпия». Этот образ Викторины высмеивали и сравнивали с гориллой-самкой с зеленой плотью. В искусстве XVIII и XIX веков обнаженные женские тела на полотнах ценились, только если они представляли мифических богинь и исторических героинь. А вот образы, представленные Викториной на самых известных картинах Мане, явно принадлежали к современному Парижу. Мане продолжал использовать Викторину в качестве модели до начала 1870-х годов (позже она возобновила свои занятия по искусству, и их пути разошлись).
Эдуард Мане «Завтрак на траве», 1863, Музей Орсе, Париж
В августе 1883 года, через 4 месяца после смерти Мане, Викторина обратилась к вдове художника за финансовой помощью. Мёран утверждала, что годами ранее Мане пообещал ей небольшое вознаграждение за ее работу. Но тогда она отказалась, сказав, что напомнит ему о предложении, если ей понадобятся деньги. «Это время пришло раньше, чем я ожидала», - написала Викторина его вдове. Мадам Мане, унаследовавшая большинство картин своего мужа и занимавшаяся организацией их продажи, проигнорировала просьбу девушки.
Последние 20 лет своей жизни Викторина жила в доме в пригороде Парижа с подругой Мари Дюфур. В записях местной переписи населения можно найти информацию о том, что Викторина в пункте о профессии указала себя художницей. Мёран умерла в 1927 году. После смерти ее подруги Дюфур в 1930 году содержимое дома было сожжено. Все творческое наследие Викторины было утеряно за исключением одной работы - «Вербное воскресенье».
«Вербное воскресенье» (салон 1885 г.), Викторина Мёран. Большинство её полотен и рисунков считаются сегодня утерянными, однако в 2004 эта картина была обнаружена и находится сейчас в историческом музее Коломба.
Таким образом, Викторина не была классической профессиональной моделью художника, которая могла красиво позировать, изображая нимф и муз старины. И при этом она не была светской львицей, жизнь которой будет освещаться в газетных колонках. Викторина Мёран была просто парижанкой, чей внешний вид и амбиции сделали ее музой живописцев и самостоятельной художницей. Самые скандальные работы с Викториной произвели революцию во французской живописи.
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