15 любопытных фактов, раскрывающих загадку черных дыр

Эти загадочные чёрные дыры.
Черная дыра представляет собой область пространства, которая притягивает к себе вещество, которое оказывается в пределах ее досягаемости и ничего не выпускает наружу, даже свет. Причиной того, почему эта «дыра» называется черной, является то, что она «засасывает» весь свет, который попадает в ее границы (так называемый «горизонт событий») и ничего не отражает назад. Хотя о черных дырах мало что известно, ученые разработали свои собственные теории об их свойствах и структуре.
1. Черные дыры влияют на время
Когда замедляется время.
Точно так же, как часы работают немного медленнее на уровне моря, чем на космической станции, они идут очень медленно вблизи черных дыр. Это связано с действием гравитации.
2. Ближайшая черная дыра находится на расстоянии 1600 световых лет от Земли
Космические расстояния.
В нашей галактике полно черных дыр. Даже в центре Млечного Пути на расстоянии 30 000 световых лет от Земли находится гигантская черная дыра, которая в более чем 30 миллионов раз больше Солнца. Но шанс того, что одна из них уничтожит Солнечную систему очень невелик — ведь они находятся очень далеко.
3. Черные дыры в конце концов испаряются
Круговорот дыр в природе.
Хотя общеизвестно, что ничто не может избежать черной дыры, есть, по крайней мере, одно исключение - излучение. По мнению некоторых ученых, по мере того, как черные дыры испускают излучение, они теряют массу. Этот процесс может в конечном итоге убить черную дыру.
4. Черные дыры не являются бесконечно малыми
Когда размер имеет значение.
В какой-то момент коллапсирующее ядро черной дыры становится меньше атома или электрона. Но оно в конце концов достигает планковской длины - квантового предела размера, а это приводит к тому, что его становится невозможно измерить.
5. Форма черной дыры представляет собой не воронку, а сферу
Воронка, но не сфера.
В большинстве учебников можно увидеть изображение черной дыры в виде воронки. Это сделано для того, чтобы проиллюстрировать их с точки зрения «гравитационного колодца», которым они по сути являются. На самом деле они больше похожи на сферы.
6. Вращение черной дыры
И всё же она вертится!
Когда ядро звезды коллапсирует, звезда вращается все быстрее и быстрее и становится все меньше по размеру. Когда она достигает точки, при которой у него нет достаточно массы, чтобы стать черной дырой, она сжимается, образуя нейтронную звезду и продолжает быстро вращаться. То же самое относится и к черным дырам. Даже когда черная дыра сжимается до планковской длины, она продолжает быстро вращаться.
7. Около черной дыры все становится странным
Искажающая пространство и время
Черные дыры обладают способностью искажать само пространство. А, поскольку они продолжают вращаться, то искажение также искажается. Это бесконечная регрессия искажений.
8. Черная дыра может убить человека жутким образом
Убивающие дыры
Хотя это кажется очевидным, что черная дыра просто несовместима с жизнью, большинство людей думают, что их просто раздавит. Это не обязательно так. Человека, скорее всего, растянет до смерти и разорвет, поскольку та часть его тела, которая первой достигнет горизонта событий, первой столкнется с ужасающей силой гравитации.
9. Черные дыры не обязательно только разрушительные
Бывает ли польза от чёрных дыр.
Конечно, в большинстве случаев, они попросту уничтожают все, до чего «дотягиваются». Однако, есть многочисленные теории и предположения, что черные дыры на самом деле можно использовать для получения энергии и космических путешествий.
10. Черные дыры могут стать огромными
Черные дыры могут стать огромными
Хотя только что утверждалось, что черные дыры маленькие, это не всегда так. Они становятся все больше и больше, когда сталкиваются с другими черными дырами, что позволяет их размеру увеличивается с каждым столкновением.
11. Существуют различные виды черных дыр
Такие разные дыры.
Современные астрономы утверждают, что на самом деле есть различные вариации черных дыр. Есть вращающиеся черные дыры, электрические черные дыры и вращающиеся электрические черные дыры. Тип черной дыры зависит от количества энергии, которую они излучают, когда они деформируют пространство.
12. Альберт Эйнштейн был не первым человеком, который обнаружил черные дыры
Альберт Эйнштейн и теория чёрных дыр.
Альберт Эйнштейн только возродил теорию черных дыр в 1916 году. Задолго до этого, в 1783 году ученый по имени Джон Митчелл разработал теорию того, может ли сила тяготения быть настолько сильной, что даже легкие частицы не смогут избежать ее.
13. Черные дыры могут быть очень плотными
Тяжелее Солнца.
Для того, чтобы иметь гравитацию, достаточную, чтобы притягивать даже свет, черная дыра должна содержать невероятное количество массы в очень небольшом пространстве. Это означает, что черные дыры должны иметь массу примерно в 10 - 30 миллиардов раз больше массы Солнца.
14. Черные дыры могут создавать элементы, которые делают возможной жизнь
Место, где зародилась жизнь?
Исследователи говорят, что черные дыры создают элементы, когда они разрушают материю до субатомных частиц. Эти частицы обладают способностью создавать элементы тяжелее гелия, такие как железо и углерод, а также многие другие, которые имеют важное значение для формирования жизни.
15. В центре черной дыры нарушаются законы физики
И никаких законов физики!
Согласно основной теории, материя внутри черной дыры «спрессовывается» до бесконечной плотности, а также перестают существовать пространство и время. Когда это происходит, законы физики просто перестают работать, поскольку в обычных условиях ничто не существует с нулевым объемом и бесконечной плотностью.
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