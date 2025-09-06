Сердитый, но не злой: 7 фактов о котах породы манул

Стоит сразу оговориться, что манул при всей своей похожести на домашнего кота слабо подходит на роль любимого и любящего питомца. Некоторые люди действительно держат «самых сердитых котов России» в неволе, однако такие условия для дикого и гордого зверя не являются приемлемыми. У дикого кота почти сразу же начинаются проблемы с иммунитетом и значительно сокращается срок жизни.. Поэтому лучше любоваться пушистиками на фотографиях.
1. Небольшой вес
Манул не толстый. /Фото: ria.ru.
Манул только кажется большим и тяжелым. На самом деле дикие коты по своей массе и размерам вполне сопоставимы с большинством домашних кошек. На 8-ой месяц жизни молодой манул редко весит больше 5 кг. Котята весят и вовсе по 100 грамм «за штуку».
2. «Пушистость»
Манул очень пушистый. /Фото: Pinterest.
Как уже было отмечено выше, манул кажется большим и тяжелым. На самом деле первое впечатление обманчиво, так как дикие коты имеют очень пушистую шубу. На планете Земля у манулов самый густой мех среди кошачьих. На 1 кв.см кожи «Otocolobus manul» приходится до 9 тысяч волосков.
3. Время толстеть
Время набирать массу. /Фото: in.pinterest.com.
Как и многие другие дикие животные, манул вынужден набирать «лишний» вес перед началом зимнего сезона. Для этого животное активно охотиться и пожирает все, что движется и пищит в течении осени. Один только густой мех, без помощи плотной прослойки жира, не способен обеспечить манулу выживание при -50 по Цельсию.
4. Грациозный хамелеон
Из-за своей пушистости и достаточно коротких лапок манул, кажется, страшно не поворотливым. Что интересно, но с преодолением снега у «Otocolobus manul» действительно есть некоторые проблемы. Однако, специфическая окраска шерсти манула позволяет ему маскироваться на местности, а реакции и сил у дикого кота более, чем достаточно для того, чтобы «завалить» и придушить пищащий или чирикающий завтрак.
5. Без определенного места жительства
Баю бай! /Фото: pikabu.monster.
Манулы постоянно меняют место своего жительства, хотя во время кочевки с места на место «Otocolobus manul» время от времени обживают для сна и отдыха самые непредсказуемые места. Чаще всего манулы устраиваются между камней. Реже они могут облюбовать убежище какого-нибудь зверя поменьше, которого до этого кот в ходе охоты превратил в спасительные калории.
6. «Вы кто такие? Я вас не звал. Идите…»
Людей не любит. /Фото: pinterest.com.
У манула практически нет врагов в дикой природе. По сути, единственный, главный и самый страшный враг «Otocolobus manul» — это человек. В первую очередь браконьеры, которые охотятся на манулов из-за меха, а также из желания захватить и продать кота на черном рынке. К сожалению, иногда люди убивают манулов, даже не догадываясь об этjм. Время от времени дикие коты травятся на полях сельскохозяйственной химией.
7. Большая семья
Почти все манулы в зоопарках - родственники. /Фото: doseng.org.
На сегодняшний день в зоопарках по всему миру содержится порядка 150 манулов. Что интересно, все они являются друг другу родственниками. Большой вклад в изучении манулов внесли советские ученыt. Чего уж там, именно «Otocolobus manul» является официальным символом российского центра воспроизводства редких животных. Манулы, рожденные в Новосибирске, сегодня живут, в том числе в зоопарках в Познани, Таллине, Цюрихе.
