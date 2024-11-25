Троя, лес Робина Гуда и гора богов: какие места из мифов и легенд существовали на самом деле

В древности с помощью мифологии люди пытались объяснить что-то, что они не могли постигнуть. Поэтому нет ничего удивительного в том, что далеко не всё в них - выдумка. Во многих произведениях фольклора разных стран есть упоминания реальных локаций, однако порой потомкам приходилось столетиями докапываться до этой правды.
1. Содом и Гоморра
Судя по всему, Содом и Гоморру, наконец-то нашли. /Фото: ngenespanol.com, ru.wikipedia.org
Один из ярчайших библейских эпизодов, связанный с грехами и пороками - это судьба Содома, который был уничтожен праведным огнём, посыпавшимся с небес. Долгое время один из пяти городов из библейской пятёрки считался выдумкой. Однако археологи, судя, по всему, нашли подтверждение, что это место и вправду существовало. Вот уже полтора десятилетия в иорданском городе Телль-эль-Хаммам раскапывают древнее поселение, которое, вероятно, погибло от падения горящего метеора - именно так учёные поняли, что, возможно, обнаружили реальный прототип города Содом.
2. Тропа Моисея
Библейская Тропа Моисея неожиданно нашлась в Корее. /Фото: hidabroot.org, vk.com
Ещё один знаменитый сюжет из главной книги христианской религии - это эпизод, как Моисей развёл руками море, чтобы перебраться со своими людьми на другой берег. И место, где можно пройти по морю, действительно существует. Причём, что весьма неожиданно, нашлось оно в Южной Корее, рядом с островом Чиндо. Место это примечательно расхождением вод в определённый момент, что и позволяет пройти к острову как по дороге - практически как в Библии, только по велению природы.
3. Королевство Финварра Нокма Хилл
Просторы одного из графств считаются местом, где существовала страна мифического короля. /Фото: llyrska.wordpress.com, media.istockphoto.com
Ирландский фольклор интересен множеством мифических существ и интересных легенд. Одна из них рассказывает о похищении королём леса фей невесты местного аристократа, желая самому жениться на ней. Пытаясь пробраться в лес, жених рыл подкоп через холм, но его труды свели на нет феи, подвластные королю. Мужчина нашёл выход из ситуации и обсыпал место солью, чтобы отпугнуть фей. Тогда король Финварра отказался от девушки и влюблённые воссоединились. Конечно, феи точно были придуманы, а вот в одном из современных графств есть холм с рытвиной, дошедший до наших дней, и местные уверены - именно он был местом, где произошли события из местного фольклора.
4. Ёми-Но-Куни
Сегодня к валуну из японской мифологии водят экскурсии. /Фото: wikipedia.org, tripadvisor.it
В японском народном творчестве смерти и потустороннему отводится много внимания, и своё царство мертвых там тоже есть, известное как Ёми-Но-Куни, или просто Ёми. О нём существует легенда, согласно которой бог, создавший мир живых, потеряв жену, отправился за ней в Подземный мир. Однако его миссия провалилась и, гонимый бесами, он не только убежал и царства мёртвых, но и закрыл место входа огромным валуном. Современные японцы верят, что нашли этот камень - рядом с городом Мацуэ есть место под названием Ёмоцу Хирасака, а к самому большому куску породы даже водят экскурсии, показывая, что за ним находится портал в преисподнюю.
5. Некроситет
Популярный в играх мифологический сюжет нашёлся в реальности недалеко от Карпат. /Фото: hs-manacost.ru
Румынский фольклор во многом связан с колдовством, и у волшебников было что-то вроде своего ордена. Называлось оно Соломанары, а обучали его представителей основам чёрной магии в месте, известном как Некроситет. Этот легендарный замок особенно популярен среди поклонников компьютерных игр, где его иногда визуализируют. Впрочем, реальный прототип у Некроситета тоже нашёлся: на Юге Карпатских гор, рядом с Германштадтом, есть место, где постоянный шторм - довольно атмосферная локация для собрания некромантов.
6. Шибальба
Легенды майя были не такой уж и выдумкой. /Фото: pikabu.ru, openup.travel
Ещё одна фольклорная преисподняя, только находящаяся на другом конце планеты - это Шибальба. Место, часто фигурирующее в верованиях цивилизации Майя. Так как они не оставили письменных источников, точное описание и координаты входа в царство мёртвых, где его представляли сами коренные жители Мезоамерики, представить сложно. А вот современные люди, верящие в эти поверья, считают, что такие входы, можно найти в Мексике. И, судя по всему, место это не одно: историки частенько находят там свидетельства проведения различных религиозных обрядов, которые вполне могли быть подношениями в подземный мир.
