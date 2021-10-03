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Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги


Трёхмерные бумажные скульптуры. Автор: Lisa Lloyd.

Трёхмерные бумажные скульптуры. Автор: Lisa Lloyd.

Художник Лиза Ллойд (Lisa Lloyd) создаёт симпатичные трёхмерные скульптуры насекомых, животных, еды и различных предметов от губной помады до чемодана с вещами. В её работах можно встретить пышнотелого шмеля, аппетитный завтрак с ароматными ломтиками хлеба, фруктами и овощами, вредную птицу-синицу, яркий цветочный букет и множество других милых персонажей и предметов.


Для создания своих работ Лиза использует листы разноцветной бумаги, создавая из них многослойные или же трёхмерные скульптуры, которые поражают своей яркостью и детализацией. Несмотря на то, что это достаточно трудоёмкий и кропотливый процесс, она изо всех сил старается не просто делать фигурки, а и вкладывать в каждую из них какой-то смысл и сюжетную линию, если это целая бумажная композиция, то здесь появляются уже и характерные мотивы, и новые персонажи.

Ночь в лесу. Автор: Lisa Lloyd.

Ночь в лесу. Автор: Lisa Lloyd.

 
В память о Дэвиде Боуи. Автор: Lisa Lloyd.

В память о Дэвиде Боуи. Автор: Lisa Lloyd.

 
Где-то на окраине [IMG=https://kulturologia.ru/files/u18214/LisaLloyd6.jpg ALT="Где-то на окраине города. Автор: Lisa Lloyd.

Где-то на окраине  Автор: Lisa Lloyd.

 
Хамелеон. Автор: Lisa Lloyd.

Хамелеон. Автор: Lisa Lloyd.

 
Фрукты и овощи. Автор: Lisa Lloyd.

Фрукты и овощи. Автор: Lisa Lloyd.

 
Лёгкий завтрак. Автор: Lisa Lloyd.

Лёгкий завтрак. Автор: Lisa Lloyd.

 
Экзотический салат. Автор: Lisa Lloyd.

Экзотический салат. Автор: Lisa Lloyd.

 
Такса. Автор: Lisa Lloyd.

Такса. Автор: Lisa Lloyd.

 
Птица-синица. Автор: Lisa Lloyd.

Птица-синица. Автор: Lisa Lloyd.

 
Шмель. Автор: Lisa Lloyd.

Шмель.
Автор: Lisa Lloyd.

 
Лисонька. Автор: Lisa Lloyd.

Лисонька. Автор: Lisa Lloyd.

 
Однажды ранним утром. Автор: Lisa Lloyd.

Однажды ранним утром. Автор: Lisa Lloyd.

 
Время бритья. Автор: Lisa Lloyd.

Время бритья. Автор: Lisa Lloyd.

 
Время подкрепиться. Автор: Lisa Lloyd.

Время подкрепиться. Автор: Lisa Lloyd.

 
Вкусное блюдо. Автор: Lisa Lloyd.

Вкусное блюдо. Автор: Lisa Lloyd.

 

 
Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги

Ёжики. Автор: Lisa Lloyd.

 
Кит. Автор: Lisa Lloyd.

Кит. Автор: Lisa Lloyd.

 
Креветка. Автор: Lisa Lloyd.

Креветка. Автор: Lisa Lloyd.

 
Цветочный букет. Автор: Lisa Lloyd.

Цветочный букет. Автор: Lisa Lloyd.

 
Лиза за работой. Автор: Lisa Lloyd.

Лиза за работой. Автор: Lisa Lloyd.

 
Однажды в городе... Автор: Lisa Lloyd.

Однажды в городе... Автор: Lisa Lloyd.

 

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Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги

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Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумагиПодписаться на мой Instagram
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