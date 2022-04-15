15 болезней, которые до сих пор не может объяснить наука

Необходима помощь...
Современная наука сделала огромные успехи в области медицины и сегодня может справиться со многими страшными болезнями, которые в прошлом были неизлечимы. Но и сегодня существуют недуги, которые буквально сбивают с толку врачей. В этом обзоре «десятка» заболеваний, которые имеют загадочные происхождение или влияют на организм совершенно странным и необъяснимым способом.
1. Летаргический энцефалит
Загадочная болезнь: летаргический энцефалит.
Это заболевание появилось в начале 1900-х годов и считалось неизлечимым. У жертв начинались галлюцинации, а затем они оказывались в буквальном смысле «запертыми в своем теле». Казалось, что они спят, хотя на самом деле находились в полном сознании, но не могли даже пошевелиться. Многие умерли на данном этапе, а те, кто выжил, страдали от ужасных поведенческих проблем на протяжении остальной части своей жизни. С тех пор заболевание больше не повторялось.
2. Марбургский вирус
Загадочная болезнь: марбургский вирус.
Назван этот вирус в честь немецкого города, где он впервые был обнаружен в 1967 году. Это вирус геморрагической лихорадки, который передается человеку от обезьян и в основном заставляет жертву испытывать серьезные внутренние кровотечения.
3. СВДС
Загадочная болезнь: синдром внезапной детской смерти.
Основной причиной смерти среди младенцев от 1 месяца до 1 года является синдром внезапной детской смерти (СВДС). По необъяснимым причинам, без малейших на то признаков дети умирают во сне.
4. Коровье бешенство
Загадочная болезнь: коровье бешенство.
Официально бешенство известно как коровья губчатая энцефалопатия. Это неизлечимое нейродегенеративное заболевание у коров гарантирует, что мозг несчастного животного превратится в кашицу… естественно, с фатальным концом.
5. Гиперчувствительность к электромагнитным полям
Загадочная болезнь: гиперчувствительность к электромагнитным полям.
Это более психическое заболевание, чем физическое. Жертвы полагают, что их разнообразные симптомы являются результатом влияния на них электромагнитных полей. Обычно подобное связывают с теориями заговора.
6. Синдром скованного человека
Загадочная болезнь: синдром скованного человека.
Стоит только представить себе: мышцы человека постепенно становятся все более и более жесткими, пока его полностью не парализует. Врачи не уверены, что именно вызывает это, а возможные объяснения включают все: от диабета до мутировавших генов.
7. Кивательный синдром
Загадочная болезнь: кивательный синдром.
Впервые он был обнаружен в Восточной Африке в 2010 году. Эта болезнь вызывает у своих жертв постоянное кивание головами и часто приводит к недоеданию и задержке в развитии. Врачи считают, что синдром может быть вызван паразитом, но это лишь предположение.
8. Английский пот
Загадочная болезнь: английский пот.
Впервые эта странная болезнь была зарегистрирована в 1485 году в Англии. В основном она начиналась с головной боли и дрожи, потом переходила в обильное потоотделение, а затем и смерть. Каким-то образом болезнь была крайне заразной и смертоносной, и в Европе наблюдалось 6 вспышек эпидемий, но затем болезнь странным образом полностью исчезла в XVI веке.
9. Болезнь перуанского метеорита
Загадочный синдром: болезнь перуанского метеорита.
Когда недалеко от деревни Каранкас в Перу упал метеорит, сельские жители, которые подошли к кратеру, заболели необъяснимой болезнью, которая вызывала сильную тошноту. Врачи предполагают, что болезнь может быть вызвана отравлением мышьяком.
10. Эбола
Загадочная болезнь: эбола.
Эбола - болезнь, которая сильно нашумела в новостях в последнее время. Это геморрагическая лихорадка, похожая на марбургский вирус. В основном, жертва умирает от внутреннего кровотечения.
11. Синдром циклической рвоты
Загадочная болезнь: синдром циклической рвоты.
Обычно этот синдром развивается в детстве, а об его симптомах легко догадаться по названию - повторяющиеся приступы рвоты и тошноты. Пострадавшего может тошнить каждые 5 минут в течение почти 3 недель в ходе одного приступа.
12. Болезнь двадцатого века
Загадочный синдром: множественная химическая чувствительность.
Также известная, как множественная химическая чувствительность, «болезнь 20 века» характеризуется признаками нарушений функционирования нескольких органов в ответ на взаимодействие с различными современными химическими веществами и продуктами, в том числе пластмассами и синтетическими волокнами. По аналогии с электромагнитной чувствительностью, пациенты не реагируют, когда не знают, что они подвергаются воздействию химических веществ.
13. Танцевальная чума
Загадочная болезнь: танцевальная чума.
Наиболее часто цитируемый случай этого странного заболевания произошел в 1518 году в Страсбурге, Франция, когда дама по имени фрау Троффеа начала танцевать на улице без всякой видимой причины. Сотни людей присоединились к ней в течение следующих нескольких недель, и в конце концов, многие из них умерли от истощения. Возможные причины включают в себя массовое отравление или психогенные заболевания.
14. Болезнь Порфирия
Загадочный синдром: болезнь Порфирия.
Некоторые ученые считают, что это заболевание на самом деле отвечает за происхождение легенд о вампирах и оборотнях. Кожа тех, кто страдает от этой болезни, пузыриться и вскипает при воздействии солнечного света, и их десны усыхают, превращая зубы в клыки. А что самое странное – стул становится фиолетовым.
15. Синдром войны в Персидском заливе
Загадочная болезнь: синдром войны в Персидском заливе.
От данной болезни страдают многие ветераны войны в Персидском заливе. Симптомы включают в себя все, от невосприимчивости к инсулину до потери мышечного контроля. Теории, касающиеся причин ее появления, включают в себя использование обедненного урана в оружии и применение химического оружия.
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