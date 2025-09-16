Животные, освоившие человеческие профессии

Домашние животные, как правило, имеют только одно предназначение: быть другом человеку. Однако существуют и такие представители фауны, которые официально состоят на службе. При этом животных часто привлекают именно к таким работам, где человек не может справиться самостоятельно или же людям слишком неудобно и опасно выполнять подобные обязанности.
Военные
В вооруженных силах служит множество животных. К примеру, дельфины состоят на службе в Военно-Морском флоте США, где животных обучают по специальной программе морских млекопитающих наряду с морскими львами. Дельфины легко обнаруживают мины в мутной воде или на больших глубинах. В России эти умные млекопитающие выполняют такие же функции. А вот в диверсионных целях использовать дельфинов не получается ни в одной стране: они попросту отказываются выполнять такие задания. Зато тюлени способны выполнять роль диверсантов, что используют вооружённые силы некоторых стран. Кроме морских животных на военной службе состоят собаки, пригодные к выполнению совершенно разных задач, от охраны объектов до закладки взрывчатых веществ, гамбийские сумчатые крысы, обладающие способностями обнаруживать взрывчатые вещества, и даже свиньи, которые могут навести панику на исламистов уже одним своим видом, так как относятся к нечистым представителям фауны.
Детектор газа
Угольные шахты считаются весьма опасным местом, где в любой момент может произойти выброс газа. Ещё в начале ХХ века шотландский физиолог Джон Скотт Холдейн предложил использовать канареек, которые проявляют первые признаки отравления достаточно рано, и шахтёры имеют возможность вовремя покинуть опасное место.прогресс шагнул далеко вперёд, и теперь не надо подвергать опасности живых существ. Однако практика использования канареек в угольных шахтах была прекращена лишь в 1980-е годы.
Поводыри
О том, что собаки часто состоят на службе у людей с проблемами зрения, известно давно. Таких животных в течение длительного времени обучают выполнять свои обязанности в специальных центрах, а затем передают владельцу. Однако роль поводыря могут исполнять не только собаки, но ещё и мини-лошади. Эти животные от природы наделены способностью направлять, а ещё обладают очень спокойным характером и, как правило, очень сосредоточены, то есть не отвлекаются на посторонние раздражители. Лошадь-поводырь также идеально подходит для тех людей, у которых есть аллергия на собак. При этом мини-лошади живут в среднем около 50 лет, а жизнь собак обычно в несколько раз короче.
Помощники
Самым настоящим помощником человека с ограниченными физическими возможностями может стать обезьяна. Они, по больше части, легко обучаемы и контакты, а лучше всего роль компаньона даётся капуцинам. При условии прохождения животным специальной подготовки, эти маленькие смышлёные существа в штате Кентукки в США официально могут быть помощниками. Они в состоянии подать владельцу стакан воды, принести газету, подать тапочки и даже сервировать стол. Вообще же прошедшие специальную подготовку обезьяны становятся незаменимы для людей с нарушением подвижности. Они включают и выключают бытовые приборы, поднимают и передают владельцу упавшие предметы, набирают номер телефона и могут при необходимости почесать спину владельцу. При этом они живут от 30 до 40 лет.
Охранники
Несомненно, и в этой профессии пальма первенства среди животных принадлежит собакам. Но люди научились использовать и других представителей фауны для охраны объектов. К примеру, в Англии владельцы частных домов используют для охраны орлов, которые не пропускают на территорию посторонних, нападая на них и атакуя своим большим крепким клювом. А в Лас-Вегасе в одном из магазинов служит охранником самый настоящий огромный питон. При этом надпись на входе сообщает о том, что днём он никого не трогает, а вот ночью попадаться в его «объятия» не рекомендуется, ибо питон способен попросту задушить человека. У побережья США роль охранников выполняют дельфины. Они курсируют вдоль берега и не подпускают акул в прибрежную зону в тех местах, где находятся пляжи и купаются люди. Кроме того, дельфины заманивают морских хищников в специально расставленные ловушки, откуда акула самостоятельно выбраться не в состоянии, а специальная служба вывозит их затем в открытый океан, подальше от берега. В Дамбартоне в Шотландии в качестве охранников завода по производству виски служат гуси. При виде посторонних людей гуси поднимают такой шум, что не только пугают непрошенных гостей, но и вызывают таким образом обычную охрану.
Экологи
Учёные из Калифорнийского университета привлекли к работе тюленей и морских котиков. На телах животных установлена специальная аппаратура, передающая космическому спутнику данные о состоянии воды Мирового океана: температуре, солёности, наличие примесей. Благодаря тому, что морские животные могут заплывать туда, куда люди добраться не в состоянии, была получена уникальная информация. Во время линьки закреплённое устройство просто отпадает с туловища тюленя или морского котика, не нанося ему вреда и не причиняя дискомфорта.
Строители
На службе NASA состояли хорьки, использовавшиеся в строительстве космических объектов. Подвижные животные протягивали коммутирующие провода сквозь узкие трубы, а ещё занимались их чисткой посредством аккуратно закреплённой специальной щётки.
