Ландшафтом Данься в Китае называют уникальный тип земной поверхности, для которого характерны песчаники красного цвета и крутые скалы, созданные природой. Разноцветные горы в Китае встречаются на территории нескольких провинций в юго-восточной и юго-западной частях страны. Всемирно известный ландшафт Данься является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
По материалам China путешествие
Ландшафты Данься получили свое название в честь одноименной, находящейся в китайской провинции Гуандун.
Разноцветные горы в Китае сформировались из песчаников красного цвета и конгломератов Мелового периода (период от примерно 120 миллионов лет назад до примерно 65 миллионов лет назад). Они хранят в себе множество окаменелостей динозавров и останков растений того периода.
Крутые скалы образовались как за счет внешнего воздействия (эрозия, выветривание и другие формы влияния окружающей среды), так и за счет внутреннего роста.
Смотровая площадка:
Природные воздействия, наслаиваясь друг на друга, образовали рисунки причудливой формы, напоминающие морские волны, на каждой горе, на каждом выступе.
Много веков назад это место было богатейшим в Китае. Через него проходил Великий Шелковый путь. Но, постепенно с увяданием торговли по этому направлению и появлением новых путей, провинция пришла в упадок. Был забыт и красивейший ландшафт местных гор в Китае.
Прошло много времени, и это необычное место стало вновь популярным после выхода фильма 2009 года режиссера Чжана Имоу с витиеватым названием «Простая история лапши». Не являясь особо популярным, фильм, тем не менее, заново открыл красоту рельефа из красного песчаника всему миру.
Место пережило свое второе рождение, и сюда снова потянулись караваны туристов, желающих посмотреть на красочную достопримечательность своими глазами.
«Молодые» ландшафты Данься имеют глубокие и узкие долины. По мере того как такие долины «стареют», они расширяются, и на их территории появляются изолированные друг от друга пики, башни и гребни.
Другой характерной особенностью ландшафта Данься является появление многочисленных изолированных и узких пещер различных размеров и форм. Несмотря на безжизненность, здесь есть много лесов, в которых встречаются самые разные виды растений и животных. 400 видов живых организмов в районах с ландшафтом Данься считаются редкими или находятся под угрозой исчезновения.
В августе 2010 году шесть районов с ландшафтом Данься, которые находятся в южном Китае, были внесены в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО под общим названием «Ландшафт Данься в Китае». Эти шесть районов включают гору Данься в провинции Гуандун (Guangdong), гору Лан в провинции Хунань (Hunan), гору Лунху в провинции Цзянси (Jiangxi), гору Цзянлан в провинции Чжэцзян(Zhejiang), район Чишуй в провинции Гуйчжоу (Guizhou) и район Тайнин в провинции Фуцзянь (Fujian).
По разноцветным горам можно побродить, здесь есть специальные дорожки:
Кроме Китая такой вид ландшафта можно найти в западной части Северной Америки, Центральной Европе и Австралии. Но об этом уже в другой раз. Не забудьте посмотреть статью «Застывшая волна Аризоны».
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Разноцветные горы в Китае
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