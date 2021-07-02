Кто охотился на предков человека

Венцом творения человек стал не сразу. Было время, когда он был всего лишь звеном в пищевой цепочке. Об этом говорят многочисленные останки — прежде всего австралопитеков, различные виды которых жили в Африке от 4,2 до 1,9 млн лет назад.
Орлы
«Несмотря на то что орлы — всего лишь птицы, они могли быть напастью австралопитеков, которые тоже были не очень крупными. По крайней мере детеныши», — рассказывает известный российский антрополог Станислав Дробышевский.
Классическим примером считается череп так называемого бэби из Таунга — детеныша африканского австралопитека, жившего от 2,5 до 3 млн лет назад. Таунг — название каменоломни в южноафриканской провинции Трансвааль, где и нашли череп. Весь лоб несчастного «бэби» испещрен характерными отметинами, которые оставляют хищные птицы (важно понимать, что речь идет не о современных хищниках, а об их предках, которые, правда, мало чем отличались от того, что есть сейчас) на черепах современных обезьян — верветок и детенышей павианов, на которых регулярно охотятся.
Некоторые ученые даже полагают, что наше стремление смотреть на этих больших птиц и любоваться ими происходит как раз из тех времен и имеет вполне прозаичный смысл. Праотцы зорко бдели, как бы кого не утащили в небеса.
Цветочный тигр
Или гульбагх. Так называют леопарда романтичные индусы — видимо, за фигурные пятна. Не знают сыновья Кришны, что этот изящный хищник был главной бедой наших предков. Самой страшной. Потому что этот зверь специализируется как раз на такой добыче — среднего размера и довольно медлительной (в сравнении с газелью). А еще леопарды, как известно, прекрасно лазают по деревьям. Так что австралопитекам, которые тоже очень неплохо могли карабкаться по веткам, не было от них никакого спасения.
Свидетельства тому — кости с характерными прокусами. Например, череп так называемого массивного австралопитека из той же Южной Африки с двумя характерными дырками на темени. И таких примеров — масса. Кстати, то, что ученые вообще находят такое большое количество останков австралопитеков (их и вправду много), — «заслуга» исключительно леопардов, для которых наши предки были, вероятно, одним из основных «блюд».
Ну а то, что они не доедали или часто, просто не успевали доесть, получали гиены. Эти животные сопровождали историю нашего рода всегда. Даже тогда, когда человек сам стал хищником и охотником: ученые регулярно находят кости умерших предков, которые были раскопаны гиенами уже после смерти.
По Африке ходила большая крокодила
Пращуры жили плохо. Питались чем придется, болели и умирали, едва дожив до 20 лет. Пили из озер или из рек, где их поджидали те же опасности, что и других животных, — крокодилы. Не так давно был описан новый вид крокодила, останки которого найдены в Олдувайском ущелье на севере Танзании. Ученые окрестили его антропофагом, то есть людоедом. Это воистину демоническое пресмыкающееся было крупнейшим хищником в Олдувае, а на голове имело небольшие чешуйчатые выступы, напоминающие рожки.
Там же нашли останки парантропа бойса (самый массивный вид австралопитеков, живших от 2,5 до 1 млн лет назад) и другие загадочные кости, по которым в свое время и был описан новый вид — Homo habilis (человек умелый). Кстати, многие знаковые находки новых видов в подавляющем большинстве являются жертвами каких-либо хищников. Оба несчастных стали обедом крокодила-людоеда. «Следы зубов крокодила весьма узнаваемы — отметины получаются с острыми гранями треугольной формы», — говорит Станислав Дробышевский.
Интересно, что некоторые из останков антропологи идентифицировали как левые нижние конечности. Ученые шутят, что коронным стилем антропофагов было хватать за левую ногу.
Время шло — люди стали делать орудия труда, расселяться по свету и вообще поумнели. Но это их не спасало. Новый вид — Homo erectus (человек прямоходящий, живший от 1,5 млн до 400 000 лет назад) был жертвой все тех же крокодилов (не обязательно африканских). Одно из доказательств — бедренная кость со следами крокодильих укусов, найденная в деревне Триниль на острове Ява.
Царь природы
Впервые наш род Homo (Люди) становится им только на «стадии» человека гейдельбергского (жившего от 800 000 до 130 000 лет назад) и одного из потомков последнего — неандертальца. Эти жили уже не в Африке, а в Европе, где хищников тоже было в достатке: пещерные львы, пещерные гиены, пещерные медведи. Несмотря на это, ученые практически не находят останков неандертальцев или гейдельбергских людей, про которые можно было бы сказать, что они пали жертвой зверя.
А вот наоборот — сколько угодно. На стоянках этих двух видов довольно много костей животных. Особенно любимым блюдом неандертальцев были пещерные медведи. И некоторые их стоянки, вероятно, были специально предназначены для охоты на этих зверей. Найдены их кости с застрявшими в них каменными наконечниками. Это означает только одно — неандертальцы охотились, и весьма успешно. А еще в пещерах неандертальцев есть места, где кости пещерных медведей заботливо уложены стенкой из камней в какой-нибудь нише. Велика вероятность, что это некий ритуальный обряд неандертальцев, и многие ученые предполагают у них культ пещерного медведя.
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