7. Сьюдад-бланка
Учёные считают, что нашли Белый город из народного творчества доколумбовой Америки. /Фото: shedevrum.ai, needguide.ru
Ещё одно место из народных верований на американском континенте - это так называемый «Белый город». Но долгое время не было никаких подтверждений, что такое поселение в действительности существовало. А недавно археологи нашли на просторах Центральной Америки остатки города, руины зданий которого даже сегодня очень светлые, а в далёком прошлом явно были белыми. Так что всё чаще говорят об обнаружении реального прототипа Сьюдад-бланки — так ещё известен мифический «Белый город».
8. Река Стикс
У легендарной реки был по-настоящему смертельный прототип. /Фото: kuadros.com, de.wikipedia.org
Одна из наиболее популярных историй из античной мифологии — это путешествие по реке Стикс, которая доставляла умерших в мир мёртвых. Правда, у неё, похоже, нашёлся реальный прототип, и им оказалась река Мавронери. Интересен этот водоём высоким содержанием известняка, поэтому воду из неё пить нельзя. Но древние греки об этом не знали, зато по опыту неосторожных современников видели, что попытка утолить жажду водой из этой речушки нередко заканчивалось летальным исходом или приобретением кучи неприятных последствий. Причём симптомы отравления известняком поразительно похожи на месть бога Зевса, когда ему кто-то лгал. Так что, токсичность Мавронери вполне могла лечь в основу мифа о реке Стикс.
9. Гора Олимп
Один из самых известных примеров, когда реальное место фигурирует в мифологии. /Фото: livejournal.com, pilgrimage.in.ua
Вряд ли можно найти более знаменитый пример, когда реальное место было отражено в мифах, чем гора Олимп. Даже тот человек, который не изучал античные легенды глубоко, и тот знает, что на её вершине живёт пантеон 12 ключевых древнегреческих Богов. Причиной, почему именно Олимп вошёл в мифологию, является вид одного из десяти её пиков, который является самым высоким Речь идёт о Митикас, вершина которой обычно закрыта от людей внизу то облаками, то туманом - отличное место для богов, которые скрыты от глаз смертных, но могут наблюдать за ними сверху.
10. Троя
Город из мифа про деревянного коня тоже существовал. /Фото: shedevrum.ai, cappadociavisit.com
Впечатляющий миф о гибели города Троя, которая стала возможной благодаря огромной деревянной лошади, известен людям во всём мире - по нему даже фильмы снимают. Но столетиями само место считалось полностью вымышленным. Прорыв в этой истории случился полтора столетия назад, когда на просторах тогда ещё Османской империи нашли остатки поселения, которые определили как ту самую Трою - её изучают и сегодня, а место стало объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
11. Шервудский лес
Шервудский лес имеет реальный прототип, который существует и сегодня. /Фото: miloliza.com, tourister.ru
Благородный разбойник Робин Гуд также является частым гостем в массовой культуре, и многие люди знают, что промышлял он в Шервудском лесу. Однако далеко не все считают всё в этой старой XIII столетия выдумкой. Современные исследователи уверены, что нашли реальный прототип лесу, где родился фольклор о Робине Гуде. Таким местом называют небольшую лесную чащу рядом с деревней Эдвинстоу, графство Ноттингемшир. Стоит отметить, что это сейчас лес, ставший заповедной зоной, по площади невелик, а вот в Средние века он был намного масштабнее - вполне вероятно, что там промышлял человек, грабивший аристократов ради бедноты, и ставший основой для создания легенды о Робине Гуде.
12. «Мостовая Гигантов»
Мост легендарного гиганта Финна сегодня - известная туристическая достопримечательность. /Фото: puzzlewarehouse.com, travel-more.com
Одной из самых известных легенд о великанах из Северной Ирландии - это сказание о гиганте Финне, который строил огромный мост до Шотландии, так как хотел драться с другим большим человеком. Мост по преданию был разрушен, но его остатки, по мнению местных жителей, дошли до наших дней. Следом деятельности великана Финна считают так называемую «Мостовую Гигантов», которая, хоть и появилась на самом деле в результате вулканической деятельности, продолжает фигурировать в местном фольклоре.
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