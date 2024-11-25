Троя, лес Робина Гуда и гора богов: какие места из мифов и легенд существовали на самом деле

1. Содом и Гоморра

Судя по всему, Содом и Гоморру, наконец-то нашли. /Фото: ngenespanol.com, ru.wikipedia.org

2. Тропа Моисея

Библейская Тропа Моисея неожиданно нашлась в Корее. /Фото: hidabroot.org, vk.com

3. Королевство Финварра Нокма Хилл

Просторы одного из графств считаются местом, где существовала страна мифического короля. /Фото: llyrska.wordpress.com, media.istockphoto.com

4. Ёми-Но-Куни

Сегодня к валуну из японской мифологии водят экскурсии. /Фото: wikipedia.org, tripadvisor.it

5. Некроситет

Популярный в играх мифологический сюжет нашёлся в реальности недалеко от Карпат. /Фото: hs-manacost.ru

6. Шибальба

Легенды майя были не такой уж и выдумкой. /Фото: pikabu.ru, openup.travel

7. Сьюдад-бланка

Учёные считают, что нашли Белый город из народного творчества доколумбовой Америки. /Фото: shedevrum.ai, needguide.ru

8. Река Стикс

У легендарной реки был по-настоящему смертельный прототип. /Фото: kuadros.com, de.wikipedia.org

9. Гора Олимп

Один из самых известных примеров, когда реальное место фигурирует в мифологии. /Фото: livejournal.com, pilgrimage.in.ua

10. Троя

Город из мифа про деревянного коня тоже существовал. /Фото: shedevrum.ai, cappadociavisit.com

11. Шервудский лес

Шервудский лес имеет реальный прототип, который существует и сегодня. /Фото: miloliza.com, tourister.ru

12. «Мостовая Гигантов»

Мост легендарного гиганта Финна сегодня - известная туристическая достопримечательность. /Фото: puzzlewarehouse.com, travel-more.com