Просторы Патагонии

Патаго́ния — часть Южной Америки, расположенная к югу от рек Рио-Колорадо в Аргентине и Био-Био в Чили, хотя абсолютно точного определения не существует. Иногда к Патагонии причисляют и Огненную Землю. Говорят, название «Патагония» происходит от слова patagón, которое использовал Магеллан для описания местных жителей, представших перед его экспедицией гигантами.
1. Это единственный район на земном шаре, где восточное побережье материка вне тропической зоны занято пустыней. (Фото Martin Bernetti): 2. Национальный парк Лос-Гласьярес, расположенный в Патагонии (Южная Америка), на территории аргентинской провинции Санта-Крус. Площадь парка составляет 4459 кв.км. В 1981 году был внесён в список Всемирного наследия. (Фото Mario Tama): 3. Представителями патагонской фауны являются гуанако, нанду и кондоры. Это гуанако — ламы семейства верблюдовых. (Фото Martin Bernetti): 4. Природный профиль Патагонии — степные равнины, так называемые пампасы. Есть такое выражение «ушел в пампасы», видимо, это куда-то сюда. Чилийская часть Патагонии характеризуется влажным, прохладным климатом. Аргентинская часть весьма засушливая, так как большинство осадков, идущих с запада, останавливаются над Андами. Гора Фитцрой. Высота — 3 405 метров.(Фото Mario Tama): 5. Народу в Патагонии немного: средняя плотность населения составляет примерно 2 жителя на 1 квадратный км. Недалеко от горы Фицрой находится маленькая деревушка Эль-Чалтен. (Фото Mario Goldman): 6. Местный житель. Дарвиновская лисица, находящаяся под угрозой исчезновения. Вид был открыт в 1831 году знаменитым натуралистом Чарльзом. (Фото Martin Bernetti): До 1881 года Патагония не принадлежала какому-либо государству. До колонизации эту территорию населяли индейцы, но из-за тяжёлых природных условий они существенно отстали в развитии не только от европейцев, но и от других индейцев Америки. 7. Национальный парк Торрес-дель-Пайне в Чили. (Фото Martin Bernetti): 8. Кстати, о гигантах. Считается, что средний рост теуэльче, живших во времена Магеллана в Патагонии, составлял около 1.испанцев того времени — 1,55 м. Он называл гигантов patagón, отсюда и название. (Фото Martin Bernetti): 9. Знаменитый ледник Перито-Морено, расположенный в национальном парке Лос-Гласьярес, на юго-востоке аргентинской провинции Санта-Крус. Является одним из наиболее интересных туристических объектов в аргентинской части Патагонии. (Фото Walter Diaz): 10. Ледник Перито-Морено имеет площадь 250 кв.км и является одним из 48 ледников, питаемых южной частью Патагонского ледника, расположенного в Андах на границе Аргентины и Чили. Это ледовое плато — третий по величине запас пресной воды в мире. (Фото Walter Diaz): 11. Кондор. Распространён в Андах и на тихоокеанском побережье Южной Америки. Считается самой крупной летающей птицей Западного полушария. (Фото Martin Bernetti): 12. Национальный парк Torres del Paine (произносится «торрес-дель-пайне») — один из самых красивых в Южной Америке. (Фото Martin Bernetti): 13. Лес возле ледника Серрано, который находится в Национальном парке Бернардо О`Хиггинса, к северо-западу от города Пуэрто-Наталес и составляет горный пояс Анд. Ледник Серрано стекает в небольшое озеро, в котором плавают микро — айсберги, отколовшиеся от ледника. (Фото Martin Bernetti): 14. Айсберг. Смотрите также «Мировая столица айсбергов». (Фото Martin Bernetti): 15. Ледник Серрано. Ледник расположился на северном склоне горы и путь к нему лежит по суше, через величественный тысячелетний лес (смотри выше), по берегу ледяного озера. (Фото Martin Bernetti): 16. Заброшенный корабль в Сан-Грегорио, Патагония, 16 февраля 2016. (Фото Martin Bernetti): 17. Магеллановы пингвины ходят стройною толпой. (Фото Juan Mabromata): 18. Южный кит высунул из воды морду. Представители данного рода отличаются хорошей контактностью и дружелюбием по отношению к человеку, что, в частности, и привело к почти полному исчезновению южных китов в годы активного китобойного промысла. На настоящий момент их численность несколько восстановилась. (Фото Juan Mabromata): 19. Лошади в провинции Санта-Крус, Аргентина. (Фото Mario Tama): 20. Ледник Спегаццини. (Фото Mario Tama): 21. Знакомьтесь, это нелетающие птицы нанду. Внешне напоминают африканского страуса. Крик нанду напоминает скорее рык крупного хищника из семейства кошачьих, чем звук птицы. (Фото Martin Bernetti): 22. Величественный ледник Перито-Морено. Ширина языка Перито-Морено составляет 5 км, средняя высота — 60 м над поверхностью воды. Средняя глубина равна 170 м, максимальная — 700 м. Скорость его движения равняется 2 м в день (примерно 700 м в год). (Фото Mario Tama): 23. Ледник Серрано и тысячелетний лес. (Фото Martin Bernetti): 24. Ледник Перито-Морено был назван в честь исследователя Франсиско Морено, который первым исследовал этот регион в XIX веке и сыграл существенную роль в защите территориальных интересов Аргентины в споре о границе с Чили. (Фото Mario Tama): 25. Ледник Серрано, как и все ледники мира, в течение последних ста лет неуклонно отступал. Еще в 1990-е нижняя его граница проходила на километр ближе к берегу идеально круглого моренного озера, образованного 10-15 тысячелетий назад. (Фото Martin Bernetti):
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии