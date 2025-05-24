Случайности не случайны: истории невероятных совпадений

Какова вероятность того, что одно и то же событие повторится? Вполне высокая, учитывая знаменитую теорию. Но много ли на свете людей, с которыми происходили одни и те же события больше одного раза? Возможно ли выжить после двух ядерных взрывов? Или дважды попадая на лайнеры, которые терпят крушение?
1. Сколько ядерных взрывов способен пережить человек?
Выжившая жертва Хиросимы и Нагасаки!
Очевидно, что ответ – ни одного. Но история любит исключения. Именно таким нонсенсом стал Цутому Ямагути. Его история стала известна лишь в 2009 году, хотя произошла еще во времена окончания Второй мировой войны.
Именно тогда случился ужасные события, связанные с ядерным ударом на Хиросиму. Это произошло шестого августа, а уже девятого августа та же участь постигла и Нагасаки. От этих ядерных бомб погибло слишком много человек. Но, как стало известно, одному человеку удалось пережить сразу два знаменитых ядерных взрыва. В Японии Ямагути получил статус выжившей жертвы и стал достаточно известен. Более того, несмотря на огромную дозу радиации, мужчина прожил девяносто три года. Эта история просто поражает.
2. Сразу два Джима!
Они прожили одинаковые жизни!
Всем нам известно, что между близнецами существует особая связь. Они понимают друг друга без слов и не могут долго находится друг без друга. Но что будет если разлучить близнецов в младенчестве? История двух Джимов позволит узнать ответ на этот вопрос. Эти близнецы родились у совсем юной девушки., что не сможет заботиться о своих мальчиках и отдала их на усыновление. Одного малыша усыновила пара из родного города, а другого из городка по соседству. В возрасте тридцати девяти лет один из Джимов решил отыскать брата. Вот тут-то и началось все самое интересное.
Во-первых, обоих мальчиков назвали Джим. Во-вторых, их предпочтения были настолько одинаковыми, что становилось не по себе. Они курили сигареты одной и той же марки, пили одно и то же пиво, и даже отдыхали на одних и тех же пляжах. Но это еще далеко не все. Оба мальчика в детстве отлично показали себя в математике, а позже увлеклись столярным мастерством. И у обоих в гаражах были открыты мастерские. И они оба работали помощниками шерифов. Просто невероятные совпадения!
3. Мисс Непотопляемая
Невероятная Вайолетт, которая пережила два кораблекрушения!
Юная ирландка из бедной семьи стремилась к заработку. Это было необходимо для выживания и помощи семье. Именно так она попала на лайнер Олимпика. Однако вскоре ее со многими членами команды перевели на Титаник. Интересно, что Вайолетт Джессоп – именно так звали девушку, не хотела плыть на Титанике. Однако ей посулили хорошие деньги и ей пришлось согласиться. Во время крушения лайнера, ей удалось спастись и доплыть до суши на шлюпке под номером шестнадцать.
Казалось бы, этот случай должен был навсегда отбить желание выходить в море. Но нет. Ведь грянула Первая мировая война. Вайолетт работала в Красном кресте и ее направили на борт Британика. Судно подорвалось на мине, а девушка вновь вышла сухой из воды. После этого ее прозвали Мисс Непотопляемая.
4. Комета Марка Твена
Галлея принесла жизнь Марку Твену и забрала ее!
Этот писатель знаком многим с детства. Но вы вряд ли ранее знали о том, какую роль в его жизни сыграла комета Галлея. Дело в том, что она пролетает максимально близко к Земле лишь раз в семьдесят шесть лет. Когда она пролетала в 1835 году – на свет появился Марк Твен.
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