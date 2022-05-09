19 восхитительных крошечных татуировок, которые доказывают, что размер не имеет значение

Крошечные татуировки, в которые невозможно не влюбиться.
Сделать татуировку мечтают многие. Но одни не могут это себе позволить из-за дресс-кода на работе, а других останавливает то, что с годами татуировка с годами теряет свою привлекательность. Но на самом деле выход есть, и он в нашем обзоре. Это восхитительные стильные тату крошечных размеров, которые заметит далеко не каждый. Зато их обладатель уж точно будет счастлив.
1. Космическая тематика
Татуировка с изображением влюбленного космонавта.
Очаровательная черно-белая татуировка с изображением космонавта, девушки и охапки шариков-планет - прекрасная идея, чтобы запечатлеть память о светлых чувствах.
2. Парочка котов
Тату с изображением двух котов.
Крошечная татуировка с изображением двух котов, которые несмотря на небольшой размер рисунка выглядят очень реалистично.
3. Балерина
Татуировка с изображением балерины.
Чудесная татуировка с крошечным изображением балерины, шагающей по тонкой нитке, которая опоясывает женскую ножку.
4. Забавный слоник
Татуировка с изображением плывущего слоника.
Умилительная черно-белая татуировка с изображением плывущего слоника - прекрасная идея для первой татуировки.
5. Руки
Татуировка в стиле картины Микеланджело.
Татуировка, в которой автор частично воплотил сюжет известной картины Микеланджело, с изображением двух тянущихся рук и яблока.
6. Воздушный шар
Татуировка с изображением воздушного шара.
Крошечная цветная татуировка с изображением воздушного шара - прекрасная идея для взрослых, которые не устают мечтать и верить в чудеса.
7. Ель
Татуировка с изображением ели.
Маленькая неброская татуировка с изображением ели, которая символизирует надежду, вечную жизнь и плодородие.
8. Хипстер
Татуировка с изображением собаки с элементами геометрии.
Стильная и современная татуировка с изображением собаки, заключенной в треугольник, органично дополнит образ современного хипстера.
9. Милый мишка
Тату с изображением медведя.
Очаровательная татуировка с изображением крошечного мишки, запускающего воздушный змей. Такой рисунок, несомненно будет греть душу и вызывать улыбку.
10. Панда
Тату с изображением панды.
Тату с изображением крошечной панды и листочка клевера станет маленьким талисманом удачи для своего владельца.
11. Сказочный сюжет
Татуировка с изображением Маленького принца.
Дивная татуировка по мотивам сказки о маленьком принце, выполненная на груди, станет чудесным напоминанием о детстве.
12. Медведь
Туту с изображением медведя.
Оригинальная и многогранная татуировка с изображением медведя, горного пейзажа и элементами геометрии.
13. Семья
Татуировка с изображением вечных ценностей.
Небольшая татуировка с изображением силуэтов дружной семьи, которая всегда будет напоминать о вечных ценностях.
14. Мордочка
Татуировка с изображением кошачьей мордочки.
Милая крошечная татуировка с изображением кошачьей мордочки на женском затылке.
15. Розовый фламинго
Тату с изображением розового фламинго.
Симпатичная татуировка с крошечным изображением розового фламинго, украшающего изящную женскую щиколотку.
16. Карусель
Татуировка с изображением карусели.
Чудесная татуировка с изображением цветной карусели, выполненная на руке мужчины, который вырос, но не растерял ребячество.
17. Хомяк
Тату с изображением хомячка.
Забавная татуировка с изображением хомяка в колесе - чудная идея для неординарной личности.
18. Девочка со змеем
Татуировка с изображением девочки и воздушного змея.
Прекрасная миниатюра с изображением маленькой девочки и развивающегося на ветру воздушного змея, выполненная за ухом.
19. Собака
Тату с изображением собаки.
Реалистичная маленькая татуировка с изображением собаки - прекрасный способ запечатлеть свою любовь к животным.
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