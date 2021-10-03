Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги

Трёхмерные бумажные скульптуры. Автор: Lisa Lloyd.
Художник Лиза Ллойд (Lisa Lloyd) создаёт симпатичные трёхмерные скульптуры насекомых, животных, еды и различных предметов от губной помады до чемодана с вещами. В её работах можно встретить пышнотелого шмеля, аппетитный завтрак с ароматными ломтиками хлеба, фруктами и овощами, вредную птицу-синицу, яркий цветочный букет и множество других милых персонажей и предметов.
Для создания своих работ Лиза использует листы разноцветной бумаги, создавая из них многослойные или же трёхмерные скульптуры, которые поражают своей яркостью и детализацией. Несмотря на то, что это достаточно трудоёмкий и кропотливый процесс, она изо всех сил старается не просто делать фигурки, а и вкладывать в каждую из них какой-то смысл и сюжетную линию, если это целая бумажная композиция, то здесь появляются уже и характерные мотивы, и новые персонажи.
Ночь в лесу. Автор: Lisa Lloyd.
В память о Дэвиде Боуи. Автор: Lisa Lloyd.
Где-то на окраине Автор: Lisa Lloyd.
Хамелеон. Автор: Lisa Lloyd.
Фрукты и овощи. Автор: Lisa Lloyd.
Лёгкий завтрак. Автор: Lisa Lloyd.
Экзотический салат. Автор: Lisa Lloyd.
Такса. Автор: Lisa Lloyd.
Птица-синица. Автор: Lisa Lloyd.
Шмель. Автор: Lisa Lloyd.
Лисонька. Автор: Lisa Lloyd.
Однажды ранним утром. Автор: Lisa Lloyd.
Время бритья. Автор: Lisa Lloyd.
Время подкрепиться. Автор: Lisa Lloyd.
Вкусное блюдо. Автор: Lisa Lloyd.
Ёжики. Автор: Lisa Lloyd.
Кит. Автор: Lisa Lloyd.
Креветка. Автор: Lisa Lloyd.
Цветочный букет. Автор: Lisa Lloyd.
Лиза за работой. Автор: Lisa Lloyd.
Однажды в городе... Автор: Lisa Lloyd.
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