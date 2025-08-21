С нами не соску...
Меловые скалы в графстве Суссекс

Вдоль побережья Ла-Манша в английском графстве Восточный Суссекс расположен удивительный государственный заповедник — отвесные меловые скалы Семь сестер. А юго-восточнее Сестер находится еще одно природное чудо света — мыс Бичи-Хед, который представляет собой высочайшую (162 метра) меловую скалу Англии.

Меловые скалы в графстве Суссекс



Эти гигантские скалы, достигающие 150-метровой высоты, сформировались около 100 млн. лет назад во время позднего мелового периода, когда эта местность была затоплена водой. Меловые скалы в графстве Суссекс Меловые скалы в графстве Суссекс Мел постепенно выталкивался вверх, а поднимающийся уровень моря сформировал пролив Ла-Манш и живописные скалы вдоль побережья графства Суссекс. Меловые скалы в графстве Суссекс Несмотря на название — Семь Сестер, вершин в группе скал не 7, а 8. Меловые скалы в графстве Суссекс «Семь Сестер» — это исчезающее чудо природы. Волны постепенно размывают меловую породу, из-за чего происходят обвалы. Некоторые специалисты считают, что в конце концов эти удивительные скалы могут рухнуть. Меловые скалы в графстве СуссексМеловые скалы в графстве СуссексМеловые скалы в графстве Суссекс Меловые скалы в графстве Суссекс Панорама меловой скалы Семь Сестер, Меловые скалы в графстве Суссекс Эти скалы выглядят действительно очень необычно. Глядя со стороны, кажется, что над пляжем плывет огромный белоснежный занавес. Меловые скалы в графстве Суссекс Семь сестер входят в состав одноименного государственного заповедника, занимающего площадь 280 гектаров. Меловые скалы в графстве Суссекс Вид с воздуха на меловые скалы Семь Сестер: Меловые скалы в графстве СуссексМеловые скалы в графстве Суссекс Меловые скалы в графстве СуссексМеловые скалы в графстве Суссекс Меловые скалы в графстве Суссекс Юго восточнее Семи Сестер находится мыс Бичи-Хед, который также представляет собой меловую скалу, на большой своей протяжённости — отвесную: Меловые скалы в графстве Суссекс Ее высота достигает 162 метра, это самая высокая меловая скала в Англии: Меловые скалы в графстве Суссекс Вид с меловой скалы Бичи-Хед: Меловые скалы в графстве Суссекс Мыс Бичи-Хед считается одним из самых популярных в мире мест для самоубийц.
Ежегодно здесь сводят счеты с жизнью более 20 человек. В этом смысле Бичи-Хед уступает лишь знаменитому мосту «Золотые Ворота» в Сан-Франциско и Аокигахара — лесу у подножья горы Фудзи Японии, где ежегодно находят от 70 до 100 тел. Меловые скалы в графстве Суссекс На скале расставлены различные предупреждающие таблички: Меловые скалы в графстве Суссекс Из-за опасности скалы для морских судов, еще в 1830-х гг здесь был построен маяк Бель-Ту: Меловые скалы в графстве Суссекс С 1902 года стал работать другой маяк высотой 45 метров, находящийся прямо в открытом море ниже меловой скалы: Меловые скалы в графстве СуссексМеловые скалы в графстве Суссекс С 1983 года этот маяк работает в автоматическом режиме. Меловые скалы в графстве Суссекс Здесь снималось огромное количество фильмов, включая Джеймса Бонда 1987 года с Тимоти Далтоном и «Робин Гуд. Принц воров». Меловые скалы в графстве СуссексМеловые скалы в графстве Суссекс Именно с этой меловой скалы скалы был развеян прах немецкого философа Фридриха Энгельса, по его завещанию. Меловые скалы в графстве СуссексМеловые скалы в графстве Суссекс Меловые скалы в графстве СуссексМеловые скалы в графстве СуссексМеловые скалы в графстве Суссекс


