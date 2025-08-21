Меловые скалы в графстве Суссекс

Вдоль побережья Ла-Манша в английском графстве Восточный Суссекс расположен удивительный государственный заповедник — отвесные меловые скалы Семь сестер. А юго-восточнее Сестер находится еще одно природное чудо света — мыс Бичи-Хед, который представляет собой высочайшую (162 метра) меловую скалу Англии.
Эти гигантские скалы, достигающие 150-метровой высоты, сформировались около 100 млн. лет назад во время позднего мелового периода, когда эта местность была затоплена водой. Мел постепенно выталкивался вверх, а поднимающийся уровень моря сформировал пролив Ла-Манш и живописные скалы вдоль побережья графства Суссекс. Несмотря на название — Семь Сестер, вершин в группе скал не 7, а 8. «Семь Сестер» — это исчезающее чудо природы. Волны постепенно размывают меловую породу, из-за чего происходят обвалы. Некоторые специалисты считают, что в конце концов эти удивительные скалы могут рухнуть. Панорама меловой скалы Семь Сестер, Эти скалы выглядят действительно очень необычно. Глядя со стороны, кажется, что над пляжем плывет огромный белоснежный занавес. Семь сестер входят в состав одноименного государственного заповедника, занимающего площадь 280 гектаров. Вид с воздуха на меловые скалы Семь Сестер: Юго восточнее Семи Сестер находится мыс Бичи-Хед, который также представляет собой меловую скалу, на большой своей протяжённости — отвесную: Ее высота достигает 162 метра, это самая высокая меловая скала в Англии: Вид с меловой скалы Бичи-Хед: Мыс Бичи-Хед считается одним из самых популярных в мире мест для самоубийц. На скале расставлены различные предупреждающие таблички: Из-за опасности скалы для морских судов, еще в 1830-х гг здесь был построен маяк Бель-Ту: С 1902 года стал работать другой маяк высотой 45 метров, находящийся прямо в открытом море ниже меловой скалы: С 1983 года этот маяк работает в автоматическом режиме. Здесь снималось огромное количество фильмов, включая Джеймса Бонда 1987 года с Тимоти Далтоном и «Робин Гуд. Принц воров». Именно с этой меловой скалы скалы был развеян прах немецкого философа Фридриха Энгельса, по его завещанию.
