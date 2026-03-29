Секреты отличного урожая томатов

Bот это да! Как не испортить хорошую рассаду и получить хороший урожай.
В мае заканчиваются все посадки. Чтобы овощи успели вырасти и дать хороший урожай, нужно успеть пересадить в грунт даже самые теплолюбивые культуры. Однако перепады температур в дневное и ночное время могут быть довольно ощутимыми.
ПересадкаОчень важно при пересадке подготовить грунт. Для этого можно добавить в лунки гость золы и плодородной почвы. Сажать томаты следует на расстоянии 60 см друг от друга, растения эти большие и требуют питания.
Чтобы процесс высадки в грунт прошел безболезненно, рассаду за несколько дней до пересадки не нужно поливать, а за пару часов до посадки нужно намочить земляной ком, в котором росли томаты. Делается это для того, чтобы земля не распадалась, а корни растений не страдали при пересадке на новое место.
По сути у томатов есть два вида корней: одни зелёного цвета, с помощью которых растение получает питание, а вторые — белые тонкие корни, похожие на гнёзда, — с их помощью растение получает влагу из почвы. Ни те, ни другие лучше не повреждать, поэтому при посадке лучше разрезать стаканчик или другую емкость, где росла рассада.
Ни в коем случае не тяните растение за стебель из горшка, он очень нежный, если его повредить, растение может долго болеть.
Совет: после того, как пересадили куст томатов, возьмите литровую или 1,5-литровую пластиковую бутылку, срежьте дно, но оставьте крышку, проделав в ней ножницами или ножом несколько отверстий. Закопайте бутылку рядом с посаженным растением. Это позволит не заливать томаты, а подавать им постепенно воду капельным способом. Это очень хороший способ, который позволит вам обеспечить доступ влаги в течение всего периода роста.
ПасынкиПасынки — это дополнительные отростки у томатов, которые не дают основному кусту развиваться и получать всё необходимое питание. Их нужно удалять на каждом кусте, оставляя не более 1−2 самых сильных, иначе они все равно не дадут урожая, но отнимут питание у куста. Как только заметили отрастающие пасынки, удаляйте, не жалея. Тогда томаты не будут тратить на них силы, а все важные элементы поступят к цветкам, а затем к плодам.
ПодвязкаПодвязка — это еще одна ключевая составляющая ухода за томатами в теплице. Кусты важно подвязать, не дожидаясь сильного роста, у томатов довольно раскидистая крона и растениям нужна опора для её формирования. Привязывать их нужно к планке или к крыше теплицы прочным шпагатом или верёвкой, обвивая ей ствол. Подвязывать можно и кисти, на которых много плодов. Нельзя, чтобы плоды на нижних ветвях созревали на земле. Если не получается, подстелите сухое сено или насыпьте опилки под ветку.
ПрищипкаУ высокорослых сортов томатов к середине лета можно прищипнуть верхушки. Это увеличит урожай и ускорит созревание плодов. Прищипка — это агротехнический прием, ограничивающий рост главного побега, когда на верхушках в момент завязывания плодов начинает расти новый побег. Делают прищипку после того, как раскроются цветы верхнего соцветия. Над соцветием обязательно оставляют 1−2 листа, которые доставляют плодам питание.
ПодкормкаОсновные питательные элементы для томатов — это азот, фосфор и калий. Также для хорошего урожая нужны кальций, сера и магний, железо, цинк и т. д., но остановимся на трёх главных.
АзотОтвечает за рост, развитие и урожайность растений. Самая большая потребность в азоте у томатов возникает на ранних этапах, до периода цветения, а затем после формирования первых кистей.
При недостатке азота листья томатов скручиваются, а жилки и стебли приобретают голубоватый оттенок. Тогда помидоры начинают цвести раньше времени, а плоды вырастают мелкими и не вкусными. В таких случаях помогут азотсодержащие подкормки: аммиачная, натриевая, калийная селитра или мочевина.
При избытке листья, наоборот, крупные, темно-зелёные. Цветение запаздывает, а плодов формируется мало. В таких случаях говорят, что растение «жирует». Нужно внести удобрения калийной группы и как следует пролить растения водой.
ФосфорНужен для формирования корневой системы и иммунитета к различным заболеваниям и низким температурам.
При недостатке фосфора помидоры запаздывают в росте, листья закручиваются вверх, а цветов совсем мало. До начала фазы цветения подойдут удобрения: монофосфат калия, суперфосфат, фосфорная мука или зола.
При избытке фосфора края листьев выгоревшие, а нижние листья покрыты пятнами.
КалийДефицит калия нарушает азотный обмен томатов и вызывает неустойчивость к заболеваниям. Такое случается в основном при выращивании томатов на одном месте в течении нескольких лет, при затяжных дождях или засухе.
При недостатке калия молодые листочки томата растут мелкими и темными и закручиваются книзу. Растение кажется пестролистным, а при сильном поражении — покрытым ржавчиной. Пасынки растут активно, стебли при этом тонкие и слабые, плодов мало, да и те созревают, покрываясь темными пятнами. Томаты нужно подкормить калимагнезией, монофосфатом калия или золой.
