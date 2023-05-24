Убийцы, мощенники и проститутки: невероятные фото преступников из старой Америки

Вот вам небольшой «клад» истории: наткнувшись эту подборку фотографий (их тогда называли «бертильоновское фото»), никто и не подумает, что найдет тут столько ярких жизненных историй и биографий.

Как вам конокрад, который отправился на каторгу, где выяснилось, что он на самом деле она? Или ревнивый убийца, которого до кучи обвинили в злостном гипнотизерстве? А как вам хитроумная воровка, которая симулировала обмороки и умудрилась ограбить столько мужчин, что её искали в четырех штатах? Но лучшая история, конечно, рассказывает о солдате, убившем помощника шерифа, из-за чего в одном городе едва не началась гражданская война.

У всех этих людей есть одна общая черта - они чалились в исправительных учреждениях Небраски на рубеже XIX-XX веков. То был лихой и дикий край, преступников было хоть отбавляй. И все как один выглядят как неисправимые гордецы!

Джордж Х. Рэй

Осужден за убийство

Начнем с самого загадочного преступника в нашем списке. Почти никакой информации о нем нет, но на фото, сделанном сразу после поимки, он улыбается копам. Да и вообще, многие здесь улыбаются и строят театральные позы. Видимо, это их первый и последний шанс получить свои 15 минут славы.

Голди Уильямс. Январь 1898.

Бродяжничество, проституция и неповиновение полиции

Судя по полицейским данным, ее задержали 29 января 1898 года за бродяжничество. Она весила немногим более 40 килограммов и ростом была всего 150 см. Сама себя она называла вымышленным именем Мэг Мерфи, уверяла, что является проституткой и родом из Чикаго. Несмотря на ее вызывающую и провокативную позу, ей здесь несладко: во время задержания девушке сломали указательный палец.

Фрэнк Динсмор. 1899

Убийство жены и ее любовника (а также гипноз)

В ночь на 4 декабря 1899 года крошечный городок Одесса потрясло двойное убийство: некто убил жену Фрэнка Динсмора, а также владельца пансиона, где жила пара. Суд решил, что виновен сей харизматичный джентльмен, который решил расправиться со своей женой и ее любовником.

Примечательнее всего в этой истории то, что его до кучи обвинили в использовании гипноза. Сначала на этом настояли братья его жены, которые этим пытались объяснить тот факт, что она вообще за него вышла. Затем жена убитого также заявила, что Фрэнк Динсмор пытался околдовать и ее. Дикие времена, дикие обвинения.

Некая миссис Адамс (имя неразборчиво). Апрель 1900

Проституция

Согласно протоколу, эта надменная женщина было ростом чуть выше полутора метров и имела весьма нездоровый землистый цвет лица. Возможно, туберкулез?

Берт Мартин. Она же — Лена Мартин. 1901

Кража лошади, выдача себя за мужчину

Еще одна потрясающая история. В 1901 году в округе Кейя-Паха за кражу лошади был задержан мужчина по имени Берт Мартин. Его отправили на принудительные работы на фабрику метел, где случайно выяснилось, что это — женщина. Дело было настолько резонансным, что высказался даже губернатор Небраски Эзра Сэвидж: «Пред нами половое чудовище, непригодное для общения ни с мужчинами, ни с женщинами даже в исправительном учреждении». Берта/Лену Мартин перевели в женское отделение и дали два года.

Нора Кориер. 1901

Злостное конокрадство

… А вот Нора Кориер, также известная как« Красная Но́ра», не стала менять пол и долгое время отлично справлялась с работой конокрада в неудобном женском платье. Впрочем, до поимки полицией.

Мистер Робинсон. Ноябрь 1901

Афера в пабе

Этот гражданин устроил небольшую аферу в пабе на улице Дуглас-стрит в Омахе. Он расплатился за пиво мексиканским долларом. Невнимательный бармен принял монету за американский доллар (они похожи, но мексиканский намного дешевле). Мошенничество вскрылось, хитреца отволокли в участок.

Джордж Леонард декабрь 1901

Кража со взломом

Джордж Леонард, бухгалтер из города Омаха, был арестован за кражу со взломом в канун Рождества 1901 года. Бабочка и костюм у этого фанфарона, к слову, довольно дорогие и модные. Возможно, жил не по средствам и решился на преступление?

Минни Брэдли. 1902

Проституция

27-летняя девушка не смотрит в камеру. Однако она сама без зазрений совести призналась в том, что добывает деньги проституцией. Кстати, судя по протоколу, волосы у нее ненастоящие, это парик.

Берта Либбек. Она же «Берта в обмороке». май 1903

Карманные кражи

До ареста ее разыскивали власти 4 штатов: Канзаса, Айовы, Миссури и Небраски. Она была крайне успешной карманницей и известна как «Берта в обмороке» . Ее типичной уловкой было познакомиться с богатым джентльменом на улице и симулировать припадок. Пока он помогал ей и суетился, она мастерски обчищала его карманы. Среди ее псевдонимов были: Берта Либке, Дженни Дженнингс, Берта Никсон, Дж. Армстронг, Кэрри Джонс, Бесси Миллес, Менни Суилсон и Берта Сигель.

