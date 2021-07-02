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Кто охотился на предков человека

Венцом творения человек стал не сразу. Было время, когда он был всего лишь звеном в пищевой цепочке. Об этом говорят многочисленные останки — прежде всего австралопитеков, различные виды которых жили в Африке от 4,2 до 1,9 млн лет назад.

Кто охотился на предков человека

Орлы


Кто охотился на предков человека

«Несмотря на то что орлы — всего лишь птицы, они могли быть напастью австралопитеков, которые тоже были не очень крупными. По крайней мере детеныши», — рассказывает известный российский антрополог Станислав Дробышевский.

Классическим примером считается череп так называемого бэби из Таунга — детеныша африканского австралопитека, жившего от 2,5 до 3 млн лет назад. Таунг — название каменоломни в южноафриканской провинции Трансвааль, где и нашли череп. Весь лоб несчастного «бэби» испещрен характерными отметинами, которые оставляют хищные птицы (важно понимать, что речь идет не о современных хищниках, а об их предках, которые, правда, мало чем отличались от того, что есть сейчас) на черепах современных обезьян — верветок и детенышей павианов, на которых регулярно охотятся.

Некоторые ученые даже полагают, что наше стремление смотреть на этих больших птиц и любоваться ими происходит как раз из тех времен и имеет вполне прозаичный смысл. Праотцы зорко бдели, как бы кого не утащили в небеса.

Цветочный тигр


Кто охотился на предков человека

Или гульбагх. Так называют леопарда романтичные индусы — видимо, за фигурные пятна. Не знают сыновья Кришны, что этот изящный хищник был главной бедой наших предков. Самой страшной. Потому что этот зверь специализируется как раз на такой добыче — среднего размера и довольно медлительной (в сравнении с газелью). А еще леопарды, как известно, прекрасно лазают по деревьям. Так что австралопитекам, которые тоже очень неплохо могли карабкаться по веткам, не было от них никакого спасения.

Свидетельства тому — кости с характерными прокусами. Например, череп так называемого массивного австралопитека из той же Южной Африки с двумя характерными дырками на темени. И таких примеров — масса. Кстати, то, что ученые вообще находят такое большое количество останков австралопитеков (их и вправду много), — «заслуга» исключительно леопардов, для которых наши предки были, вероятно, одним из основных «блюд».

Ну а то, что они не доедали или часто, просто не успевали доесть, получали гиены. Эти животные сопровождали историю нашего рода всегда. Даже тогда, когда человек сам стал хищником и охотником: ученые регулярно находят кости умерших предков, которые были раскопаны гиенами уже после смерти.

По Африке ходила большая крокодила


Кто охотился на предков человека

Пращуры жили плохо. Питались чем придется, болели и умирали, едва дожив до 20 лет. Пили из озер или из рек, где их поджидали те же опасности, что и других животных, — крокодилы. Не так давно был описан новый вид крокодила, останки которого найдены в Олдувайском ущелье на севере Танзании. Ученые окрестили его антропофагом, то есть людоедом. Это воистину демоническое пресмыкающееся было крупнейшим хищником в Олдувае, а на голове имело небольшие чешуйчатые выступы, напоминающие рожки.

Там же нашли останки парантропа бойса (самый массивный вид австралопитеков, живших от 2,5 до 1 млн лет назад) и другие загадочные кости, по которым в свое время и был описан новый вид — Homo habilis (человек умелый). Кстати, многие знаковые находки новых видов в подавляющем большинстве являются жертвами каких-либо хищников. Оба несчастных стали обедом крокодила-людоеда. «Следы зубов крокодила весьма узнаваемы — отметины получаются с острыми гранями треугольной формы», — говорит Станислав Дробышевский.

Интересно, что некоторые из останков антропологи идентифицировали как левые нижние конечности. Ученые шутят, что коронным стилем антропофагов было хватать за левую ногу.

Время шло — люди стали делать орудия труда, расселяться по свету и вообще поумнели. Но это их не спасало. Новый вид — Homo erectus (человек прямоходящий, живший от 1,5 млн до 400 000 лет назад) был жертвой все тех же крокодилов (не обязательно африканских). Одно из доказательств — бедренная кость со следами крокодильих укусов, найденная в деревне Триниль на острове Ява.

Царь природы


Кто охотился на предков человека

Впервые наш род Homo (Люди) становится им только на «стадии» человека гейдельбергского (жившего от 800 000 до 130 000 лет назад) и одного из потомков последнего — неандертальца. Эти жили уже не в Африке, а в Европе, где хищников тоже было в достатке: пещерные львы, пещерные гиены, пещерные медведи. Несмотря на это, ученые практически не находят останков неандертальцев или гейдельбергских людей, про которые можно было бы сказать, что они пали жертвой зверя.

А вот наоборот — сколько угодно. На стоянках этих двух видов довольно много костей животных. Особенно любимым блюдом неандертальцев были пещерные медведи. И некоторые их стоянки, вероятно, были специально предназначены для охоты на этих зверей. Найдены их кости с застрявшими в них каменными наконечниками. Это означает только одно — неандертальцы охотились, и весьма успешно. А еще в пещерах неандертальцев есть места, где кости пещерных медведей заботливо уложены стенкой из камней в какой-нибудь нише. Велика вероятность, что это некий ритуальный обряд неандертальцев, и многие ученые предполагают у них культ пещерного медведя.

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