Чарльз Хатчинсон. 1904

Убийство

В 1903 году на одной ферме бесследно исчез богатый землевладелец Элай Физел. Заподозрили его домработницу и ее сына, Чарльза Хатчинсона. За неимением улик их отпустили, но через какое-то время удалось найти тело пропавшего. Зацепки указали на убийц. Свидетели вспомнили, что вскоре после смерти мать и сын брали напрокат повозку, а вернули ее грязной и с отвратительным запахом. Очевидно, они перепрятали тело через несколько дней после преступления.

Джон Рид, военный. 1906

Убийство помощника шерифа

История, достойнкая экранизации как криминальный триллер. 13 мая 1906 года в городе Кроуфорд выпивала компания солдат-кавалеристов. Попойка превратилась в буйство, послали за помощниками шерифа. Началась драка и перестрелка, в которой Рид застрелил представителя властей.

В последовавшей погоне несколько других солдат погибли, убегая от полиции. Рида взяли штурмом, когда он пытался спрятаться в одном из домов. Причем в штурме участвовали не только копы, но и гражданские лица. Пока Рид ждал в тюрьме в городе чуть не началась локальная гражданская война. Часть солдат сбежала из форта, чтобы вызволить его, в это же время горожане пытались взять силой тюрьму, чтобы линчевать Рида. В общем, его от греха подальше увезли в другой город, где дали 7 лет за непредумышленное (!) убийство.

Альберто Интерсиаго. 1914

Нападение с целью убийства

Альберто с усами Альберто с усами

Альберто после того, как ему насильно сбрили усы за решеткой Альберто после того, как ему насильно сбрили усы за решеткой

Неизвестно, кого именно пытался убить этот сеньор, но он явно косит под революционеров Панчо Вилью и Эмилиано Сапато. В Мексике как раз шла гражданская война, и мексиканские отряды нередко забредали глубоко на территорию штатов. Иногда они даже грабили приграничные города, гоняя на «Харли-Дэвидсонах»! Не уверен, что Альберто Интерсиаго был из числа революционеров, но, судя по внешнему виду, из сочувствующих.

Дженни Лестер. 1914

Склонение к незаконным половым сношениям

Эта боевитая женщина задержана в марте 1914 года в округе Фелпс. «‎Склонение к незаконным половым сношениям», конечно, весьма расплывчатое обвинение. Однако ей дали довольно много: около 3 лет за решеткой.

Мистер Шок. 1916

Кража в особо крупных размерах

Неясно его точное имя, и что именно он украл. Однако известно, что вскоре после освобождения в 1918 году он пошел в армию США и отправился на фронт.

Уильям Ли. 1919

Бутлегерство

Сухой закон вступил в силу в разное время в разных штатах. Небраска ввела его одним из первых, 1 мая 1917 года. Вскоре после этого тюрьмы были заполнены нелегальными производителями алкоголя. Уильям Ли — один из них. Любопытно, что посреди срока власти отпустили его, чтобы повидаться с тяжело больной женой. Сделав это, он самым честным образом вернулся и отсидел остаток срока. Был освобожден в 1921.

Лола Лопес. 1922

Соучастие в убийстве

Впрочем, «соучастие в убийстве» —‎ это громко сказано. Ее любовник Сисерио Эстрада задушил и ограбил некоего Стивена Панна в ночлежке в Сиднее, штат Небраска. Пара бежала, но была поймана. Лола не признала свою вину, однако отсидела два года и три месяца как сообщница.

Фрэнк Картер, он же «Омахский снайпер». 1926

Многочисленные убийства

Фрэнк Картер был настоящим маньяком. Он беспричинно нападал на жителей города Омаха. Используя глушитель, он расстреливал случайных жителей, причем предпочитая стрелять в окна жилых домов. Официально он осужден за доказанные два убийства. Сам он признавался, что убил за свою жизнь 43 человека. Казнен на электрическом стуле.

Джейк Вохланд. 1926.

Кража куриц

Несмотря на столь малое правонарушение, Вохланд получил год тюремного заключения. Судя по всему, суд разозлило, что он рьяно отпирался до последнего. На месте преступления, на ферме в Гиббоне, он оставил свою машину, кучу улик и его видели свидетели. Скорее всего, если бы не надменная упертость, получил бы гораздо меньше.

Руби Фокс

Взлом с проникновением. Побег из тюрьмы вместе с возлюбленным

Немного криминальная, немного комичная история любви, как мы любим. Руби Фокс попала за решетку за взлом и кражу. В исправительном учреждении она познакомилась с обаятельным парнем по имени Миртл Хетрик, который сидел за бродяжничество. У них завязался страстный роман, и они сбежали. Но стать бони и клайдом у них не вышло. Хотя им и удалось найти машину, на которой они почти покинули территорию штата, однако их поймали и дали по новому сроку, отправив в другие тюрьмы. Интересно, нашли ли они друг друга после отсидки?

Герберт Кокран. 1899

Кража со взломом

Никакой любопытной истории здесь нет. Очевидно одно — Кокран явно был буйным и строптивым типом, для фотографии его пришлось держать помощникам шерифа. Отлично выглядел бы на обложке какого-нибудь dark-country альбома.